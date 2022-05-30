От редакции

"Мы с Украиной, Путин не победит", - говорит канцлер Шольц в тот самый момент, когда украинская армия в тяжелейших боях сдает позиции в Донбассе. Тактическое отступление необходимо ВСУ, чтобы перегруппироваться и вернуться в бой уже с новым западным оружием. Трехмесячные немецкие выкрутасы с поставками танков и зениток сделали возможным нынешний прорыв украинской обороны.





Шольц, конечно, с Украиной, и концерт в Берлине провел, но все еще думает, как бы победить насилие без насилия pic.twitter.com/oq49QullXq — Грани.Ру (@GraniTweet) May 30, 2022