

Урсула фон дер Ляйен и Владимир Зеленский в Киеве 11 июня. Фото: president.gov.ua



От редакции



Роман Ратушный, которого в прошлую субботу хоронили всей страной, совсем чуть-чуть не дожил до того дня, когда в Брюсселе запустили процесс интеграции Украины в ЕС. С избиения 17-летнего Романа и его друзей начался Майдан - коллективный подвиг во имя европейского выбора. Восемь лет активизма и гибель на донбасском фронте - Ратушный был одним из тех украинцев, кто ежедневным усилием, таким естественным и таким фантастическим, повернул колесо европейской истории. Это украинское упорство, эта украинская солидарность, эта украинская мощь, эта красота посреди кровавого ужаса, этот выбор свободы - изменили всё.



Восемь долгих лет объединенная Европа отчаянно продлевала свои "исторические каникулы", летаргию воображаемого "конца истории", водила шашни с массовым убийцей, пытаясь как-то по-хорошему ужиться с русской машиной смерти. В "старых" странах ЕС никто не запрещал называть войну войной, там просто воцарился уютный и смертоносный самообман - идеальные условия для гибридных атак, ползучей путинизации и пропитывания русским гноем.



Ни втянутый в политический водоворот Эмманюэль Макрон, ни завершившая карьеру Ангела Меркель ни в чем не раскаиваются. Макрон ставит себе в заслугу, что первым из мировых лидеров встретился с Зеленским в 2019 году - чтобы поплотнее затянуть удавку минских соглашений. Меркель предлагает себя в посредники для нового "замораживания конфликта".



Запоздалый визит Макрона и Шольца в Киев ознаменовался долгожданной сменой риторики. Французский президент попытался отыграть назад в вопросе об "унижении" России. Прозвучали слова о победе Украины. И еще более важное - анонимное, но официальное - уточнение от французского дипломатического источника в Киеве: победа - это возвращение ОРДЛО и Крыма. Макрон божится, что ни о чем не будет договариваться за спиной Украины. Но тут же гневно осуждает "жюскобутистов" и сторонников "эскалации". А ведь жюскобутизм - это и есть война до победного конца. И без эскалации победа невозможна.



Так готовы ли вы действительно работать на победу? Или ждете замораживания конфликта по фактической линии разделения после кровопролитных боев, в которых гибнут лучшие сыны Украины? Самое страшное - если такой подход возобладал и в Вашингтоне.



Что стоит за словами Макрона об "экономике военного времени"? Могут ли лидеры крупнейших стран ЕС признать реальность войны, в которую Запад уже вступил по факту, и нести всю полноту внутриполитических рисков в ситуации, когда их избиратели к такому осознанию совершенно не готовы? Итоги парламентских выборов во Франции и раскол в крупнейшей партии правящей коалиции Италии говорят сами за себя.



Конечно, ЕС просто не мог отказать в кандидатском статусе стране, чьи граждане каждый день умирают за свободу континента. Это не просто жест моральной поддержки. Это констатация факта: прежнего ЕС больше не будет. Украина обязуется провести реформы после победы, а страны Евросоюза обязуются пересмотреть и правила принятия решений, и принципы расширения. ЕС ждет глубочайшая трансформация. Предстоит переосмыслить сами основы функционирования союза.



Большая война изменила расклад сил внутри ЕС. Страны-основательницы утратили политическое и моральное лидерство. Представление о престижном клубе "европейской мечты", в который нужно отстоять очередь и сдать экзамен на "младшего партнера", осталось в прошлом. Начало интеграции воюющей Украины - это не очередная волна расширения, а борьба за выживание. Гигантская интеграционная махина мирного времени должна перейти на военные рельсы ради спасения.



"Да, мы стремимся к великой европейской цивилизации, но в определенной степени именно у нас она сейчас возрождается. Рождается заново", - пишет украинский философ Владимир Ермоленко. "Украина сегодня не только стремится в Европу - она ее изобретает. Она возвращает Европе ценности чести и битвы - забытые античные и средневековые ценности Европы, вытесненные модерными ценностями компромисса и обмена", - замечает он в другом тексте.

Украина вступает в ЕС. Но сначала ЕС вступит в Украину - если свободе на континенте суждено победить. Пришло время доблести и лишений. Время учиться у украинцев.