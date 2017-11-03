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Журналистку "Эха Москвы" Татьяну Фельгенгауэр выписали из Института им. Склифосовского, сообщил в своем Telegram-канале главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов.

23 октября гражданин Израиля и России Борис Гриц ворвался в здание на Новом Арбате, где расположена редакция "Эха", распылив газ в лицо охраннику, поднялся в помещение редакции и ударил журналистку ножом в горло. Грица задержали охранники и передали полиции. Против него возбуждено дело об убийстве. Основная версия, рассматриваемая СКР, - невменяемость нападавшего.

В тот же день Фельгенгауэр прооперировали. 25 октября журналистка начала говорить. Нож нападавшего не повредил голосовые связки, так что журналистка сможет и дальше работать в радиоэфире. Фельгенгауэр занимает должность заместителя главного редактора "Эха".

30 октября на заседании президентского Совета по правам человека Владимир Путин заявил, что покушение на Фельгенгауэр не имеет отношения к проблеме свободы слова. Член СПЧ журналист Станислав Кучер назвал покушение эпизодом "холодной гражданской войны в России". Путин возразил: "Вы упомянули "Эхо Москвы", но это-то здесь при чем? Ну больной человек пришел, при чем здесь свобода слова? Приехал из Израиля, напал на эту журналистку".

Венедиктов, в свою очередь, заявил, что СКР должен допросить по делу сотрудников ВГТРК и, в частности, "России-24". По его мнению, сюжеты телеканала могли подстрекать к нападению на Фельгенгауэр.