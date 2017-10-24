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Опубликована видеозапись нападения на охранника в здании "Эха Москвы". В ночь на вторник главред радиостанции Алексей Венедиктов опубликовал видео с камеры наблюдения, на котором видно, как в понедельник около 12:30 преступник дает какие-то бумаги на проходной, затем распыляет газ в лицо охраннику и пролезает под турникетом.

Борис Гриц, совершивший покушение на журналистку "Эха" Татьяну Фельгенгауэр, ранил также охранника на входе в редакцию на 14-м этаже.

Венедиктов сообщил "Новой газете", что у Грица был рукописный план помещений редакции "Эха Москвы". Про этот план накануне говорила официальный представитель СКР Светлана Петренко: по ее словам, он не соответствовал реальному расположению помещений.

В понедельник вечером у здания "Эха Москвы" журналисты нескольких изданий провели одиночные пикеты в поддержку Фельгенгауэр.

Фото Юрия Тимофеева/Грани.Ру:

Гриц был задержан сразу после того, как ранил журналистку ножом в шею. Во вторник будет решаться вопрос о его аресте.

Журналистку госпитализировали в Институт им. Склифосовского и прооперировали. Она находится в искусственной коме и подключена к аппарату вентиляции легких. Врачи оценивают состояние Фельгенгауэр как средней тяжести.

По факту нападения СКР возбудил дело по части 3 статьи 30 - части 1 статьи 105 УК (покушение на убийство, от пяти до пятнадцати лет колонии.).

48-летний Гриц - гражданин Израиля и России, уроженец Абхазии. В своем блоге Гриц писал, что подвергается "телепатическим преследованиям" со стороны журналистки. В 2003 году Гриц уехал в Израиль, а в Россию вернулся месяц назад и жил в Москве у своего знакомого. На первом допросе задержанный заявил, что последние пять лет общался с Фельгенгауэр "посредством телепатии", из-за чего у него появилась личная неприязнь к журналистке. При этом Гриц отмечал, что не имел претензий к ее профессиональной деятельности.