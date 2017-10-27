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Главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов решил "эвакуировать" за границу журналистку радиостанции Ксению Ларину. Об этом он заявил в эфире "Дождя".

По словам Венедиктова, Ларина уедет "минимум на полгода, пока ей не будет гарантирована безопасность", программы на "Эхе" она будет вести удаленно. Главред "Эха" опасается, что "следующий удар в горло может быть после этой передачи от Соловьева". "Другого способа защитить своих журналистов у меня нет", - подчеркнул Венедиктов.

Венедиктов также сказал, что попросит СКР допросить сотрудников ВГТРК и, в частности, "России-24". По его мнению, сюжеты телеканала могли подстрекать к нападению на журналистку "Эха" Татьяну Фельгенгауэр.

23 октября Ларина обвинила телепропагандиста Владимира Соловьева в провокации нападения на Фельгенгауэр. "Соловьев очень хотел, скотина. Кто, говорит, заткнет их поганые рты? Нашлись добровольцы", - написала Ларина.

"Понимаю, что Ларина находится в тяжелом эмоциональном состоянии, но это не дает ей права лгать", - ответил Соловьев в твиттере. На другой день в эфире "Вести ФМ" он заявил, что "оставляет за собой право требовать извинений от Лариной и рассматривать иные формы юридической защиты его честного имени". Соловьев назвал журналистов либеральных изданий "лживыми, мерзкими, подлыми созданиями".

В другом эфире на "Вести ФМ" в тот же день соведущий Соловьева Армен Гаспарян сказал, что "либералы включили фабрику травли", обвинил Ларину во лжи и назвал ее "полной сволочью".

В понедельник днем гражданин Израиля Борис Гриц ворвался в здание на Новом Арбате, где расположена редакция "Эха", распылив газ в лицо охраннику. Он поднялся в помещение редакции и ударил Фельгенгауэр ножом в горло. Грица задержали охранники и передали полиции.

Фельгенгауэр госпитализировали в институт им. Склифосовского и прооперировали. Журналистка находится в удовлетворительном состоянии.

Грицу вменили часть 3 статьи 30 - часть 1 статьи 105 УК (покушение на убийство, от пяти до пятнадцати лет колонии). На первом допросе он заявил, что Фельгенгауэр "телепатически преследовала" его. В своем блоге он также писал, что подвергается "телепатическим преследованиям" со стороны журналистки. Основная версия нападения, рассматриваемая СКР - невменяемость Грица>. 23 октября Пресненский райсуд Москвы отправил нападавшего в СИЗО.

Две недели назад на "России-24" вышел сюжет "Эхо Госдепа. Радиостанция "Эхо Москвы" попалась на сотрудничестве с западными НКО". В нем говорилось, что "некоммерческие структуры с серым финансированием становятся для российского общества опаснее, чем группировка ИГИЛ", а "Эхо Москвы" занимается "антигосударственной деятельностью" и по сути является "иностранным агентом". В сюжете неоднократно упоминалась Фельгенгауэр. В частности, приводились ее слова о том, что в России слишком много ограничений для журналистов.

Покушение на Фельгенгауэр было не первым нападение на журналистов "Эха". В ночь на 19 июля неизвестные опрыскали едким составом стену дачи обозревателя Юлии Латыниной в Переделкине, Новая Москва, а также припаркованный рядом автомобиль. Восемь человек, в том числе двое соседских детей, пострадали от отравления парами этого вещества. Машиной пользоваться стало невозможно - с тех пор она оставалась у дачи и проветривалась. Позже экспертиза показала, что едкая жидкость содержала диметилформамид (ДМФА) и высокомолекулярные фталаты - опасные для жизни яды.

В дальнейшем нападения на журналистку продолжились. Ранним утром 3 сентября автомобиль Латыниной сгорел. Дознаватель сначала не исключал версии самовоспламенения, однако затем обнаружил очаги возгорания сразу в трех местах. 10 октября по факту поджога МВД открыло дело по части 2 статьи 167 УК (уничтожение или повреждение чужого имущества путем поджога, до пяти лет колонии).

9 сентября Латынина объявила, что уехала из России вместе с родителями и возвращаться в ближайшем будущем не намерена. Она не уточнила, в какую страну эмигрировала.