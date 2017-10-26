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новость Разруха в голове

В СКР рассматривают только одну версию покушения на Фельгенгауэр
26.10.2017
Борис Гриц после задержания. Фото Виталия Рувинского
Борис Гриц после задержания. Фото Виталия Рувинского
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Следствие рассматривает только одну версию покушения на журналистку "Эха Москвы" Татьяну Фельгенгауэр - о психической нестабильности нападавшего Бориса Грица. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя СКР Светлану Петренко.

"Поведение в момент задержания и допроса Грица явно свидетельствует как минимум о его неуравновешенности и психической нестабильности. В настоящее время психическое состояние этого человека устанавливается экспертным путем. Никакими реальными данными в пользу любых других версий на данный момент следствие не располагает, поэтому заявления адвокатов о какой-либо скрытой подоплеке преступления или участии в нем других лиц абсолютно несостоятельны"

В четверг Фельгенгауэр перевели из послеоперационной реанимации в обычную палату. Врачи разрешили следователю в течение 5 минут поговорить с пострадавшей. Медики оценивают текущее состояние пациентки как удовлетворительное. "Хочу сказать огромное спасибо врачам Склифа и врачам скорой помощи - спасли Таню. Цена вопроса - 4 мм левее нож - и все", - написал в Твиттере главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов.

Накануне адвокат пострадавшей Сергей Бадамшин заявил, что СКР рассматривает версию спланированного убийства Фельгенгауэр. По словам адвоката, Грица могли специально подготовить для убийства. Бадамшин добавил, что эта версия "имеет под собой основания", но не стал раскрывать подробности. Другая версия - невменяемость Грица. Петренко сообщила, сто СКР для проведения психиатрической экспертизы запросит у властей Израиля документы о состоянии здоровья Грица во время его проживания в стране.

Во вторник судья Пресненского райсуда Москвы арестовал Грица до 23 декабря. Ходатайство о заключении под стражу следователь мотивировала тем, что обвиняемый имеет двойное гражданство России и Израиля, а также у него нет российской регистрации и постоянного источника дохода.

В понедельник днем Гриц ворвался в здание на Новом Арбате, где расположена редакция "Эха", распылив газ в лицо охраннику. Он поднялся в помещение редакции и ударил Фельгенгауэр ножом в горло. Грица задержали охранники и передали полиции.

48-летний Гриц - гражданин Израиля и России, уроженец Абхазии. В своем блоге Гриц писал, что подвергается "телепатическим преследованиям" со стороны журналистки. В 2003 году Гриц уехал в Израиль, а в Россию вернулся месяц назад и жил в Москве у своего знакомого. На первом допросе задержанный заявил, что последние пять лет общался с Фельгенгауэр "посредством телепатии", из-за чего у него появилась личная неприязнь к журналистке. При этом Гриц отмечал, что не имел претензий к ее профессиональной деятельности.

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26.10.2017
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