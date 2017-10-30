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Владимир Путин выразил уверенность, что покушение на замглавреда "Эха Москвы" Татьяну Фельгенгауэр не имеет отношения к проблеме свободы слова в России. Как передает Интерфакс, такое заявление он сделал на заседании президентского Совета по правам человека.

Член СПЧ журналист Станислав Кучер назвал покушение эпизодом "холодной гражданской войны в России". Путин возразил: "Вы упомянули "Эхо Москвы", но это-то здесь при чем? Ну больной человек пришел, при чем здесь свобода слова? Приехал из Израиля, напал на эту журналистку".

"Эхо Москвы" работает за государственные деньги, - продолжил Путин. - Такого вообще ни в одной стране мира нет. Вы можете представить себе, чтобы в Европе была такая радиостанция или в Штатах? Невозможно".

Покушение на Фельгенгауэр было совершено днем 23 октября. Душевнобольной Борис Гриц, прибывший в Москву из Израиля, ворвался в редакцию "Эха" и попытался зарезать журналистку. Фельгенгауэр отвезли в больницу с ранением шеи и прооперировали. Грица задержали; против него открыто дело о покушении на убийство.

27 октября главред "Эха" Алексей Венедиктов объявил, что обратится в СКР с просьбами о допросе сотрудников ВГТРК. Он пояснил, что склонен расценивать сюжет "Эхо Госдепа", появившийся на ВГТРК двумя неделями раньше, как подстрекательство к нападениям на сотрудников радиостанции.

Журналистка "Эха" Ксения Ларина еще в день покушения на Фельгенгауэр прямо обвинила в подстрекательстве к преступлению Владимира Соловьева, одного из ведущих пропагандистов с ВГТРК. Соловьев и его напарник Армен Гаспарян в ответ заявили, что Ларина лжет.

Венедиктов 27 октября сообщил, что "эвакуирует" Ларину за границу "минимум на полгода, пока ей не будет гарантирована безопасность".