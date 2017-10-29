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Телепропагандист Владимир Соловьев обвинил "Эхо Москвы" и лично главреда радиостанции Алексея Венедиктова в травле. Свое заявление Соловьев сделал в интервью "Комсомольской правде". Травят, по словам пропагандиста, как его самого, так и других сотрудников ВГТРК.

"Эта травля не только в СМИ, - заметил Соловьев. - Они еще пытаются подключить и следственные органы".

Днем в понедельник душевнобольной Борис Гриц, прибывший в Москву из Израиля, ворвался в редакцию "Эха" и попытался зарезать журналистку Татьяну Фельгенгауэр. Пострадавшую отвезли в больницу с ранением шеи и прооперировали. Грица задержали; против него открыто дело о покушении на убийство.

В пятницу Венедиктов объявил, что обратится в СКР с просьбами о допросе сотрудников ВГТРК. Он пояснил, что склонен расценивать сюжет "Эхо Госдепа", появившийся на ВГТРК двумя неделями раньше, как подстрекательство к нападениям на сотрудников радиостанции.

Журналистка "Эха" Ксения Ларина еще в день покушения на Фельгенгауэр прямо обвинила Соловьева в подстрекательстве к преступлению. Пропагандист и его напарник Армен Гаспарян в ответ заявили, что Ларина лжет.

Венедиктов 27 октября сообщил, что "эвакуирует" Ларину за границу "минимум на полгода, пока ей не будет гарантирована безопасность".