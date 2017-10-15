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Также: Криминал, СМИ, Свобода слова, Общество, Политика, Россия, Происшествия | Персоны: Юлия Латынина

новость "Новая газета": Дом Латыниной облили опасным для жизни ядом

15.10.2017
Юлия Латынина. Фото Дмитрия Рожкова
Юлия Латынина. Фото Дмитрия Рожкова
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В веществе, которым был облит дом журналистки Юлии Латыниной, содержались два опасных для жизни яда. Таковы данные независимой экспертизы, проведенной по заказу "Новой газеты".

Как выяснилось, едкая жидкость содержала диметилформамид (ДМФА) и высокомолекулярные фтолаты. ДМФА раздражает кожу и слизистые оболочки, при попадании в организм повреждает печень и почки. Смертельная доза этого вещества составляет 10 граммов. Оно улетучивается в течение суток. Фтолаты токсичны для печени, почек, легких, повреждают эндокринную и нервную системы, могут вызвать астму, онкологические заболевания, воздействовать на структуру ДНК человека. При этом вторая субстанция может долгое время оставаться на поверхностях.

В ночь на 19 июля неизвестные опрыскали едким составом стену дачи Латыниной в Переделкине, Новая Москва, а также припаркованный рядом BMW журналистки. Восемь человек, в том числе двое соседских детей, пострадали от отравления парами этого вещества. Машиной пользоваться стало невозможно - с тех пор она оставалась у дачи и проветривалась.

В дальнейшем нападения на журналистку продолжились. Ранним утром 3 сентября автомобиль Латыниной сгорел. Дознаватель сначала не исключал версии самовоспламенения, однако затем обнаружил очаги возгорания сразу в трех местах. 10 октября по факту поджога МВД открыло дело по части 2 статьи 167 УК (уничтожение или повреждение чужого имущества путем поджога, до пяти лет колонии).

9 сентября Латынина объявила, что уехала из России вместе с родителями и возвращаться в ближайшем будущем не намерена. Она не уточнила, в какую страну эмигрировала.

13 сентября главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов попросил у холдинга "Газпром-медиа", в который входит радиостанция, предоставить Латыниной и ее семье охрану после их возвращения в Россию.

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15.10.2017
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