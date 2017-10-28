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Конгресс интеллигенции потребовал от властей прекратить травлю инакомыслящих на телевидении и закрыть пропагандистские телепередачи. Об этом говорится в заявлении конгресса к Дню памяти жертв политических репрессий 30 октября.

Авторы заявления сравнивают телевизионную пропаганду с публичной травлей жертв сталинских репрессий. "Как известно, сталинские репрессии начинались с травли оппонентов в печати, на партийных собраниях, а заканчивались пытками в подвалах Лубянки, одиночными выстрелами в затылок и массовыми расстрелами", - отмечается в заявлении.

По мнению подписантов, результатами пропаганды ненависти стали нападения на журналисток "Эха Москвы" Юлию Латынину и Татьяну Фельгенгауэр, убийство Бориса Немцова и провокации против Алексея Навального.

"Сегодня, восемьдесят лет спустя, мы обращаем внимание власти, что в последние годы, начиная с 2012-го, атмосфера в стране вызывает тревогу: вместо старых терминов "враг народа", "шпион", "вредитель", введены в оборот новые термины, мало чем отличающиеся от прежних - "иностранный агент", "нежелательная организация", "пятая колонна". Воссоздается обстановка поиска врагов, подозрительности и вражды", - констатируют авторы письма.

Они требуют освободить политических заключенных: в частности, режиссера Кирилла Серебренникова и председателя карельского отделения "Мемориала" Юрия Дмитриева.

Обращение также приурочено к открытию в Москве памятника жертвам репрессий "Стена скорби", которое подписанты называют "событием огромной важности". Памятник работы скульптора Георгия Франгуляна откроют 30 октября. "Создание памятника жертвам политических репрессий сталинского режима должно стать гарантией того, что еще через восемьдесят лет нашим потомками не придется открывать еще одного памятника жертвам репрессий 10-20-х годов XXI века", - заключают авторы документа.

Заявление подписали 47 членов Конгресса интеллигенции, в том числе глава Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева, актриса Лия Ахеджакова, режиссеры Гарри Бардин и Владимир Мирзоев, директор "Левада-центра" Лев Гудков, писатели Юлий Ким, Людмила Улицкая и Владимир Войнович, музыкант Андрей Макаревич, публицист Андрей Пионтковский, политик Лев Шлосберг, экономист Сергей Алексашенко.