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Конгресс интеллигенции потребовал от властей прекратить травлю инакомыслящих на телевидении и закрыть пропагандистские телепередачи. Об этом говорится в заявлении конгресса к Дню памяти жертв политических репрессий 30 октября.
Авторы заявления сравнивают телевизионную пропаганду с публичной травлей жертв сталинских репрессий. "Как известно, сталинские репрессии начинались с травли оппонентов в печати, на партийных собраниях, а заканчивались пытками в подвалах Лубянки, одиночными выстрелами в затылок и массовыми расстрелами", - отмечается в заявлении.
По мнению подписантов, результатами пропаганды ненависти стали нападения на журналисток "Эха Москвы" Юлию Латынину и Татьяну Фельгенгауэр, убийство Бориса Немцова и провокации против Алексея Навального.
"Сегодня, восемьдесят лет спустя, мы обращаем внимание власти, что в последние годы, начиная с 2012-го, атмосфера в стране вызывает тревогу: вместо старых терминов "враг народа", "шпион", "вредитель", введены в оборот новые термины, мало чем отличающиеся от прежних - "иностранный агент", "нежелательная организация", "пятая колонна". Воссоздается обстановка поиска врагов, подозрительности и вражды", - констатируют авторы письма.
Они требуют освободить политических заключенных: в частности, режиссера Кирилла Серебренникова и председателя карельского отделения "Мемориала" Юрия Дмитриева.
Обращение также приурочено к открытию в Москве памятника жертвам репрессий "Стена скорби", которое подписанты называют "событием огромной важности". Памятник работы скульптора Георгия Франгуляна откроют 30 октября. "Создание памятника жертвам политических репрессий сталинского режима должно стать гарантией того, что еще через восемьдесят лет нашим потомками не придется открывать еще одного памятника жертвам репрессий 10-20-х годов XXI века", - заключают авторы документа.
Заявление подписали 47 членов Конгресса интеллигенции, в том числе глава Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева, актриса Лия Ахеджакова, режиссеры Гарри Бардин и Владимир Мирзоев, директор "Левада-центра" Лев Гудков, писатели Юлий Ким, Людмила Улицкая и Владимир Войнович, музыкант Андрей Макаревич, публицист Андрей Пионтковский, политик Лев Шлосберг, экономист Сергей Алексашенко.
Тридцатого октября нынешнего года, восемьдесят лет спустя после пика репрессий, проводимых советской властью с первых же месяцев своего существования против всего российского народа, состоится огромной важности событие - открытие памятника памяти жертв политических репрессий 30-х годов. Для сегодняшней власти это был тяжелый шаг, но жест этот с большим опозданием, после долгих колебаний был сделан. Это знак признания преступлений, которые совершались в тридцатые годы. К сожалению, точка в этой трагедии еще не поставлена.
Как известно, сталинские репрессии начинались с травли оппонентов в печати, на партийных собраниях, а заканчивались пытками в подвалах Лубянки, одиночными выстрелами в затылок и массовыми расстрелами.
Сегодня, восемьдесят лет спустя, мы обращаем внимание власти, что в последние годы, начиная с 2012-го, атмосфера в стране вызывает тревогу: вместо старых терминов "враг народа", "шпион", "вредитель" введены в оборот новые термины, мало чем отличающиеся от прежних, - «иностранный агент», «нежелательная организация», «пятая колонна». Воссоздается обстановка поиска врагов, подозрительности и вражды.
Мы наблюдаем все усиливающуюся травлю оппозиции, которая является по своей сути главным механизмом, осуществляющим обратную связь между обществом и государством.
Мы стали свидетелями того, как травля политических оппонентов разворачивается на федеральных каналах и как объекты травли становятся реальными жертвами. Самый яркий пример - убийство Бориса Немцова. В этом же ряду - покушение на Юлию Латынину, насильственные действия против Алексея Навального, многочисленные угрозы всем тем, кто имеет мужество выступать с критикой государства. 23 октября было совершено покушение на убийство журналистки "Эхо Москвы" Татьяны Фельгенгауэр. За несколько дней до этого на телеканале "Россия 24" вышло несколько передач, в которых говорилось о том, что радиостанция "Эхо Москвы" занимается "антигосударственной деятельностью". Все это, бесспорно, звенья одной цепи.
Яркое событие последнего времени - судебный процесс против Юрия Дмитриева, три десятилетия жизни отдавшего розыску безымянных могил, расстрельных ям, в которых лежат наши погубленные соотечественники, и восстановлению их памяти. В день открытия памятника 30 октября Дмитриев будет находиться в СИЗО в ожидании приговора и длительного заключения.
Современная Россия движется по тем же рельсам, которые привели страну к катастрофе 37-38-го года. Мы должны сделать все возможное, чтобы остановить этот поезд вовремя.
В стране назрели проблемы, требующие всестороннего и открытого обсуждения, а не навешивания ярлыков. Сегодня в разряде инакомыслящих оказались люди, которые считают, что Россия должна двигаться по европейскому пути, а не по пути изоляции, превращения ее в грандиозную Северную Корею.
Мы призываем власть осознать, что современное государство не может нормально существовать, если правящей силе не противостоит сильная оппозиция, имеющая равные права и возможности распространять свои идеи и равно защищенная государством. Это жизненно важно для всего нашего общества и для самой власти.
Мы требуем от власти прекратить кампанию травли инакомыслящих на федеральных каналах телевидения и закрытия на телевидении политических программ, которые осуществляют эту гнусную травлю.
Мы требуем остановить позорные процессы над Кириллом Серебрениковым, над Юрием Дмитриевым, иные процессы, мотивированные политическими причинами, а также освобождения всех политических заключенных.
Создание памятника жертвам политических репрессий сталинского режима должно стать гарантией того, что еще через восемьдесят лет нашим потомками не придется открывать еще одного памятника жертвам репрессий 10-20-х годов XXI века.
Обращение подписали:
Людмила Алексеева, правозащитник
Сергей Алексашенко, экономист
Борис Альтшуллер, правозащитник
Григорий Амнуэль, режиссер
Лия Ахеджакова, актриса
Андрей Бабушкин, правозащитник
Гарри Бардин, режиссер
Леонид Бахнов, писатель
Александр Белавин, физик, член-корреспондент РАН
Юрий Богомолов, кинокритик
Валерий Борщев, правозащитник
Владимир Войнович, писатель
Александр Гельман, драматург
Илья Гинзбург, физик
Леонид Гозман, политический деятель
Лев Гудков, социолог
Павел Гутионтов, журналист
Вероника Долина, поэт
Ольга Дробот, переводчик
Наталья Евдокимова, правозащитник
Дмитрий Зимин, пенсионер, основатель компании "Вымпелком"
Евгений Ихлов, публицист
Юлий Ким, писатель
Сергей Кривенко, правозащитник
Михаил Краснов, юрист
Андрей Макаревич, музыкант
Владимир Мирзоев, режиссер
Елена Мовчан, переводчик
Андрей Пионтковский, публицист
Николай Подосокорский, литературный критик
Лев Пономарев, правозащитник
Валерия Приходкина, правозащитник
Ирина Прохорова, издатель
Ольга Седакова, писатель
Владимир Синельников, кинодраматург
Андрей Смирнов, кинорежиссер
Сергей Стратановский, писатель
Любовь Сумм, переводчик
Лев Тимофеев, писатель
Людмила Улицкая, писатель
Марк Урнов, политолог
Эдуард Успенский, писатель
Елена Фанайлова, поэт, журналист
Виталий Челышев, журналист
Игорь Чубайс, философ
Лев Шлосберг, депутат Псковского областного собрания депутатов
Игорь Юргенс, экономист