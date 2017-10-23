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новость Бритва бредит горлом

В редакции "Эха Москвы" неизвестный ударил ножом в горло журналистку Фельгенгауэр
23.10.2017
Татьяна Фельгенгауэр. Кадр RTVi
Татьяна Фельгенгауэр. Кадр RTVi
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Неизвестный мужчина, ворвавшийся в редакцию "Эха Москвы" мужчина ударил ножом в горло ведущую Татьяну Фельгенгауэр. Об этом сообщает радиостанция.

Нападавший задержан охраной и передан полиции. По словом врачей скорой помощи, угрозы для жизни Фельгенгауэр нет. Однако ей поставлен катетер и она госпитализирована.

"Сегодня около часа дня в здание "Эха Москвы" ворвался мужчина и ослепил охранника из газового баллончика (он до сих пор не видит и тоже является пострадавшим). Затем он бросился в нашу редакцию, пробежал по коридору и напал на нашу журналистку. Он сознательно напал на Татьяну Фельгенгауэр и сознательно ударил ее ножом в горло", - рассказал главред радиостанции Алексей Венедиктов.

В Генеральной прокуратуре назвали вопиющей историю с нападением на журналиста "Эхо Москвы". "Мы держим ситуацию на контроле", - заявил официальный представитель ведомства.

По предварительным данным, нападение на Фельгенгауэр не связано с ее профессиональной деятельностью, в нем прослеживается личный мотив, сообщил Интерфаксу источник, знакомый с ситуацией. "По предварительным данным, напавший на Фельгенгауэр был знаком с журналисткой, - сказал источник агентства. - Предварительно, нападение не связано с журналистской деятельностью Фельгенгауэр. В качестве основной версии пока выдвигается хулиганство".

Фельгенгауэр работает на радиостанции более 10 лет. Сегодня на "Эхе" журналистка вместе с соведущим Александром Плющевым вела программу "Утренний разворот".

Напавший на Татьяну Фельгенгауэр. Фото Виталия Рувинского:

Это не первое нападение на журналистов "Эха". В ночь на 19 июля неизвестные опрыскали едким составом стену дачи обозревателя Юлии Латыниной в Переделкине, Новая Москва, а также припаркованный рядом автомобиль. Восемь человек, в том числе двое соседских детей, пострадали от отравления парами этого вещества. Машиной пользоваться стало невозможно - с тех пор она оставалась у дачи и проветривалась. Позже экспертиза показала, что едкая жидкость содержала диметилформамид (ДМФА) и высокомолекулярные фталаты - опасные для жизни яды.

В дальнейшем нападения на журналистку продолжились. Ранним утром 3 сентября автомобиль Латыниной сгорел. Дознаватель сначала не исключал версии самовоспламенения, однако затем обнаружил очаги возгорания сразу в трех местах. 10 октября по факту поджога МВД открыло дело по части 2 статьи 167 УК (уничтожение или повреждение чужого имущества путем поджога, до пяти лет колонии).

9 сентября Латынина объявила, что уехала из России вместе с родителями и возвращаться в ближайшем будущем не намерена. Она не уточнила, в какую страну эмигрировала.

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23.10.2017
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