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новость Адвокат: СКР рассматривает версию спланированного убийства Фельгенгауэр

25.10.2017
Татьяна Фельгенгауэр. Фото: echo.msk.ru
Татьяна Фельгенгауэр. Фото: echo.msk.ru
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СКР рассматривает версию спланированного убийства журналистки "Эха Москвы" Татьяны Фельгенгауэр, заявил в эфире радиостанции адвокат пострадавшей Сергей Бадамшин.

По словам Бадамшина, Бориса Грица, ударившего журналистку ножом, могли специально подготовить для убийства. Бадамшин добавил, что эта версия "имеет под собой основания", но не стал озвучивать подробности.

По словам юриста, другая версия, которую отрабатывает следственное ведомство, - невменяемость Грица.

Между тем официальный представитель СКР Светлана Петренко заявила, что ведомство запросит у властей Израиля документы о состоянии здоровья Грица во время его проживания в стране. По ее словам, эти документы необходимы экспертам-психиатрам, чтобы установить, отдавал ли он себе отчет в своих действиям при нападении на Фельгенгауэр.

В среду директор Института имени Склифосовского Сергей Петриков, заявил, что Фельгенгауэр находится в удовлетворительном состоянии, начала говорить и после выписки сможет продолжить работу на радио.

Во вторник судья Пресненского райсуда Москвы арестовал Грица до 23 декабря. Ходатайство о заключении под стражу следователь мотивировала тем, что обвиняемый имеет двойное гражданство России и Израиля, а также у него нет российской регистрации и постоянного источника дохода.

В понедельник днем Гриц ворвался в здание на Новом Арбате, где расположена редакция "Эха", распылив газ в лицо охраннику. Он поднялся в помещение редакции и ударил Фельгенгауэр ножом в горло. Грица задержали охранники и передали полиции.

48-летний Гриц - гражданин Израиля и России, уроженец Абхазии. В своем блоге Гриц писал, что подвергается "телепатическим преследованиям" со стороны журналистки. В 2003 году Гриц уехал в Израиль, а в Россию вернулся месяц назад и жил в Москве у своего знакомого. На первом допросе задержанный заявил, что последние пять лет общался с Фельгенгауэр "посредством телепатии", из-за чего у него появилась личная неприязнь к журналистке. При этом Гриц отмечал, что не имел претензий к ее профессиональной деятельности.

Алексей Гейлер, родственник Грица, рассказал, что за несколько дней до нападения тот пытался найти домашний адрес Фельгенгауэр. Гриц утверждал, что журналистка его "телепатически" преследует. "Мне мама в детстве открыла портал телепатический, и с тех пор я очень к этому восприимчив", - привел Гейлер слова своего родственника.

Как отметил Гейлер, Гриц "сидит без работы, без жилья, без жены и без детей", несмотря на хорошее образование. "Последние пять лет он жил в Израиле на минимальное пособие для неработающих на шее у 80-летней мамы, которая еще умудряется как-то подрабатывать, - рассказал Гейлер. - Люди без гражданства находят работу, а он гражданин с двумя языками, легко владевший английским и ивритом. Но ему западло было".

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25.10.2017
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