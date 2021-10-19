Путинская Россия и КНР жестоко карают за "осквернение монументов воинской славы". Не за вандализм, а за неправильные селфи или баловство с вечным огнем. В России жертвы таких репрессий - в основном подростки. Ими занимается лично глава СК Александр Бастрыкин. На этой неделе самый опасный преступник - мальчик, который залез в чашу с огнем на Монументе славы в Новосибирске.