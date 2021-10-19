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Также: Дети, Право, История, Россия, Общество, Политика | Персоны: Александр Бастрыкин

статья Блюстители культа

19.10.2021

Путинская Россия и КНР жестоко карают за "осквернение монументов воинской славы". Не за вандализм, а за неправильные селфи или баловство с вечным огнем. В России жертвы таких репрессий - в основном подростки. Ими занимается лично глава СК Александр Бастрыкин. На этой неделе самый опасный преступник - мальчик, который залез в чашу с огнем на Монументе славы в Новосибирске.

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19.10.2021
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Монументы и менты

08.09.2021

Александр Бастрыкин велел довести до суда закрытое было уголовное дело подростков, прикуривших от вечного огня в Севастополе. Они "осквернили" новенький монумент, открытый Владимиром Мединским "к 100-летию окончания Гражданской войны". ВИДЕО.
Вечный огонь

Похабный культ

22.06.2021

80-летие германского вторжения в СССР путинское государство встречает разгулом цензуры, полным запретом исторической дискуссии о Второй мировой и все более идиотскими ритуалами. ВИДЕО.
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