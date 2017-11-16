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Также: Право, Криминал, Спецслужбы, Правительство, Общество, Происшествия, Россия, Политика | Персоны: Игорь Сечин, Алексей Улюкаев

новость Не явился, но не запылился

Сечин объяснил неявку в суд по делу Улюкаева своей занятостью в "Роснефти"
16.11.2017
Игорь Сечин. Фото: rosneft.ru
Игорь Сечин. Фото: rosneft.ru
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Глава "Роснефти" Игорь Сечин объяснил свою повторную неявку в суд по делу бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева тем, что занят делами компании. Об этом сообщают "Ведомости".

"В отношении моего участия в суде: я буду стремиться выполнять в полном объеме требования российского законодательства. Но на этом этапе моя главная задача - выполнить свои функциональные обязанности в качестве президента компании "Роснефть". - сказал Сечин. Он заверил, что безусловно выполнит "все необходимые условия", как только удастся "согласовать необходимые графики".

"Хотя, как я уже говорил, я свою позицию уже отразил в письменных показаниях и в публичных выступлениях. Тут сомнений никаких быть не может", - отметил глава "Роснефти". На вопрос, получил ли он повестку в суд, Сечин отвечать не стал.

8 августа в ходе предварительных слушаний в Замоскворецком суде стало известно, что Сечин заявлен свидетелем обвинения. 11 ноября судья Лариса Семенова по инициативе прокуроров выписала первую повестку Сечину. При этом судья поинтересовалась, сможет ли прокуратура обеспечить явку. "Да, мы обеспечим", - заверил прокурор Павел Филипчук.

Сечин должен был дать показания в понедельник, но в суд не явился. Адвокаты Улюкаева на процессе заявили, что работники "Роснефти" отказались принимать повестку для Сечина от судебных приставов. По словам судьи, повестку главе компании также отправляли по факсу и электронной почте. Сечин не пришел "по неизвестной причине", заключила Семенова. Судья по ходатайству защиты Улюкаева повторно вызвала Сечина на слушания в среду.

Однако и в среду Сечин в суде не появился. "По информации "Почты России", заказное письмо ожидает адресата. Кем был получен факс (повестка, направленная факсом в "Роснефть". - Ред.), неизвестно", - сказала судья Лариса Семенова. Она направила Сечину третью повестку на 22 ноября.

Поздно вечером 14 ноября 2016 года Улюкаев был задержан при выезде из здания "Роснефти". На другой день его отправили под домашний арест. Тогда же Владимир Путин незаконно, без необходимого представления премьер-министра Дмитрия Медведева, уволил чиновника "в связи с утратой доверия". Экс-министру вменяется часть 6 статьи 290 УК (получение взятки государственным служащим в особо крупном размере с вымогательством), предусматривающая от 8 до 15 лет колонии.

Улюкаев свою вину не признает. 16 августа на первых слушаниях по существу своего дела Улюкаев обвинил Сечина и тогдашнего вице-президента "Роснефти" генерала ФСБ Олега Феоктистова в провокации получения взятки. СКР, подчеркнул экс-министр, сфабриковал обвинение, "которое основывается исключительно на показаниях Сечина". Свидетельства, подтверждавшие необоснованность обвинения, следователи игнорировали.

"Передача этой сумки (с деньгами. - Ред.) была заранее спланирована сотрудниками ФСБ, которые несколько недель ждали передачи взятки", - заметил Улюкаев. При этом, подчеркнул он, информацию о взятке ФСБ получала только от Сечина. Поскольку оперативники спецслужбы так и не дождались передачи взятки, заключил подсудимый, глава "Роснефти" сам позвонил ему и пригласил в свой офис.

На заседании суда 5 сентября в ходе оглашения письменных доказательств прокурор Борис Непорожный заявил, что Сечин лично передал Улюкаеву сумку с деньгами. При передаче денег присутствовал также Феоктистов. При этом Сечин сам вел аудиозапись при помощи спецсредств во время проведения оперативного эксперимента в отношении министра. Во время задержания Улюкаев заявил, что в сумке находится вино, которое ему подарил Сечин.

Как следует из документов, до этого Феоктистов подал директору ФСБ Александру Бортникову "заявление о противоправной деятельности Улюкаева". Документ также подписал Сечин. В заявлении говорилось, что Улюкаев потребовал от руководителя "Роснефти" 2 миллиона долларов за содействие при приватизации "Башнефти". При отказе выполнять условия министр пригрозил Сечину в дальнейшем препятствовать деятельности "Роснефти".

На том же заседании представители гособвинения огласили расшифровку прослушек телефонного разговора и беседы во время встречи министра и главы "Роснефти" перед задержанием. Решение судьи разрешить обнародование записей Сечин назвал "профессиональным кретинизмом" . "Это профессиональный кретинизм. Есть вещи, которые должны быть закрыты со всех сторон и со всех точек зрения. Даже мысли не должно возникать, что такое можно обнародовать! Там есть сведения, содержащие гостайну", - сказал глава "Роснефти".

11 октября агентство Bloomberg со ссылкой на два источника сообщило, что президент Владимир Путин поддержал или даже инициировал обнародование в суде записи разговора Сечина с Улюкаевым.

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