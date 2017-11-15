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Глава "Роснефти" Игорь Сечин во второй раз не явился в Замоскворецкий райсуд Москвы, сообщает Интерфакс. Он вызван повесткой для дачи показаний по делу в бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, обвиняемого в получении взятки.

"По информации "Почты России", заказное письмо ожидает адресата. Кем был получен факс (повестка, направленная факсом в "Роснефть". - Ред.), неизвестно", - сказала судья Лариса Семенова. Она направила Сечину третью повестку на 22 ноября.

В суд также не явился сотрудник ФСБ Александр Калиниченко, допроса которого добиваются адвокаты. "По поступившей в суд информации, Калиниченко находится в длительной служебной командировке на два месяца", - сказала судья.

Между тем адвокаты Улюкаева заявили о резком ухудшении его здоровья в связи с постоянным стрессом, который экс-министр испытывает из-за уголовного преследования. По словам адвоката Ларисы Каштановой, у Улюкаева наблюдается "подозрение на разрыв сетчатки, катаракта, сильные головные боли и головокружение, а также критическая потеря веса".

Сечин должен был дать показания в понедельник, но в суд не явился. Адвокаты Улюкаева на процессе заявили, что работники "Роснефти" отказались принимать повестку для Сечина от судебных приставов. По словам судьи, повестку главе компании также отправляли по факсу и электронной почте. Сечин не пришел "по неизвестной причине", заключила Семенова. Судья по ходатайству защиты Улюкаева повторно вызвала Сечина на слушания в среду.

Пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев <заявил, что Сечин не получил повестку в суд. 8 августа Леонтьев сказал, что Сечин при необходимости готов прийти на процесс. "Игорь Иванович - законопослушный гражданин Российской Федерации. И если суд обяжет его присутствовать, нет никаких, кроме производственной необходимости и графика, никаких препятствий для того, чтобы он выполнил свой гражданский долг", - подчеркнул пресс-секретарь.

11 ноября Семенова по инициативе стороны обвинения выписала первую повестку Сечину. 8 августа в ходе предварительных слушаний стало известно, что Сечин заявлен свидетелем обвинения.

Поздно вечером 14 ноября 2016 года Улюкаев был задержан при выезде из здания "Роснефти". На другой день его отправили под домашний арест. Тогда же Владимир Путин незаконно, без необходимого представления премьер-министра Дмитрия Медведева, уволил чиновника "в связи с утратой доверия". Экс-министру вменяется часть 6 статьи 290 УК (получение взятки государственным служащим в особо крупном размере с вымогательством), предусматривающая от 8 до 15 лет колонии.

Улюкаев свою вину не признает. 16 августа на первых слушаниях по существу своего дела Улюкаев обвинил Сечина и тогдашнего вице-президента "Роснефти" генерала ФСБ Олега Феоктистова в провокации получения взятки. СКР, подчеркнул экс-министр, сфабриковал обвинение, "которое основывается исключительно на показаниях Сечина". Свидетельства, подтверждавшие необоснованность обвинения, следователи игнорировали.

"Передача этой сумки (с деньгами. - Ред.) была заранее спланирована сотрудниками ФСБ, которые несколько недель ждали передачи взятки", - заметил Улюкаев. При этом, подчеркнул он, информацию о взятке ФСБ получала только от Сечина. Поскольку оперативники спецслужбы так и не дождались передачи взятки, заключил подсудимый, глава "Роснефти" сам позвонил ему и пригласил в свой офис.

На заседании суда 5 сентября в ходе оглашения письменных доказательств прокурор Борис Непорожный заявил, что Сечин лично передал Улюкаеву сумку с деньгами. При передаче денег присутствовал также Феоктистов. При этом Сечин сам вел аудиозапись при помощи спецсредств во время проведения оперативного эксперимента в отношении министра. Во время задержания Улюкаев заявил, что в сумке находится вино, которое ему подарил Сечин.

Как следует из документов, до этого Феоктистов подал директору ФСБ Александру Бортникову "заявление о противоправной деятельности Улюкаева". Документ также подписал Сечин. В заявлении говорилось, что Улюкаев потребовал от руководителя "Роснефти" 2 миллиона долларов за содействие при приватизации "Башнефти". При отказе выполнять условия министр пригрозил Сечину в дальнейшем препятствовать деятельности "Роснефти".

На том же заседании представители гособвинения огласили расшифровку прослушек телефонного разговора и беседы во время встречи министра и главы "Роснефти" перед задержанием. Решение судьи разрешить обнародование записей Сечин назвал "профессиональным кретинизмом" . "Это профессиональный кретинизм. Есть вещи, которые должны быть закрыты со всех сторон и со всех точек зрения. Даже мысли не должно возникать, что такое можно обнародовать! Там есть сведения, содержащие гостайну", - сказал глава "Роснефти".

11 октября агентство Bloomberg со ссылкой на два источника сообщило, что президент Владимир Путин поддержал или даже инициировал обнародование в суде записи разговора Сечина с Улюкаевым.