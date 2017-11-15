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Также: Право, СМИ, Свобода слова, Общество | Персоны: Михаил Леонтьев, Дмитрий Бутрин

новость "Коммерсант" принес извинения "Роснефти"

15.11.2017
Штаб-квартира "Роснефти". Фото: rosneft.ru
Штаб-квартира "Роснефти". Фото: rosneft.ru
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"Коммерсант" принес извинения "Роснефти" за заметку своего шеф-редактора Дмитрия Бутрина "Исправленного три года ждут", после публикации которой госкомпания подала к издательскому дому иск в арбитраж. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря "Роснефти" Михаила Леонтьева.

Письмо было получено накануне. Как отметил Леонтьев, извинения были принесены "в очень корректной форме". В письме, процитировал собеседник агентства, было признано "отсутствие фактических оснований употребления наименования компании в спорном материале". Также "Коммерсант" заверил, что впредь постарается находить более приемлемые для "Роснефти" формулировки.

"Мы не видим никаких оснований для продолжения судебных разбирательств, - заключил Леонтьев. - Мы полностью удовлетворены их позицией".

Ранее в среду начальник юридической службы "Коммерсанта" Георгий Иванов рассказал, что издательский дом обсуждает с "Роснефтью" мировое соглашение. Какая из сторон выступила с этой идеей, юрист пояснить отказался.

Сейчас, добавил Иванов, ведутся переговоры о содержании мировой. Его предполагается определить к следующему заседанию суда, назначенному на 15 декабря.

Иск "Роснефти" поступил в Арбитражный суд Москвы 2 октября. В заметке Бутрина, опубликованная 14 августа, обсуждались предложенные Минфином поправки в закон о госзакупках, призванные, как поясняло ведомство, исключить конфликт интересов при заключении сделок госкомпаниями.

Недовольство нефтяной компании вызвала следующая фраза из публикации: "Удивительно в поправках только то, что почти никто, кроме юристов и причастных к госзакупкам непосредственно лиц в России, видимо, и не подозревает, что сама по себе закупка чего угодно зампредом правления условной "Роснефти" у своей жены до тех пор, пока судом не установлен какой-либо ущерб от этого "Роснефти", до Нового года, в общем, законна".

В "Роснефти" заявили, что "автор выдвигает огульные обвинения, а "воображаемый пример закрепляет в общественном сознании негативный образ компании".

Тогда директор ИД "Коммерсант" Владимир Желонин заявлял: "Мы не понимаем, что конкретно мы должны опровергнуть, поэтому будем ждать решения суда". В заметке Бутрина "про конкретную "Роснефть" ничего не говорится", подчеркивал топ-менеджер.

В декабре 2016 года тот же Арбитражный суд Москвы взыскал по заявлению "Роснефти" 390 тысяч рублей с медиахолдинга РБК и четырех его журналистов. Также ответчиков обязали удалить статью "Сечин попросил правительство защитить "Роснефть" от BP", ставшую поводом к иску, и поместить опровержение. В марте 2017-го 9-й арбитражный апелляционный суд отменил взыскание средств с РБК. В мае "Роснефть" обжаловала это решение, однако уже через месяц заключила с ответчиком мировое соглашение. В РБК признали факты, изложенные в публикации, не соответствующими действительности и порочащими репутацию "Роснефти", а также извинились перед главным исполнительным директором компании Игорем Сечиным.

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15.11.2017
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