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Также: Право, Криминал, Спецслужбы, Правительство, Общество, Происшествия, Россия, Политика | Персоны: Игорь Сечин, Михаил Леонтьев, Алексей Улюкаев

новость Сечин не явился в суд по делу Улюкаева

13.11.2017
Игорь Сечин. Фото: rosneft.ru
Игорь Сечин. Фото: rosneft.ru
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Президент "Роснефти" Игорь Сечин не пришел на слушания в Замоскворецкий райсуд Москвы по делу экс-главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева, обвиняемого в получении взятки. Об этом заявила секретарь судебного заседания, передает Интерфакс.

Адвокаты Улюкаева на процессе заявили, что работники "Роснефти" отказались принимать повестку для Сечина от судебных приставов. По словам судьи Ларисы Семеновой, повестку главе компании также отправляли по факсу и электронной почте. Сечин не пришел "по неизвестной причине", заключила Семенова.

Повестку Сечину присылали в "Роснефть", поскольку адрес компании указан в протоколе допроса Сечина на предварительном следствии как адрес его места жительства, отметила адвокат Улюкаева Дариджан Квеидзе.

Ранее пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев заявил, что Сечин не получил повестку в суд. 8 августа Леонтьев сказал, что Сечин при необходимости готов прийти на процесс. "Игорь Иванович - законопослушный гражданин Российской Федерации. И если суд обяжет его присутствовать, нет никаких, кроме производственной необходимости и графика, никаких препятствий для того, чтобы он выполнил свой гражданский долг", - подчеркнул пресс-секретарь.

Семенова по ходатайству стороны обвинения выписала повестку Сечину 11 ноября. 8 августа в ходе предварительных слушаний стало известно, что Сечин заявлен свидетелем обвинения.

Поздно вечером 14 ноября 2016 года Улюкаев был задержан при выезде из здания "Роснефти". На другой день его отправили под домашний арест. Тогда же Владимир Путин незаконно, без необходимого представления премьер-министра Дмитрия Медведева, уволил чиновника "в связи с утратой доверия". Экс-министру вменяется часть 6 статьи 290 УК (получение взятки государственным служащим в особо крупном размере с вымогательством), предусматривающая от 8 до 15 лет колонии.

Улюкаев свою вину не признает. 16 августа на первых слушаниях по существу своего дела Улюкаев обвинил Сечина и тогдашнего вице-президента "Роснефти" генерала ФСБ Олега Феоктистова в провокации получения взятки. СКР, подчеркнул экс-министр, сфабриковал обвинение, "которое основывается исключительно на показаниях Сечина". Свидетельства, подтверждавшие необоснованность обвинения, следователи игнорировали.

"Передача этой сумки (с деньгами. - Ред.) была заранее спланирована сотрудниками ФСБ, которые несколько недель ждали передачи взятки", - заметил Улюкаев. При этом, подчеркнул он, информацию о взятке ФСБ получала только от Сечина. Поскольку оперативники спецслужбы так и не дождались передачи взятки, заключил подсудимый, глава "Роснефти" сам позвонил ему и пригласил в свой офис.

На заседании суда 5 сентября в ходе оглашения письменных доказательств прокурор Борис Непорожный заявил, что Сечин лично передал Улюкаеву сумку с деньгами. При передаче денег присутствовал также Феоктистов. При этом Сечин сам вел аудиозапись при помощи спецсредств во время проведения оперативного эксперимента в отношении министра. Во время задержания Улюкаев заявил, что в сумке находится вино, которое ему подарил Сечин.

Как следует из документов, до этого Феоктистов подал директору ФСБ Александру Бортникову "заявление о противоправной деятельности Улюкаева". Документ также подписал Сечин. В заявлении говорилось, что Улюкаев потребовал от руководителя "Роснефти" 2 миллиона долларов за содействие при приватизации "Башнефти". При отказе выполнять условия министр пригрозил Сечину в дальнейшем препятствовать деятельности "Роснефти".

На том же заседании представители гособвинения огласили расшифровку прослушек телефонного разговора и беседы во время встречи министра и главы "Роснефти" перед задержанием. Решение судьи разрешить обнародование записей Сечин назвал "профессиональным кретинизмом" . "Это профессиональный кретинизм. Есть вещи, которые должны быть закрыты со всех сторон и со всех точек зрения. Даже мысли не должно возникать, что такое можно обнародовать! Там есть сведения, содержащие гостайну", - сказал глава "Роснефти".

11 октября агентство Bloomberg со ссылкой на два источника сообщило, что президент Владимир Путин поддержал или даже инициировал обнародование в суде записи разговора Сечина с Улюкаевым.

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Заботливый Игорь Иванович, бывший чекист и действующий олигарх, проводил мастер-класс по внедрению взятки в багажник обреченного клиента. Он осуществлял заранее в деталях рассчитанную провокацию - и мы все внезапно стали свидетелями того, как это делается у них, у мастеров.
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Забирают все круче

15.11.2016

Многомесячная оперативная разработка с участием главы государства завершилась сенсационным задержанием действующего министра. Версия следствия всерьез не воспринимается. Кому и зачем понадобился арест Алексея Улюкаева? Кто из "системных либералов" следующий? Кто за них вступится? Первые комментарии.

Илья Мильштейн. Courtesy photo

Теперь сходитесь

Илья Мильштейн, 18.08.2017

Улюкаев локализует конфликт, сводя его к противостоянию с "провокаторами", и в тот день, когда уже вызванный в суд Сечин на себе узнает, в чем состоит важное отличие кратких заявлений для печати от перекрестного допроса, нас ожидает очень яркое зрелище.
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