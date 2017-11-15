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новость За статью о начальнике службы безопасности "Роснефти" Латыпове открыто дело о клевете

15.11.2017
Урал Латыпов. Источник: crimerussia.com
Урал Латыпов. Источник: crimerussia.com
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Московская полиция открыла дело по статье 128.1 УК (клевета) в связи с публикацией на сайте Компромат.Ru статьи о начальнике службы безопасности "Роснефти" Урала Латыпова. Об этом сообщает ТАСС.

Статья Александра Трушкова "Карьера по кайфу: Шантаж, интриги, зависимости и.о. главы службы безопасности "Роснефти" Урала Латыпова" появилась на Компромат.Ru 28 июля. Как утверждается в публикации, в 2012 году генерал юстиции Латыпов был уволен с должности старшего прокурора (в тексте ошибочно - старшего следователя) Главного управления по надзору за следствием Генпрокуратуры за "решение вопросов" и употребление кокаина. По информации издания, в состоянии наркотического опьянения чиновник являлся даже к генпрокурору Юрию Чайке, который "признаков употребления дури на дух не переносит".

После увольнения Латыпов устроился руководителем следственного подразделения подмосковного управления Госнаркоконтроля: начальник главка Василий Юрченко был его старым знакомым. Первое время, по отзывам бывших коллег, чиновник "старался работать незаметно". Однако после перехода Юрченко в СБ "Роснефти" Латыпов, как утверждается, развалил целый ряд громких дел, а также ввел поборы не только с подозреваемых и обвиняемых, но и со следователей, находившихся в его подчинении. Следователям Латыпов заявлял, что львиную долю взяток передает Юрченко.

В итоге управление "М" ФСБ, курирующее МВД, МЧС и Минюст, провело в кабинете Латыпова обыск. Чиновник обратился за защитой к Юрченко, на тот момент и.о. начальника СБ "Роснефти". В итоге дело открыто не было, а Латыпов ушел из Госнаркоконтроля к Юрченко.

(Другие источники, однако, сообщают, что Латыпов устроился в "Роснефть" в апреле 2016 года после упразднения Госнаркоконтроля.)

В прошлом году, когда СБ "Роснефти" возглавил генерал ФСБ Олег Феоктистов, Латыпов принялся интриговать против бывшего шефа. В итоге Юрченко перевели работать в "Башнефть", ранее ставшую одним из подразделений "Роснефти". Сам Латыпов стал замначальника СБ.

После увольнения Феоктистова в марте нынешнего года, утверждает Компромат.Ru, основным кандидатом на должность нового начальника СБ "Роснефти" был Юрченко. Однако Латыпов продолжил интриги и сам занял вакантное место, хотя на момент публикации статьи уже пятый месяц оставался и.о.

Как заявляется в публикации Компромат.Ru, Латыпов также подает главному исполнительному директору "Роснефти" Игорю Сечину докладные, в которых сообщает об успехах в подкупе различных должностных лиц. Конкретно излагается содержание одной из таких записок, в которой он отчитывается о "контакте" с пресс-секретарем Верховного суда Павлом Одинцовым. Латыпов предложил чиновнику предоставлять оперативную информацию о ситуации в судах, в том числе о рассмотрении в арбитражах дел "Роснефти", а также оказывать влияние на судей, и вручил Одинцову "подарок". "Достигнута договоренность об очередной встрече на следующей неделе", - цитировал докладную Компромат.Ru.

О заявлении Латыпова с требованием возбудить дело по факту публикации Life сообщил 28 сентября. На тот момент Латыпов также был все еще и.о. начальника СБ "Роснефти".

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