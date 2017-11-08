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Судья Замоскворецкого райсуда Москвы Лариса Семенова вызвала главу "Роснефти" Игоря Сечина в качестве свидетеля по делу экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева, обвиняемого в получении взятки. Об этом сообщает РИА "Новости".

"Оформить судебную повестку о вызове Сечина и направить повестку по адресу, указанному в обвинительном заключении", — постановила судья.

О вызове Сечина ходатайствовала сторона обвинения. "Просим направить повестку и известить Сечина Игоря Ивановича о вызове в суд", - обратился к судье прокурор Борис Непорожный. Семенова поинтересовалась, сможет ли прокуратура обеспечить явку. "Да, мы обеспечим", - заверил другой прокурор Павел Филипчук.

Защита Улюкаева поддержала ходатайство прокуратуры. Адвокаты заявили, что Сечина допросить необходимо, и не понимают, почему этого не было сделано ранее.

При этом Семенова отклонила ходатайство защиты о вызове в суд вице-премьера Аркадия Дворковича. "Показания свидетеля Дворковича могут в полном объеме подтвердить невиновность Улюкаева", - заявила один из адвокатов экс-министра. Однако судья согласилась с позицией гособвинения, настаивающей на том, что этот свидетель "не обладает какой-либо информацией об обстоятельствах получения подсудимым взятки" и не сможет ничего пояснить по этому поводу.

В среду на заседании суда Улюкаев отказался отвечать на вопрос прокурора, получал ли он два миллиона долларов 14 ноября 2016 года. "Ваша честь, в настоящее время отвечать на вопрос отказываюсь, готов ответить на вопросы, когда буду давать показания", - сказал экс-министр. Улюкаев также возмутился тем, что прокурор задал ему вопрос сидя, в то время как процессуальным законодательством предусмотрено задавать вопросы участникам процесса и отвечать на них стоя.

Поздно вечером 14 ноября 2016 года Улюкаев был задержан при выезде из здания "Роснефти". На другой день его отправили под домашний арест. Тогда же Владимир Путин незаконно, без необходимого представления премьер-министра Дмитрия Медведева, уволил чиновника "в связи с утратой доверия". Экс-министру вменяется часть 6 статьи 290 УК (получение взятки государственным служащим в особо крупном размере с вымогательством), предусматривающая от 8 до 15 лет колонии.

8 августа в ходе предварительных слушаний стало известно, что Сечин заявлен свидетелем обвинения. Пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев тогда заявил, что Сечин готов явиться в суд, если его туда вызовут.

Улюкаев свою вину не признает. 16 августа на первых слушаниях по существу своего дела Улюкаев обвинил Сечина и тогдашнего вице-президента "Роснефти" генрала ФСБ Олега Феоктистова в провокации получения взятки. СКР, подчеркнул экс-министр, сфабриковал обвинение, "которое основывается исключительно на показаниях Сечина". Свидетельства, подтверждавшие необоснованность обвинения, следователи игнорировали.

"Передача этой сумки (с деньгами. - Ред.) была заранее спланирована сотрудниками ФСБ, которые несколько недель ждали передачи взятки", - заметил Улюкаев. При этом, подчеркнул он, информацию о взятке ФСБ получала только от Сечина. Поскольку оперативники спецслужбы так и не дождались передачи взятки, заключил подсудимый, глава "Роснефти" сам позвонил ему и пригласил в свой офис.

На заседании суда 5 сентября в ходе оглашения письменных доказательств Непорожный заявил, что Сечин лично передал Улюкаеву сумку с деньгами. При передаче денег присутствовал также Феоктистов. При этом Сечин сам вел аудиозапись при помощи спецсредств во время проведения оперативного эксперимента в отношении министра. Во время задержания Улюкаев заявил, что в сумке находится вино, которое ему подарил Сечин.

Как следует из документов, до этого Феоктистов подал директору ФСБ Александру Бортникову "заявление о противоправной деятельности Улюкаева". Документ также подписал Сечин. В заявлении говорилось, что Улюкаев потребовал от руководителя "Роснефти" 2 миллиона долларов за содействие при приватизации "Башнефти". При отказе выполнять условия министр пригрозил Сечину в дальнейшем препятствовать деятельности "Роснефти".

На том же заседании представители гособвинения огласили расшифровку прослушек телефонного разговора и беседы во время встречи министра и главы "Роснефти" перед задержанием. Решение судьи разрешить обнародование записей Сечин назвал "профессиональным кретинизмом" . "Это профессиональный кретинизм. Есть вещи, которые должны быть закрыты со всех сторон и со всех точек зрения. Даже мысли не должно возникать, что такое можно обнародовать! Там есть сведения, содержащие гостайну", - сказал глава "Роснефти".

11 октября агентство Bloomberg со ссылкой на два источника сообщило, что президент Владимир Путин поддержал или даже инициировал обнародование в суде записи разговора Сечина с Улюкаевым.