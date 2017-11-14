Реклама

The Bell опубликовал часть материалов из дела бывшего главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева, обвиняемого во взяточничестве.

Издание поместило две аудиозаписи. Первая - прослушка телефонного разговора Улюкаева с главным исполнительным директором "Роснефти" Игорем Сечиным 14 ноября прошлого года. Тогда Сечин и пригласил Улюкаева в офис госкомпании. Вторая - запись беседы министра с Сечиным, состоявшейся в офисе "Роснефти" позже в тот же день.

Кроме того, опубликованы четыре видеозаписи скрытого наблюдения. На первом Сечин ожидает Улюкаева у офиса. На втором служебная машина министра приезжает к зданию госкомпании. На третьем автомобиль паркуется в гараже. На четвертом видео машина Улюкаева выезжает из гаража "Роснефти" по окончании встречи, а за нею гонятся оперативники ФСБ, чтобы задержать чиновника.

Как отмечает The Bell, данные прослушки и видеозаписей скрытого видеонаблюдения - основные доказательства обвинения в деле бывшего министра.

Улюкаеву вменяется часть 6 статьи 290 УК (получение взятки государственным служащим в особо крупном размере с вымогательством), предусматривающая от 8 до 15 лет колонии. Согласно фабуле дела, чиновник требовал от "Роснефти" деньги "за законную выдачу положительного заключения и оценки" относительно покупки этой компанией государственного пакета акций "Башнефти". В противном случае, утверждает обвинение, он угрожал создать препятствия работе "Роснефти".

Во время встречи в офисе госкомпании Сечин в присутствии тогдашнего вице-президента "Роснефти" генерала ФСБ Олега Феоктистова лично вручил Улюкаеву сумку, где, как выяснилось после задержания чиновника, были 2 миллиона рублей. По словам самого бывшего министра, он был уверен, что в сумке бутылки вина. При этом Сечин лично вел скрытую аудиозапись беседы.

Улюкаев помещен под домашний арест. Слушания по существу его дела продолжаются с 16 августа. На первом же заседании подсудимый обвинил Сечина и Феоктистова в провокации получения взятки.

На слушаниях 5 сентября прокурор огласил расшифровку прослушек телефонного разговора Сечина и Улюкаева и беседы при личной встрече. Глава "Роснефти" назвал этот шаг "профессиональным кретинизмом". Между тем месяцем позже СМИ сообщили, что оглашение расшифровок санкционировал или даже инициировал Владимир Путин.

На понедельник Сечина вызвали для дачи показаний в процессе Улюкаева. Однако в суд он не явился. В "Роснефти" заявили, что Сечин не получил повестки на заседание.