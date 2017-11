Как отмечает The Bell, данные прослушки и видеозаписей скрытого видеонаблюдения - основные доказательства обвинения в деле бывшего министра.

The Bell опубликовал часть материалов из дела бывшего главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева, обвиняемого во взяточничестве.