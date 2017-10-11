Реклама

Президент Владимир Путин поддержал или даже инициировал обнародование в суде записи разговора главы "Роснефти" Игоря Сечина с бывшим министром экономического развития Алексеем Улюкаевым, обвиняемым в получении взятки. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на два источника.

5 сентября на слушаниях по делу Улюкаева в Замоскворецком райсуде Москвы представители гособвинения огласили расшифровку прослушек телефонного разговора и беседы во время встречи министра и главы "Роснефти" перед задержанием. Решение судьи разрешить обнародование записей агентство называет "неожиданным" и наносящим ущерб Сечину.

На том же заседании суда прокурор Борис Непорожный сообщил, что Сечин лично передал Улюкаеву сумку с 2 миллионами долларов. При передаче денег присутствовал также вице-президент "Роснефти" генерал ФСБ Олег Феоктистов. При этом Сечин сам вел аудиозапись при помощи спецсредств во время проведения оперативного эксперимента в отношении Улюкаева.

8 сентября Сечин в интервью "Коммерсанту" назвал "профессиональным кретинизмом" оглашение в суде его разговоров с Улюкаевым. "Это профессиональный кретинизм. Есть вещи, которые должны быть закрыты со всех сторон и со всех точек зрения. Даже мысли не должно возникать, что такое можно обнародовать! Там есть сведения, содержащие гостайну", - сказал глава "Роснефти".

Сечин уточнил, что к гостайне относятся некие сведения в разговоре, которые "не относятся к нему лично". Сечин пояснил, что это не слова об отсутствии перспектив сотрудничества с Японией и Китаем. "Ничего такого я, кстати, не сказал", - добавил он. По словам главы Роснефти, процесс по делу экс-министра нужно проводить в закрытом режиме.

В тот же день "Росбалт" со ссылкой на источник, знакомый с обстоятельствами дела, сообщил, что при задержании Улюкаева Сечин вопреки инструкции сотрудников ФСБ не произнес ключевых слов, которые бы указывали, что в передаваемой сумке находится взятка. "В беседе с Улюкаевым обязательно должны были быть озвучены два момента. Во-первых, обозначено, что в саквояже находятся именно деньги. Например: "Там два, согласно вашему поручению". Во-вторых, обозначено, что деньги передаются под угрозой создания неприятностей для "Роснефти". Например: "Думаю, больше у нас проблем по вашей линии не возникнет". Ничего этого нет, поэтому запись получилась совсем неубедительной. Ни из одной ее части не возникает подозрение, что Улюкаев понимает, что находится в саквояже и за что ему это дают", - сказал источник.

По словам собеседника агентства, первоначально предполагалось, что процесс над Улюкаевым будет закрытым, однако потом "все резко поменялось" и "есть ощущение, что такая команда поступила сверху". Экс-министру могут вынести оправдательный приговор, полагает источник.

Поздно вечером 14 ноября 2016 года Улюкаев был задержан при выезде из здания "Роснефти". На другой день его отправили под домашний арест. Тогда же Владимир Путин незаконно, без необходимого представления премьер-министра Дмитрия Медведева, уволил чиновника "в связи с утратой доверия". Экс-министру вменяется часть 6 статьи 290 УК (получение взятки государственным служащим в особо крупном размере с вымогательством), предусматривающая от 8 до 15 лет колонии.

Улюкаев свою вину не признает. 16 августа на первых слушаниях по существу своего дела Улюкаев обвинил Сечина и Феоктистова в провокации получения взятки. СКР, подчеркнул экс-министр, сфабриковал обвинение, "которое основывается исключительно на показаниях Сечина". Свидетельства, подтверждавшие необоснованность обвинения, следователи игнорировали.