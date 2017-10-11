О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Дело 12 июня | Дело 26 марта | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Society/Law/m.264708.html | http://mirror715.graniru.info/Society/Law/m.264708.html
Также: Право, Криминал, Спецслужбы, Правительство, Общество, Происшествия, Россия, Политика | Персоны: Владимир Путин, Игорь Сечин, Алексей Улюкаев

новость Высочайший кретинизм

Bloomberg: Оглашение в суде записи беседы Улюкаева с Сечиным санкционировал Путин
11.10.2017
Игорь Сечин и Алексей Улюкаев. Фото: poistine.org
Игорь Сечин и Алексей Улюкаев. Фото: poistine.org
Реклама

Президент Владимир Путин поддержал или даже инициировал обнародование в суде записи разговора главы "Роснефти" Игоря Сечина с бывшим министром экономического развития Алексеем Улюкаевым, обвиняемым в получении взятки. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на два источника.

5 сентября на слушаниях по делу Улюкаева в Замоскворецком райсуде Москвы представители гособвинения огласили расшифровку прослушек телефонного разговора и беседы во время встречи министра и главы "Роснефти" перед задержанием. Решение судьи разрешить обнародование записей агентство называет "неожиданным" и наносящим ущерб Сечину.

На том же заседании суда прокурор Борис Непорожный сообщил, что Сечин лично передал Улюкаеву сумку с 2 миллионами долларов. При передаче денег присутствовал также вице-президент "Роснефти" генерал ФСБ Олег Феоктистов. При этом Сечин сам вел аудиозапись при помощи спецсредств во время проведения оперативного эксперимента в отношении Улюкаева.

8 сентября Сечин в интервью "Коммерсанту" назвал "профессиональным кретинизмом" оглашение в суде его разговоров с Улюкаевым. "Это профессиональный кретинизм. Есть вещи, которые должны быть закрыты со всех сторон и со всех точек зрения. Даже мысли не должно возникать, что такое можно обнародовать! Там есть сведения, содержащие гостайну", - сказал глава "Роснефти".

Сечин уточнил, что к гостайне относятся некие сведения в разговоре, которые "не относятся к нему лично". Сечин пояснил, что это не слова об отсутствии перспектив сотрудничества с Японией и Китаем. "Ничего такого я, кстати, не сказал", - добавил он. По словам главы Роснефти, процесс по делу экс-министра нужно проводить в закрытом режиме.

В тот же день "Росбалт" со ссылкой на источник, знакомый с обстоятельствами дела, сообщил, что при задержании Улюкаева Сечин вопреки инструкции сотрудников ФСБ не произнес ключевых слов, которые бы указывали, что в передаваемой сумке находится взятка. "В беседе с Улюкаевым обязательно должны были быть озвучены два момента. Во-первых, обозначено, что в саквояже находятся именно деньги. Например: "Там два, согласно вашему поручению". Во-вторых, обозначено, что деньги передаются под угрозой создания неприятностей для "Роснефти". Например: "Думаю, больше у нас проблем по вашей линии не возникнет". Ничего этого нет, поэтому запись получилась совсем неубедительной. Ни из одной ее части не возникает подозрение, что Улюкаев понимает, что находится в саквояже и за что ему это дают", - сказал источник.

По словам собеседника агентства, первоначально предполагалось, что процесс над Улюкаевым будет закрытым, однако потом "все резко поменялось" и "есть ощущение, что такая команда поступила сверху". Экс-министру могут вынести оправдательный приговор, полагает источник.

Поздно вечером 14 ноября 2016 года Улюкаев был задержан при выезде из здания "Роснефти". На другой день его отправили под домашний арест. Тогда же Владимир Путин незаконно, без необходимого представления премьер-министра Дмитрия Медведева, уволил чиновника "в связи с утратой доверия". Экс-министру вменяется часть 6 статьи 290 УК (получение взятки государственным служащим в особо крупном размере с вымогательством), предусматривающая от 8 до 15 лет колонии.

Улюкаев свою вину не признает. 16 августа на первых слушаниях по существу своего дела Улюкаев обвинил Сечина и Феоктистова в провокации получения взятки. СКР, подчеркнул экс-министр, сфабриковал обвинение, "которое основывается исключительно на показаниях Сечина". Свидетельства, подтверждавшие необоснованность обвинения, следователи игнорировали.

Оставить комментарий Обсудить
11.10.2017
в блоге Блоги
383
Пара фраз 14.09.2017
в блоге Разговор на пальцах
383
Пара фраз 08.09.2017
в блоге Сечин за скрытность
383
Пара фраз 05.09.2017
в блоге Улюкаев в гостях у Сечина
статья Статьи по теме
Илья Мильштейн

Корзиночка с шитьем

Илья Мильштейн, 06.09.2017

Заботливый Игорь Иванович, бывший чекист и действующий олигарх, проводил мастер-класс по внедрению взятки в багажник обреченного клиента. Он осуществлял заранее в деталях рассчитанную провокацию - и мы все внезапно стали свидетелями того, как это делается у них, у мастеров.
новость Новости по теме
02.10.2017 The Bell: Генерал ФСБ Феоктистов дал показания о роли Сечина в деле Улюкаева →
08.09.2017 Сечин: Оглашение разговора с Улюкаевым - "профессиональный кретинизм" →
06.09.2017 Сечин назвал преступлением действия Улюкаева →
05.09.2017 Обвинение: Сечин лично передал Улюкаеву сумку с 2 миллионами долларов →
29.08.2017 Генерала ФСБ Феоктистова отправляют на пенсию →
16.08.2017 Улюкаев обвинил Сечина в провокации получения взятки →
08.08.2017 Сечин заявлен свидетелем по делу Улюкаева →
Фото и Видео
32660
Play own
Как бард стал политбеженцем
31528
Play own
Нельзя валить кремлевскую крысу
30879
Play own
"Дело АВН": приговор за идею референдума
30878
Play own
Первый экстремист Балакова
Реклама
Выбор читателей
статья Адвокаты против дьяволов
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость SERB вновь сорвал табличку Немцову
Гоша Тарасевич со снятой табличкой. Фото с личной ВК-страницы
статья Бард стал политбеженцем: ВИДЕО
Борис Яковлев. Кадр Грани.Ру
в блоге Мозг Хазина
383
статья Путин раздвигает ноги
РЕКЛАМА
новость Су-24 был в "невзлетном положении"
Бомбардировщик Су-24. Фото: mil.ru
новость Дело о людоедстве на Кубани
Наталья и Дмитрий Бакшеевы. Источник: life.ru
статья Кто не предал пленников
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Допрос вагнеровца Заболотнего
Роман Заболотний и Григорий Цуркану. Кадр видеозаписи допроса
новость Дело Яценюка: СКР умыли
Вячеслав Артеменко за спиной Дмитрия Корчинского, 1991. Фото Валерия Милосердова
в блоге Губернаторский водопад
383
новость ФБК выполнил решение суда
Роман Рубанов. Фото: fbk.info
новость ЮКОС: капитуляция во Франции
Логотип "ЮКОСа"
новость Крушение бомбардировщика в Сирии
Авиабаза Хмеймим в Сирии. Фото: mil.ru
новость Меджлис против ФЕОР
Ехезкель Лазар. Фото: znak.com
новость Крым: новое дело "Хизб ут-тахрир"
Сейран Салиев. Фото: krymr.com
новость Матвиенко стращает Европу
Валентина Матвиенко на встрече с "депутатами" Крыма и Севастополя. Кадр видео с council.gov.ru
статья Разрушить "пакт о покорности"
Александр Скобов. Courtesy photo
новость Выкупился на волю
Николай Ляскин и Алексей Щербаков. Фото: ridus.ru
в блоге Россказни о "Путинбургере"
383