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Наконец-то стартовала разработка общеевропейского "закона Магнитского" - универсального механизма персональных визовых и финансовых санкций ЕС против нарушителей прав человека по всему миру, прежде всего в России. Вслед за США и Канадой аналогичные санкционные законы были приняты в Великобритании и странах Балтии. На уровне ЕС инициатива еще недавно, казалось, была намертво заблокирована. В марте за нее проголосовали 447 депутатов Европарламента, но это была всего лишь рекомендация.

И вот наконец министры иностранных дел 28 стран пришли к консенсусу, пусть и с оговорками. Это произошло после смены состава Еврокомиссии. Правда, новый глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, сменивший Федерику Могерини, сразу после своего назначения оконфузился в комитета Европарламента по иностранным делам: сказал, что никогда не слыхал ни о Сергее Магнитском, ни о законе его имени. Но вскоре еврочиновник исправил ошибку. Недаром еще в мае на посту главы испанского МИДа Боррель спровоцировал скандал, назвав Россию "старым врагом".

Противники грядущих персональных санкций против россиян - орбановская Венгрия, Италия, Кипр и Греция. За европейские санкции имени Магнитского еще предстоит побороться, но у главного антипутинского лоббиста Билла Браудера есть повод для ликования.

BREAKING: EU Foreign Ministers approve EU Magnitsky Act after Hungary drops its objections. This is a gigantic development. If human rights violators cannot travel to Europe (and they’re already banned from the US and Canada) it will be devastating for them. Thanks @swsjoerdsma https://t.co/6k0V6TaSqQ — Bill Browder (@Billbrowder) December 9, 2019

"Министры иностранных дел стран ЕС одобрили идею Акта Магнитского, после того как Венгрия сняла возражения. Это гигантский шаг вперед. Если нарушители прав человека не смогут ездить в Европу (а в США и Канаду они уже невъездные), для них это будет катастрофой".

Окрыленный успехом, Браудер на этой неделе пошел в контратаку на германский еженедельник Der Spiegel, где в конце ноября появилась манипулятивная статья о смерти Магнитского, подхваченная кремлевской пропагандой. Браудер опубликовал подробный разбор публикации и пожаловался в германскую комиссию по делам прессы.

Еще одно крупное европейское издание - французская Le Monde - выпустило длинный "объяснительный" видеоролик о том, как и почему испортились отношения России и Запада. Эта публикация не вызвала такого громкого скандала, как статья в Der Spiegel, хотя ее прокремлевский уклон очевиден (и вообще-то совсем не характерен для Le Monde). Ролик, претендуя на объективность, старательно воспроизводит нарративы кремлевской пропаганды о расширении НАТО, Крыме как "исконно русской земле" и так далее. Число просмотров приближается к полумиллиону.



Кадр ролика Le Monde

Между тем курс президента Макрона на сближение с путинской Россией остается предметом острой полемики политиков и экспертов. На этом фоне Сенат США дал ход законопроекту о признании России спонсором терроризма, а спонсируемых ею на Украине вооруженных формирований - иностранными террористическими организациями.

Саммит нормандской четверки, к счастью, не оправдал тревожных прогнозов - Владимир Зеленский не пошел на уступки, минский процесс по-прежнему в тупике. На пресс-конференции по итогам саммита Владимиру Путину и Ангеле Меркель пришлось комментировать двусторонний дипломатический кризис в связи с расследованием убийства Зелимхана Хангошвили в Берлине. Путин назвал погибшего террористом и вероятной жертвой бандитских разборок. Он заявил, что Москва якобы требовала его экстрадиции. Власти Германии это опровергли. Стороны выслали по два сотрудника дипмиссий.

Еще один мощный удар по российско-германскому сотрудничеству нанесли американские конгрессмены - они проголосовали за санкции против подрядчиков газопровода "Северный поток - 2".

Тем временем французский министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр приехал в Москву, где раскритиковал американские экстерриториальные санкции и пообещал в течение полугода найти легальный механизм их обхода. Большинство совместных экономических проектов упирается в вопрос финансирования, посетовал Ле Мэр. "Мы должны укоренить Россию в Европе, и Франция должна стать европейской страной, которая позволит это сделать. Президент Макрон сделал стратегический выбор в пользу России, мы хотели бы, чтобы это выразилось в экономической сфере", - с такими речами выступал министр в Москве. Он, конечно, вынужден был упомянуть о сидящем под домашним арестом Филипе Дельпале, но дело Baring Vostok не омрачило его встречу с Максимом Орешкиным.

Русофильство Ле Мэра - не новость. Свое выступление перед студентами ВШЭ в 2017 году он начал с воспоминаний о поездке к Путину в составе делегации Жака Ширака в разгар иракского кризиса. "В историческом масштабе Россия и Франция всегда на одной стороне, и это правильная сторона", - заявил французский министр.

Битва за "правильную" версию истории продолжается. Путин обвинил Европарламент в "искажении исторической правды" заодно с "пособниками нацистов". Речь идет о сентябрьской "антисоветской" резолюции "О важности сохранения исторической памяти для будущего Европы". Российский МИД тогда ужасался "попытке поставить знак равенства между нацистской Германией - страной-агрессором - и СССР". Путин тоже возмущен евродепутатами, которые "чуть ли не обвиняют СССР наряду с нацистской Германией в развязывании Второй мировой войны, как будто забыли, кто напал на Польшу 1 сентября 1939 года и на Советский Союз 22 июня 1941-го". "А тех, кто пытается поспорить с такой беспардонной ложью, заранее обвиняют в информационной войне против демократической Европы", - заключил он.

Евродепутаты не унимаются: по инициативе экс-премьера Литвы Андрюса Кубилюса в Европарламенте создан неформальный "Форум друзьей европейской России". Предполагается, что на новой европейской площадке политики, эксперты, российские оппозиционеры и представители гражданского общества будут обсуждать постпутинскую Россию.

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