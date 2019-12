Наконец-то стартовала разработка общеевропейского "закона Магнитского" - универсального механизма персональных визовых и финансовых санкций ЕС против нарушителей прав человека по всему миру, прежде всего в России. Вслед за США и Канадой аналогичные санкционные законы были приняты в Великобритании и странах Балтии. На уровне ЕС инициатива еще недавно, казалось, была намертво заблокирована. В марте за нее проголосовали 447 депутатов Европарламента, но это была всего лишь рекомендация.

И вот наконец министры иностранных дел 28 стран пришли к консенсусу, пусть и с оговорками. Это произошло после смены состава Еврокомиссии. Правда, новый глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, сменивший Федерику Могерини, сразу после своего назначения оконфузился в комитета Европарламента по иностранным делам: сказал, что никогда не слыхал ни о Сергее Магнитском, ни о законе его имени. Но вскоре еврочиновник исправил ошибку. Недаром еще в мае на посту главы испанского МИДа Боррель спровоцировал скандал, назвав Россию "старым врагом".

Противники грядущих персональных санкций против россиян - орбановская Венгрия, Италия, Кипр и Греция. За европейские санкции имени Магнитского еще предстоит побороться, но у главного антипутинского лоббиста Билла Браудера есть повод для ликования.

BREAKING: EU Foreign Ministers approve EU Magnitsky Act after Hungary drops its objections. This is a gigantic development. If human rights violators cannot travel to Europe (and they’re already banned from the US and Canada) it will be devastating for them. Thanks @swsjoerdsma https://t.co/6k0V6TaSqQ