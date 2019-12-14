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Также: Европа, Россия, Террор, Мир, Политика, Происшествия | Персоны: Сергей Магнитский, Уильям Браудер, Эмманюэль Макрон, Владимир Путин

статья Гибридная война в Европе: 9-14 декабря

14.12.2019
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Наконец-то стартовала разработка общеевропейского "закона Магнитского" - универсального механизма персональных визовых и финансовых санкций ЕС против нарушителей прав человека по всему миру, прежде всего в России. Вслед за США и Канадой аналогичные санкционные законы были приняты в Великобритании и странах Балтии. На уровне ЕС инициатива еще недавно, казалось, была намертво заблокирована. В марте за нее проголосовали 447 депутатов Европарламента, но это была всего лишь рекомендация.

И вот наконец министры иностранных дел 28 стран пришли к консенсусу, пусть и с оговорками. Это произошло после смены состава Еврокомиссии. Правда, новый глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, сменивший Федерику Могерини, сразу после своего назначения оконфузился в комитета Европарламента по иностранным делам: сказал, что никогда не слыхал ни о Сергее Магнитском, ни о законе его имени. Но вскоре еврочиновник исправил ошибку. Недаром еще в мае на посту главы испанского МИДа Боррель спровоцировал скандал, назвав Россию "старым врагом".

Противники грядущих персональных санкций против россиян - орбановская Венгрия, Италия, Кипр и Греция. За европейские санкции имени Магнитского еще предстоит побороться, но у главного антипутинского лоббиста Билла Браудера есть повод для ликования.

"Министры иностранных дел стран ЕС одобрили идею Акта Магнитского, после того как Венгрия сняла возражения. Это гигантский шаг вперед. Если нарушители прав человека не смогут ездить в Европу (а в США и Канаду они уже невъездные), для них это будет катастрофой".

Окрыленный успехом, Браудер на этой неделе пошел в контратаку на германский еженедельник Der Spiegel, где в конце ноября появилась манипулятивная статья о смерти Магнитского, подхваченная кремлевской пропагандой. Браудер опубликовал подробный разбор публикации и пожаловался в германскую комиссию по делам прессы.

Еще одно крупное европейское издание - французская Le Monde - выпустило длинный "объяснительный" видеоролик о том, как и почему испортились отношения России и Запада. Эта публикация не вызвала такого громкого скандала, как статья в Der Spiegel, хотя ее прокремлевский уклон очевиден (и вообще-то совсем не характерен для Le Monde). Ролик, претендуя на объективность, старательно воспроизводит нарративы кремлевской пропаганды о расширении НАТО, Крыме как "исконно русской земле" и так далее. Число просмотров приближается к полумиллиону.

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Кадр ролика Le Monde

Между тем курс президента Макрона на сближение с путинской Россией остается предметом острой полемики политиков и экспертов. На этом фоне Сенат США дал ход законопроекту о признании России спонсором терроризма, а спонсируемых ею на Украине вооруженных формирований - иностранными террористическими организациями.

Саммит нормандской четверки, к счастью, не оправдал тревожных прогнозов - Владимир Зеленский не пошел на уступки, минский процесс по-прежнему в тупике. На пресс-конференции по итогам саммита Владимиру Путину и Ангеле Меркель пришлось комментировать двусторонний дипломатический кризис в связи с расследованием убийства Зелимхана Хангошвили в Берлине. Путин назвал погибшего террористом и вероятной жертвой бандитских разборок. Он заявил, что Москва якобы требовала его экстрадиции. Власти Германии это опровергли. Стороны выслали по два сотрудника дипмиссий.

Еще один мощный удар по российско-германскому сотрудничеству нанесли американские конгрессмены - они проголосовали за санкции против подрядчиков газопровода "Северный поток - 2".

Тем временем французский министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр приехал в Москву, где раскритиковал американские экстерриториальные санкции и пообещал в течение полугода найти легальный механизм их обхода. Большинство совместных экономических проектов упирается в вопрос финансирования, посетовал Ле Мэр. "Мы должны укоренить Россию в Европе, и Франция должна стать европейской страной, которая позволит это сделать. Президент Макрон сделал стратегический выбор в пользу России, мы хотели бы, чтобы это выразилось в экономической сфере", - с такими речами выступал министр в Москве. Он, конечно, вынужден был упомянуть о сидящем под домашним арестом Филипе Дельпале, но дело Baring Vostok не омрачило его встречу с Максимом Орешкиным.

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Русофильство Ле Мэра - не новость. Свое выступление перед студентами ВШЭ в 2017 году он начал с воспоминаний о поездке к Путину в составе делегации Жака Ширака в разгар иракского кризиса. "В историческом масштабе Россия и Франция всегда на одной стороне, и это правильная сторона", - заявил французский министр.

Битва за "правильную" версию истории продолжается. Путин обвинил Европарламент в "искажении исторической правды" заодно с "пособниками нацистов". Речь идет о сентябрьской "антисоветской" резолюции "О важности сохранения исторической памяти для будущего Европы". Российский МИД тогда ужасался "попытке поставить знак равенства между нацистской Германией - страной-агрессором - и СССР". Путин тоже возмущен евродепутатами, которые "чуть ли не обвиняют СССР наряду с нацистской Германией в развязывании Второй мировой войны, как будто забыли, кто напал на Польшу 1 сентября 1939 года и на Советский Союз 22 июня 1941-го". "А тех, кто пытается поспорить с такой беспардонной ложью, заранее обвиняют в информационной войне против демократической Европы", - заключил он.

Евродепутаты не унимаются: по инициативе экс-премьера Литвы Андрюса Кубилюса в Европарламенте создан неформальный "Форум друзьей европейской России". Предполагается, что на новой европейской площадке политики, эксперты, российские оппозиционеры и представители гражданского общества будут обсуждать постпутинскую Россию.

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