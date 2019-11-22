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Этой осенью рекордно много крупных российских форумов за пределами страны. Вот как выглядел календарь: форум "СловоНово" (Черногория, 20-28 сентября), Форум Бориса Немцова (Варшава, 9 октября), Форум свободной России (Вильнюс, 9-10 ноября), конференция "Русскоязычные за европейские ценности" (Берлин, 11-12 ноября), конференция "Россия для граждан" (Берлин, 15-16 ноября). Сюда же можно отнести и октябрьский форум в Берлине "В поисках утраченного универсализма".

Почему их так много? Ответ понятен: в России такие встречи сейчас проводить невозможно. Людей преследуют уже за одиночные пикеты. Давно позади времена, когда можно было организовать гражданский летний лагерь - такой, как был при музее "Пермь-36", или такой фестиваль гражданских активистов, как "Последняя осень" (2011). Количество известных дискуссионных площадок, на которых могут выступить участники демократического движения, сжалось до двух: Сахаровский центр и "Мемориал". В регионах на свой страх и риск предприниматели, в чьем частном владении находятся залы, дают возможность провести встречу с известным публицистом, блогером или активистом. Местные органы ФСБ держат это под плотным контролем, стремятся препятствовать, и во многих случаях успешно. В результате возможность "увидеть всех сразу", обменяться подробностями проектов и идеями переезжает за рубеж. Эти форумы сегодня - симптоматичная часть политической жизни России.

Жанна Немцова уехала из России после убийства отца, у нее быстро стала складываься успешная журналистская карьера в Германии. Она понимала, что власти в России не будут увековечивать память о Борисе Немцове, и хотела сделать что-то для этого сама. Так возник Фонд Бориса Немцова в Бонне, Жанну поддержал Фонд Фридриха Науманна. Из этого возникло много проектов - премия имени Немцова, летняя медиашкола в Праге и ежегодный форум. Его концепцию можно обозначить так: это встреча российских политиков, журналистов, экспертов с коллегами из других стран, совместное обсуждение важных глобальных трендов. Конечно, туда приглашают людей, для которых Борис Немцов - одна из важных российских символических фигур борьбы за демократию, верховенство права и права человека.

Дважды форум проходил в Берлине, один раз в Праге, а в этом году - в Варшаве. Идея сделать его "кочующим" очень плодотворная, потому что позволяет привлечь внимание общественности разных стран к идейному наследию Немцова, к положению оппозиции в России и сохранять коммуникацию между российскими и зарубежными деятелями в условиях, когда самоизоляция России нарастает.

В этом году на форуме было яркое событие: диалог Фрэнсиса Фукуямы и Алексея Навального.



Фото: nemtsovfund.org

У Гарри Каспарова совершенно другая концепция. Его Форум свободной России - политический. Именно поэтому на него так болезненно реагируют кремлевские медиа. Каспаров, как он неоднократно заявлял, не видит смысла участвовать в избирательных кампаниях, он не поддерживает теорию малых дел. И считает, что путинский режим уже далеко зашел в своей трансформации.

Мировая известность Каспарова открывает ему многие двери в мире. Он активно полемизирует с европейскими политиками, которые идут на компромисс с Кремлем. На Форуме свободной России обсуждается стратегия политической оппозиции. Основные экспертные панели посвящены тому или иному аспекту антидемократической или агрессивной политики Кремля.



В этом году Форум cвободной России открылся минутой молчания в память о Владимире Буковском. Фото: forumfreerussia.org

Фестиваль, организованный Маратом Гельманом, это нечто третье. Он устроен многослойно. Тут есть презентация русских культурных общин в разных городах Европы - "русская Венеция", "русский Берлин" и т.д. Это художники, переводчики, кинодокументалисты. Есть дискуссионные панели - темы их самые неожиданные, но глобально важные, например, гуманитарное будущее искусственного интеллекта. Одновременно тут открываются небольшие выставки, которыми занято три этажа черногорской резиденции, - это художники, с которыми Гельман давно работает как куратор, или те, кто предложил какой-то интересный визуальный проект впервые. Плюс - большая программа, в которой выступают легендарные люди, такие как Борис Гребенщиков, Виталий Комар, Лев Рубинштейн. Здесь есть и "чистая политика". В этом году произошел "обмен форумами" - в Черногории выступал Гарри Каспаров.



На фестивале "СловоНово": бывший депутат Госдумы Илья Пономарев, писатель Михаил Шишкин, публицист и автор биографической книги о Василии Аксенове Дмитрий Петров. Фото: Кирилл Резник



Атмосфера на дискуссионных панелях фестиваля в Будве. Фото: Кирилл Резник

Осенью в Праге уже семь лет по инициативе московского арт-активиста Антона Литвина проводится фестиваль KULTURUS. Он длится месяц, культурные события проходят раз в два дня. Литвин знакомит Прагу с лидерами российских гражданских групп, известными журналистами и правозащитниками; почти в каждом таком событии участвуют и чешские гуманитарии, журналисты и гражданские активисты.

Форум Литвина играет важную роль: он продолжает соединять между собой российских и чешских демократов, сохраняя "гавеловскую" традицию в условиях, когда официальная Москва уже полностью вышла из общей истории борьбы за свободу стран бывшего "восточного блока".



На фестивале KULTURUS выступает чешский философ Вацлав Немец. Фото: Тамара Корнильева

У российского публициста Игоря Эйдмана в Берлине в этом году форум впервые. Эйдман уехал в Лейпциг, потом перебрался в Берлин и здесь три года назад создал сетевое комьюнити берлинских антипутинцев. И, как только появилась возможность, он собрал большой форум, куда приехало много известных правозащитников, в том числе из России.



Александр Черкасов, Лев Рубинштейн, Александр Подрабинек, Константин Морозов на конференции "Русскоязычные за европейские ценности". Фото: Алина Плитман



Проект Эйдмана "кочует" по Германии: встречи в Кельне, Штутгарте и других городах. Фото: Алина Плитман

Российские ученые Елена Немировская и Юрий Сенокосов много лет назад создали уникальный образовательный центр, через который прошли тысячи молодых профессионалов. Многие стали депутатами, крупными администраторами, лидерами модернизации в своих городах и регионах. Цель центра - знакомить молодых руководителей с современной политической наукой. Немировская и Сенокосов многие годы привлекали лучших европейских специалистов для своих школ и семинаров. Семинар в Голицыне стал известной культурной институцией, его выпускники образовали своего рода братство. Но после очередного поворота путинской политики школа Немировской-Сенокосова оказалась "иностранным агентом". Они не согласились принимать этот статус и перенесли свои конференции за пределы страны. Здесь по-прежнему собираются лучшие умы, известные российские и европейские знатоки разных практических направлений политики. Такова и осенняя берлинская конференция "В поисках утраченного универсализма".

У Михаила Ходорковского не было своей ежегодной конференции. Но в прошлом году он решил ее сделать. Первая прошла в Праге, в этом году - в Берлине. Она совмещена с церемонией присуждения ежегодной журналистской премии и с совещанием представителей его организации "Открытая Россия". На саму "экспертную конференцию" Ходорковский приглашает лучших российских специалистов, анализирующих текущую общественную ситуацию, политику, выборы и так далее.



Кирилл Рогов, один из самых реалистичных аналитиков российской политики, делает доклад о тех трендах, которые видны из электоральных данных, на экспертной конференции Ходорковского. Фото: Кюлле Писпанен

В сетях часто спрашивают: какая от этого польза? Зачем все эти форумы и конференции за границей? Обычно этот риторический вопрос задают люди, которые настойчиво противопоставляют что-то одно чему-то другому. Среди российских общественников вообще очень сильны споры о единственно правильной стратегии. Но сегодня это бесполезный спор. Общество находится под тяжелым прессингом гигантской репрессивной машины, государство мутировало из "слабой демократии" в авторитаризм, причем с огромной ролью различных спецслужб, инструментария контроля за гражданами и рассеивания любой независимой активности. И на этом фоне любые попытки сохранения демократической энергии имеют высокую цену.

Все нужно: и одиночные пикеты, и участие в муниципальных выборах, и правозащита, и новые независимые медиа, и борьба за внимание мировой общественности, и работа расследовательских журналистских групп, и адвокатура, и доклады аналитиков, и сбор средств, и организация групп поддержки региональных протестов, и зарубежные форумы. В нынешних условиях бесконечный спор о том, что какие-то действия "легитимизируют" власть, лишены смысла. Власть давит всех, и на этом фоне растет цена любой активности.

Выдавливая из страны площадки свободных политических дискуссий, присваивая им статус "иностранных агентов", Кремль неизбежно стимулирует активность за пределами страны. В результате сейчас в Европе есть заметные русские гражданские площадки в Берлине, Праге, Варшаве, Вильнюсе, Лондоне, Будве, и география расширяется год от года. Многие машинально думают, что это "эмигрантские" площадки, но это не так. Сегодня нет той эмиграции, которая была во времена Герцена или Солженицына. Большинство участников приезжает из России, часть сегодня живет "на два дома", те, кто смог, вывезли семьи, но продолжают ездить в Россию. И лишь один из десяти участников - это в полном смысле слова эмигрант, посколько у него статус политического беженца или по каким-то причинам ему закрыт въезд в страну. Поэтому, несмотря на локацию, это ровно те же форумы, что ранее были в России.

Изменения в стране невозможны без того, чтобы между гражданскими активистами, деятелями культуры, профессиональными гуманитариями (историками, социологами и др.) сложился надежный, постоянный обмен идеями. Это показали истории всех "бархатных революций" и всех реформистских движений. Среда должна быть шире, чем среда политических активистов. Форумы играют важную роль в создании этой среды.