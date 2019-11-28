Реклама

В Чехии разгорается очередной скандал, связанный с давним историческим событием - освобождением Праги от немецко-фашистских захватчиков. В центре конфликта глава пражского района Ржепорые Павел Новотный, маршал Конев, бойцы власовской армии, посольство РФ в чешской столице и российское телевидение. Дискуссия началась с того, что жители Ржепорые поддержали идею об установлении в своем районе памятника солдатам РОА, которые 7 мая 1945 года приняли участие в Пражском восстании. В российской дипмиссии эту идею сочли "кощунственной". Дипломатов как умели поддержали пропагандисты на Первом телеканале: там, не разобравшись, сообщили зрителям, что памятник власовцам будет поставлен на том месте, где стоит монумент Коневу. Продолжая полемику, Новотный написал письмо Путину, которое привез на тракторе к зданию российского посольства. Заседание муниципалитета Ржепорые, посвященное спорному вопросу, назначено на 16 декабря.



Солдаты РОА (дивизия генерала Буняченко) в Праге. Май 1945 г.

"Чехи встречали русских цветами... но у всех ли потом осталось в памяти, какие русские спасали им город?" Глава из "Гулага" о власовцах и фраза эта, про дивизию Буняченко, которая в последние дни войны ударила по немцам, вызывали у меня оторопь и тогда, лет 40 назад, когда впервые читал эту книгу, поражают и теперь.

Тема на разрыв.

С одной стороны, о трагедии миллионов, преданных Родиной и Родину предавших, написано Солженицыным с такой болью и яростью, что трудно им не посочувствовать. Однако война ведь могла повернуться иначе, и те же воины РОА смело вошли бы и в чужую, и в свою столицу по колено в крови убитых красноармейцев и мирных жителей. История не знает сослагательного наклонения, но мы-то знаем, что было бы со страной и миром, если бы победил Гитлер.

Все это вопросы мучительные, насчет самой большой за всю историю человечества армии коллаборационистов и о причинах, породивших ее, и о цене Победы. Внятных окончательных ответов на них нет и не будет. Потому можно долго и без толку спорить о том, достойны ли власовцы памятника в Праге и прав ли Павел Новотный с его единомышленниками, желающие увековечить в чешской столице память о русских солдатах вермахта.

О чем спорить не приходится, так это об удивительной способности наших спецпропагандистов опошлить бессмысленным враньем любую тему. Ну вот не собираются чехи возводить памятник прозревшим бойцам дивизии Буняченко именно там, где стоит ныне товарищ Конев. Что же касается многострадального маршала, которому пражане время от времени напоминают о славных и бесславных вехах его биографии, то эту проблему в конце концов им и решать. Замечу лишь, что покуда сегодняшнее руководство страны, стараясь не ссориться с Москвой, про памятник высказывается редко, его российские партнеры делают все возможное, чтобы скандалы не утихали. Хуже того. Запуская лживые новости, они занимаются прямым вредительством в отношении тех довольно многочисленных земляков пана Новотного, которые беззаветно любят путинскую Россию.

А сам он, наслушавшись посольских и ознакомившись с продукцией Первого телеканала, теперь пишет Владимиру Владимировичу и выражений совсем уже не выбирает. Бранит маршала, которого называет "одним из худших командиров в новейшей истории вашей страны". Обещает оказать сопротивлении армии генерала Шойгу, если тот вторгнется в Ржепорые, силами подведомственной районному старосте пожарной команды. Понимая, с кем имеет дело, и заранее отвергая модные в наши дни обвинения в русофобии, прославляет русских.

Тех русских, которые "пали здесь смертью храбрых", спасая чехов, стремясь "искупить свои грехи". Ну и чтобы адресату мало не показалось, сообщает ему, что эти несчастные русские "противостояли большевизму и бросили вызов Сталину, величайшему массовому убийце всех времен, насаждавшему чудовищную идеологию, которая уничтожила больше людей, чем нацизм". В общем, получается, что Павел Новотный пишет не одному Путину. Он еще долго и подробно отвечает Александру Солженицыну на его риторический вопрос про чехов, которые едва ли помнят, какие русские их освобождали. Помнят, вообразите себе.

А в конце письма отправитель, информируя Путина о том, что в Ржепорые без него разберутся, кому ставить памятники, советует ему и другим россиянам не забывать вот о чем: там, где заканчиваются границы РФ, начинаются границы других государств. И это очень важные слова. Это ключ к объяснению происходящего. Любые исторические дискуссии протекали бы гораздо спокойней, если бы лично Владимир Владимирович, его военачальники, дипломаты и спецжурналисты не страдали этой странной забывчивостью. Когда бы диспуты о сражавшихся почти 75 лет назад не сопровождались новыми войнами и собиранием земель по классическим немецким образцам, то и договориться было бы легче. Сегодня же, после грузинской бойни, на фоне локальной украинской войны и тотальной войны холодной, любой исторический с виду спор неизбежно приобретает острый характер и ведет в тупик, и власовцы в том совершенно не виноваты. Виноваты фашисты, которым опять надо давать отпор.