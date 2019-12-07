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Главное событие недели: власти Германии назвали путинский или кадыровский режим вероятными заказчиками убийства Зелимхана Хангошвили. Киллер на велосипеде, застреливший грузинско-чеченского беженца в центре Берлина 23 августа, оказался Вадимом Красиковым из спецназа ФСБ. На его счету как минимум два заказных убийства в России. Красиков, арестованный по горячим следам, внезапно попросил политубежища в Европе. Германия, как положено по закону, передала эту просьбу властям Франции - первой страны шенгенской зоны, в которую въехал Красиков с паспортом на чужое имя. Французское консульство в конце июля в срочном порядке оформило ему трехмесячную мультивизу - анкету проверяли спустя рукава.



Вадим Красиков. Фото: "Новая газета"

Параллельно с "делом велосипедиста" в Германии расследуют поездку агентов ГРУ Мишкина и Чепиги во Франкфурт. Вообще европейские маршруты гээрушных "ликвидаторов" теперь изучены подробно. Установлено, что четверо участников спецоперации в Солсбери и еще 11 сотрудников ГРУ в 2014-2018 годах наведывались на альпийские курорты - там у них было что-то вроде перевалочного пункта. Глава российского МИДа Сергей Лавров привычно отбрехивается: "якобы раскрытое гнездо" на самом деле "никакой разведдеятельностью не занималось".

Постоянно появляется новая информация и о другом "гнезде" ГРУ, ответственном за кибератаки. Эксперты по сетевой безопасности из американской компании FireEye давно пришли к выводу, что за взломом почты партии Макрона во время президентских выборов стоят хакерские группировки Sandworm и FancyBear, связанные с ГРУ. В ноябре это подтвердили специалисты Google - их информация легла в основу свежей статьи в Le Monde. Если раньше французские официальные лица и пресса, несмотря ни на что, говорили о русском следе лишь гипотетически, то теперь сомнений не осталось: за MacronLeaks в ответе те же хакеры, которые в 2015 году вырубили из эфира французскую телекомпанию TV5 Monde. Эти же группировки устраивали мощные кибератаки на Белый Дом, НАТО, Всемирное антидопинговое агентство, энергосети Украины, Бундестаг, британский МИД, лабораторию в Портон-Дауне. Британия, кстати, в прошлом году официально обвинила ГРУ в кибератаках. Французы же продолжали деликатничать. Более того, совсем недавно Москва и Париж провели совместные консультации по кибербезопасности. Французский МИД в лице посла по цифровым вопросам Анри Вердье заверял, что не имеет претензий к российской стороне.

Между тем британским политикам и журналистам, расследующим кремлевское вмешательство, рассылают мейлы с зараженными документами от имени Андрея Иванова, который предлагает рассказать всю правду о производстве фейков по заказу Кремля.

Итоги юбилейного саммита НАТО: вопреки стараниям Макрона лидеры стран альянса в финальной резолюции назвали агрессивные действия России главной угрозой евроатлантической безопасностии.



Фото: nato.int

Россия препятствует расследованию актов терроризма (ею же совершенных) - на это сетуют не только Германия, но и Нидерланды. Не для того Владимира Цемаха обменивали на украинских узников Кремля, чтобы выдать его голландцам как ключевого фигуранта дела MH17. Просьба министра иностранных дел Нидерландов осталась без ответа, Цемах благополучно уехал в "ДНР". Нидерландская прокуратура с большим опозданием сделала по этому поводу специальное заявление.

Много шуму наделало известие о репатриации в Германию бывшего комиссара "Наших" и депутата Госдумы Роберта Шлегеля. По закону этническое происхождение само по себе не является безусловным основанием для получения гражданства ФРГ. Как и в случае с "золотыми паспортами", властям европейских стран не хватает бдительности.

Об этом идет речь и в докладе Kremlin Watch Strategy, подготовленном пражским исследовательским центром European Values ("Европейские ценности").

Документ содержит 20 рекомендаций по борьбе с российской гибридной агрессией в Европе. Каждой стране ЕС следует обзавестись отдельным ведомством по противодействию российской угрозе, провести парламентское расследование вмешательства Кремля во внутреннюю политику, а еще лучше - назначить спецпрокурора по американскому образцу. Нужно наладить ежедневный мониторинг кремлевской пропаганды. По мысли пражских экспертов, главным штабом должна стать EastSTRATCOM Task Force - мониторинговая структура ЕС в области дезинформации, созданная в 2015 году. Сейчас ее годовой бюджет составляет 3 миллиона евро; авторы доклада предлагают его увеличить, а также проводить регулярные социологические исследования и не скупиться на финансирование гражданских проектов в этой области. Европе следует активнее высылать российских дипломатов-шпионов, вводить персональные санкции, наказывать прокремлевские НКО, публиковать информацию о личных богатствах Путина и его окружения.

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