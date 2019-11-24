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Представляем обзор главных событий недели в рамках проекта "Похищение Европы: хроники гибридной войны". Удачи и провалы путинских киллеров, агентов, пропагандистов.

СЕРБИЯ

Очередной провал ГРУ на Балканах: помощника российского военного атташе в Белграде Георгия Клебана засекли при передаче денег местному отставному офицеру. Задокументировано 10 эпизодов контактов Клебана с тремя источниками, причем в трех случаях он передавал деньги. У сербской разведки есть улики и против других гээрушников. Объявил обо всем этом не кто-нибудь, а президент Сербии Александр Вучич. "Политику в отношении России менять не будем, воспринимаем ее как братскую страну", - заверил он. По словам Вучича, он задал российскому послу только один вопрос: "Зачем?".

БОЛГАРИЯ

Раскрыты имена сотрудников ГРУ, пытавшихся отравить "Новичком" болгарского бизнесмена Эмилиана Гебрева в 2015 году. В совместном расследовании Bellingcat, The Insider и Der Spiegel названы 8 участников болгарской спецоперации. В их числе Владимир Моисеев ("Владимир Попов"), причастный к попытке госпереворота в Черногории. Ну а о том, что в деле Гебрева засветился генерал-майор Денис Сергеев ("Сергей Федотов"), стало известно еще в начале года. Сергеев - соучастник отравления Скрипалей. Наведывался он и в Барселону.

ИСПАНИЯ

В списке европейских подвигов российской военной разведки может появиться каталонский эпизод. В Испании идет секретное расследование российского вмешательства в организацию референдума о независимости Каталонии в 2017 году. Упоминается знаменитая войсковая часть 29155 - подразделение ГРУ, наследившее в Подгорице и Солсбери.

В чем могла состоять подрывная деятельность ГРУ в Каталонии, из утечек в испанской прессе пока понять невозможно. Сообщается, что еще в начале октября по этому делу в Жироне задержали россиянина и украинца, в сумке у них была граната.

БРИТАНИЯ

И вновь о жестоких расправах с перебежчиками, политэмигрантами и неугодными иностранцами - с использованием ядов и не только. Вышла книга журналистки BuzzFeed Хайди Блейк "Из России с кровью" - о таинственной гибели британского богача Скота Янга и многих других странных смертях.

Подробности и небольшое интервью с автором: https://www.svoboda.org/a/30284178.html.

Той же теме посвящена новая книга Андрея Солдатова и Ирины Бороган "The Compatriots" ("Соотечественники") о спецоперациях советских и путинских спецслужб против политэмигрантов - от убийства Троцкого до отравления Владимира Кара-Мурзы-младшего.

"СЕВЕРНЫЙ ПОТОК - 2"

Положение о санкциях против подрядчиков “Северного потока - 2” - трубоукладчиков и страховщиков - включено в законопроект о военном бюджете США.

Конгрессмен-республиканец Тед Круз заявил на этой неделе, что американские санкции могут на год с лишним задержать введение "СП - 2" в эксплуатацию, а при хорошем раскладе - и вовсе сорвать проект.

Однако в Германии точка невозврата пройдена уже давно; теперь всему политическому классу предстоит разгребать последствия.

ЧЕХИЯ

Российские пропагандисты провели в Праге "Медиафорум-2019: свобода журналистики в контексте прав человека, новых технологий и международной информационной безопасности". Чешский Sputnik устроил провокацию против известной журналистки Петры Прохазковой: сначала ее оболгали, потом не дали выступить с опровержением и начали провоцировать, снимая в кулуарах форума. Прохазкова не выдержала - выбила телефон из рук пропагандиста Владимира Франты и влепила ему пощечину. Обрезанное видео инцидента прокремлевские СМИ использовали на полную катушку.

ЛАТВИЯ

Национальный совет по электронным СМИ Латвии запретил трансляцию девяти телеканалов, принадежаших Юрию Ковальчуку - фигуранту санкционного списка ЕС.

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