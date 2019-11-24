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Представляем обзор главных событий недели в рамках проекта "Похищение Европы: хроники гибридной войны". Удачи и провалы путинских киллеров, агентов, пропагандистов.
СЕРБИЯ
Очередной провал ГРУ на Балканах: помощника российского военного атташе в Белграде Георгия Клебана засекли при передаче денег местному отставному офицеру. Задокументировано 10 эпизодов контактов Клебана с тремя источниками, причем в трех случаях он передавал деньги. У сербской разведки есть улики и против других гээрушников. Объявил обо всем этом не кто-нибудь, а президент Сербии Александр Вучич. "Политику в отношении России менять не будем, воспринимаем ее как братскую страну", - заверил он. По словам Вучича, он задал российскому послу только один вопрос: "Зачем?".
БОЛГАРИЯ
Раскрыты имена сотрудников ГРУ, пытавшихся отравить "Новичком" болгарского бизнесмена Эмилиана Гебрева в 2015 году. В совместном расследовании Bellingcat, The Insider и Der Spiegel названы 8 участников болгарской спецоперации. В их числе Владимир Моисеев ("Владимир Попов"), причастный к попытке госпереворота в Черногории. Ну а о том, что в деле Гебрева засветился генерал-майор Денис Сергеев ("Сергей Федотов"), стало известно еще в начале года. Сергеев - соучастник отравления Скрипалей. Наведывался он и в Барселону.
ИСПАНИЯ
В списке европейских подвигов российской военной разведки может появиться каталонский эпизод. В Испании идет секретное расследование российского вмешательства в организацию референдума о независимости Каталонии в 2017 году. Упоминается знаменитая войсковая часть 29155 - подразделение ГРУ, наследившее в Подгорице и Солсбери.
В чем могла состоять подрывная деятельность ГРУ в Каталонии, из утечек в испанской прессе пока понять невозможно. Сообщается, что еще в начале октября по этому делу в Жироне задержали россиянина и украинца, в сумке у них была граната.
БРИТАНИЯ
И вновь о жестоких расправах с перебежчиками, политэмигрантами и неугодными иностранцами - с использованием ядов и не только. Вышла книга журналистки BuzzFeed Хайди Блейк "Из России с кровью" - о таинственной гибели британского богача Скота Янга и многих других странных смертях.
Подробности и небольшое интервью с автором: https://www.svoboda.org/a/30284178.html.
Той же теме посвящена новая книга Андрея Солдатова и Ирины Бороган "The Compatriots" ("Соотечественники") о спецоперациях советских и путинских спецслужб против политэмигрантов - от убийства Троцкого до отравления Владимира Кара-Мурзы-младшего.
"СЕВЕРНЫЙ ПОТОК - 2"
Положение о санкциях против подрядчиков “Северного потока - 2” - трубоукладчиков и страховщиков - включено в законопроект о военном бюджете США.
Конгрессмен-республиканец Тед Круз заявил на этой неделе, что американские санкции могут на год с лишним задержать введение "СП - 2" в эксплуатацию, а при хорошем раскладе - и вовсе сорвать проект.
Однако в Германии точка невозврата пройдена уже давно; теперь всему политическому классу предстоит разгребать последствия.
ЧЕХИЯ
Российские пропагандисты провели в Праге "Медиафорум-2019: свобода журналистики в контексте прав человека, новых технологий и международной информационной безопасности". Чешский Sputnik устроил провокацию против известной журналистки Петры Прохазковой: сначала ее оболгали, потом не дали выступить с опровержением и начали провоцировать, снимая в кулуарах форума. Прохазкова не выдержала - выбила телефон из рук пропагандиста Владимира Франты и влепила ему пощечину. Обрезанное видео инцидента прокремлевские СМИ использовали на полную катушку.
ЛАТВИЯ
Национальный совет по электронным СМИ Латвии запретил трансляцию девяти телеканалов, принадежаших Юрию Ковальчуку - фигуранту санкционного списка ЕС.
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Сейчас в Молдове пророссийский президент, пророссийский спикер, пророссийское правительство - и это при том, что у пророссийских сил нет большинства в молдавском парламенте. Оказалось, что для перемены курса не нужно даже повторять успех украинских "слуг народа". Как такое могло произойти?
На этой неделе Дания разрешила достроить "Северный поток - 2" в своих водах. Снято последнее препятствие на пути главного антиукраинского и антиевропейского проекта Путина, экономически несостоятельного, глубоко коррупционного и крайне опасного. Главную роль тут сыграла Германия - в этой стране Кремль провел масштабную спецоперацию. Как это стало возможным и что делать теперь? ВИДЕО.
В критический момент - например, когда Кремль в очередной раз решит шантажировать Украину или начать боевые действия на ее территории - европейцы получат предложение, от которого не смогут отказаться. Предложение о поставках газа через альтернативные трубопроводы просто потому, что украинская ГТС "не справляется". Не справляется потому, что украинское руководство проявляет недоговороспособность. Или потому, что на территории Украины идут боевые действия с участием неизвестных "добровольцев" и очередных "восставших шахтеров".