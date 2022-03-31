Война Путина против Украины и цивилизованного мира - это не только война ракет, самолетов, танков и солдат - насильников, грабителей и убийц.

Это еще и война лжи. Собственно, эта война лжи началась гораздо раньше, чем настоящая война Путина, и даже гораздо раньше, чем нападение на Украину в 2014 году. Отправная точка - это Майдан 2004 года, Оранжевая революция. Конечно, антиукраинских эскапад и до этого в российском эфире было предостаточно, однако именно в 2004 году российское общество стали целенаправленно готовить к войне с Украиной - как в 90-е годы его целенаправленно готовили к войне в Чечне. Именно тогда в Кремле решили, что Украина, чьи граждане тогда сорвали кремлевскую спецоперацию с воцарением Януковича, может "уйти" и для ее сохранения в виртуальной путинской империи может понадобиться война.

Не скрою, я считал, что подготовить общество к войне с Украиной гораздо сложнее, чем к войне на Кавказе. Античеченский настрой ложился на благодатный грунт извечной русской ксенофобии и заодно страха перед инспирированным чекистами террором. А тут вроде бы "свои люди", "братский народ" - как с ними воевать?

Должен признать, что я недооценил силу российской пропаганды и пластичность приспособляемости и аморальности ее потребителей. Теперь, когда очередная удачливая Марья Ивановна из Москвы звонит своей сестре Антонине Ивановне в Харьков и под звуки взрывов кричит "Тоня, никого не бомбят!" или "Тоня, это националисты!" - в зависимости от того, какую ценную мысль вложила в ее голову Скабеева, я понимаю, до какой степени оскотинивания можно довести целую нацию. Но и понимаю, какими настойчивыми и многогранными были усилия Кремля и его пропагандистов. Какую только галиматью им не приходилось придумывать все эти годы - распятые мальчики, обстрелы Донецка и Луганска, ядерное оружие, биохимические лаборатории по уничтожению русских (я все же не понял - так один народ или не один?). И, конечно, венец творенья - брифинги в Министерстве обороны России во время "спецоперации". Из последнего - склад оружия националистов в синагоге в Умани. Была такая советская книжонка - "Союз трезубца и звезды Давида", о совместных зверствах "украинских буржуазных националистов" и сионистов. Кажется, безумный генерал из ведомства Шойгу ее прочитал и запомнил.

Вот только дело в том, что когда начинается война, пропаганда отступает перед правдой - даже если жители напавшей страны не хотят эту правду знать и принимать. Бомбардировки жилых кварталов. Убийства мирных жителей - в упор, просто из развлечения. Изнасилования. Грабежи. Целый каскад военных преступлений, о которых к тому же взахлеб рассказывают своим матерям и женам воины армии-освободительницы, с матерщиной и под возбужденное попискивание собеседниц, под заказы - укради блендер, мясорубку, шубу, спортивный костюм. Это вам не "распятый мальчик" по телевизору. Это десятки телефонных перехватов, демонстрирующих полное и окончательное моральное разложение целой страны.

Разложение безответственностью и неспособностью отвечать за будущее своего собственного государства, своей семьи, даже за свое собственное будущее - о твоей жизни и смерти думает Путин. Разложение язычеством - потому что все институции, которые призваны отвечать за моральное состояние общества, от церкви до официальных общественных организаций, превратились в кремлевскую обслугу, а все остальные запрещены. Разложение двоемыслием и равнодушием.

Разложение ложью.