Z неймет
Вряд ли Кремль, начиная полномасштабную войну с Украиной, имел только какой-то один план действий. Он должен был предусмотреть хотя бы несколько вариантов и возможность переходить от одного к другому по ситуации. В зависимости от того, реализация какого варианта окажется легче.
Просматриваются два основных "рабочих" варианта. Либо привести к власти в Киеве марионеточное, коллаборационистское правительство. Какого-нибудь украинского Петена, Квислинга, Кармаля или Кадырова. Привести или путем внутреннего переворота, или оккупировав столицу. Либо принудить к капитуляции правительство Зеленского. Принудить массовыми убийствами украинцев, разрушением среды обитания, созданием ситуации гуманитарной катастрофы. Ведь любого можно или заставить, или купить.
Все объявленные Кремлем условия прекращения войны сводились к одному: отказу Украины от своего суверенитета в пользу фашистской России. К установлению российского контроля над украинской внешней и внутренней политикой. К фактическому признанию себя российским протекторатом.
Это и признание российскими аннексированных украинских территорий, и отказ от права самостоятельно определять формы сотрудничества с другими странами. Это и признание права фашистской России решать, какими собственными вооруженными силами может обладать Украина ("демилитаризация"), и согласование с фашистской Россией своего внутреннего законодательства ("денацификация").
Публичный отказ Украины от своего суверенитета и означал для Кремля победу в войне. Триумф воли нового Гитлера. Утверждение путинского "нового мирового порядка". Проект соглашения, обнародованный в Константинополе, полностью переворачивает продавливавшуюся Кремлем конструкцию:
1. Украина действительно отказывается от своего суверенного права вступать в НАТО (куда ее не собирались принимать), но в обмен на международные гарантии безопасности, равные 5-й статье Североатлантического договора.
2. Украина отказывается от своего права иметь на своей территории иностранные военные базы, контингенты и ударные наступательные системы (каковых на ее территории никогда и не было), но право Украины иметь собственные вооружения (кроме ядерных) и приобретать их у других стран никак не ограничивается.
3. Вопрос о внутреннем законодательстве вообще исключен из рассмотрения.
4. Наконец, проект соглашения не обязывает Украину признать российский статус Крыма и "независимость" ДНР-ЛНР, зато обязывает Россию признать их "спорными территориями". И вступить в переговоры об их дальнейшей судьбе.
Таким образом, представленный проект соглашения является не выполнением Украиной требований фашистской России, а выполнением фашистской Россией требований Украины. Вероятность того, что кремлевский Гитлер на это согласится, - чуть ниже нулевой.
Мединский поспешил уточнить, что это не совместный проект, а лишь предложения украинской стороны. Они будут доложены Путину, а уж он решит, какие встречные предложения выдвинуть. Но сам факт того, что российская делегация не покинула переговоры с возмущением при получении этих предложений, говорит о многом. Российская сторона демонстрирует готовность украинские предложения как минимум обсуждать. И, конечно же, она предварительно дала понять украинской стороне, что Кремль готов сбавить притязания.
А все дело в том, что о героизм украинской армии и украинского народа разбились оба основных варианта кремлевской стратегии. У фашистской России не оказалось военных ресурсов не только для длительной оккупации сколько-нибудь значительной части украинской территории. Похоже, близки к исчерпанию и ресурсы, при помощи которых фашистская Россия может терроризировать Украину постоянными обстрелами и бомбежками. Глобальные планы приходится как минимум откладывать. И искать какой-то третий, запасной вариант.
Этот запасной вариант тоже лежит на поверхности. "Зафиксировать прибыль" - сухопутный коридор в Крым. Попытаться хотя бы временно стабилизировать новую "линию соприкосновения" на фоне тягучих и бесперспективных переговоров о политическом урегулировании.
Сможет ли Кремль продать такой вариант как триумфальную победу своей массовке Zигующих Zомби? Не в последнюю очередь это будет зависеть от решимости Украины и всего Свободного мира не позволить Кремлю превратить возможное временное прекращение огня в некий "Минск-3". От решимости не отступиться от минимального условия каких бы то ни было политических договоренностей: возвращения интервентов на позиции до 24 февраля 2022 года.
А без выполнения этого условия необходимо наращивать давление на фашистскую Россию. Экономическое и военное. И быть готовыми к новой эскалации. И помнить: никакого прочного мира с нацистским режимом Путина быть не может. Даже сколько-нибудь длительного перемирия. Такова его гитлеровская природа. Прочный мир станет возможным только после ликвидации режима Путина. Нельзя ни на минуту упускать из виду эту цель.
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