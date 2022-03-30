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Также: Колонки, Россия, Общество, История, Война, Политика | Персоны: Дмитрий Губин, Владимир Путин, Дмитрий Медведев, Алексей Венедиктов, Владислав Сурков, Александр Дугин

статья Путинский рейх и его перспективы

Дмитрий Губин, 30.03.2022

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Публикуем текстовую версию видеоколонки.

В Европе Путина называют Гитлером. Тут консенсус. Коллажи из двух портретов на обложках журналов - общее место. Оно и понятно: последний раз захватническую войну в Европе начинал именно Гитлер. Такое сравнение очень эмоционально. Но и легко может быть опровергнуто.

Гитлер был милленаристом. Он строил тысячелетний рейх. У него была разработанная идеология высшей расы и ее потребностей в жизненном пространстве. К тому же Гитлер был маниакальным антисемитом.

И вообще: говорить о фашизме невозможно вне исторического контекста. Все фашистские режимы были своего рода болезнью ХХ века при транзите от монархии к демократии. Вот почему фашисты в 1930-х были у власти в главных европейских странах, кроме Франции и Великобритании, где транзит был тоже кровав, но состоялся задолго от этого. Вот почему фашистский лидер, от Гитлера до Муссолини, был трибуном, заводящим толпу: харизма заменяла монархическую легитимность "от Бога". Но Путин - какой из него харизматик, идеолог, строитель будущего?! Не смешите. Он всегда, как страус в песок, уткнут в прошлое.

Так я довольно долго думал.

А сейчас уже нет.

Потому что во время войны слишком часто стало проскальзывать (и на самом верху) прежде почти не встречавшееся: про Новый Славянский Мир. Как Медведев в своем телеграме пишет: "У России достаточно мощи, чтобы поставить на место всех оборзевших недругов нашей страны. Мы будем и дальше бороться за тот миропорядок, который устраивает Российскую Федерацию". О! "Миропорядок"!

И я серьезно отношусь к информации Венедиктова (он один из самых информированных журналистов России), что начатая война не была единоличным решением утратившего связь с реальностью старика. А выношенным и взвешенным решением группы лиц, политической элиты, которым эта война необходима. И что у них нет разногласий в решимости довести эту войну до конца.

Такое решение - вести рискованную операцию, не считаясь с жертвами, быть готовыми даже на ядерный удар - невозможно объяснить никакими экономическими резонами. Но можно - идеологическими. Это как Гитлер в Mein Kampf объяснял: "Австрия во что бы то ни стало должна вернуться в лоно великой германской метрополии и при том вовсе не по соображениям хозяйственным. Нет, нет. Даже если бы это объединение с точки зрения хозяйственной было безразличным, более того, даже вредным, тем не менее объединение необходимо. Одна кровь - одно государство!"

И я полагаю, что идеология, движущая Путиным, ничуть не менее разработана, чем национал-социалистическая. Просто у Путина она не публична, а элитарна. Она - ДСП, "для служебного пользования", для "своих". Путин ведь очень советский человек. В советском понимании ценностью обладает лишь тайное, не каждому доступное: дефицитное, "настоящее".

Вообще политический строй, построенный Путиным, состоит из двух сфер. Внешняя оболочка - открытый мир плебса, который Путин, похоже, искренне презирает, потому что знает точно, что любого в этом мире он может купить, или запугать, или сломать. Но внутри, за заборами Ново-Огарева, есть другой мир: мир новой, созданной Путиным аристократии, которая обязана лично Путину своим взлетом. Это за личные заслуги одаренные властью и деньгами путинские графы и князья - а теперь еще их наследники-дети.

У них там все свое, особое, закрытое - начиная с церкви: не в гундяевскую же ходить? Избранные вписаны в "Афонское общество", где у тебя в духовниках особый афонский старец, и иконы у тебя тоже особые, намоленные, чудотворные.

Почему бы там не быть и своей элитарной идеологии? Для быдла - все эти объяснения, что на Украине наркоманы, бандеровцы, фашисты, биолаборатории. Для себя - идеология нового миропорядка, новой великой славянской империи, где главен ты, а прочие на подпевках, и в общем и в целом твоя Россия - Третий Рим. Дымом дымится под тобою дорога, все отстает и остается позади... и, косясь, постораниваются и дают ей дорогу другие народы и государства.

Эта идеология нового русского империализма. Грубо говоря, Путина-царя мало теперь не только самому Путину, но и его аристократии. Потому что Путин-царь - это внутреннее дело России. А им нужен Путин-император, меняющий весь мировой правопорядок. Это не восстановление СССР, которое для дураков, что-то там попискивающих про социальную справедливость. Это именно идея империи, где есть главный народ, есть его меньшие братья, с восторгом на него взирающие, и есть все прочие, взирающие со страхом. А что в результате войны украинцы ненавидят русских - так переформатируем. Вон, чеченцы тоже когда-то были гордыми горцами, ненавидящими Москву. И что? Стали псами Кремля. И кормятся с руки хозяина.

Я думаю, эта имперская идеология для своих, для новых аристократов, разрабатывалась уже давно. Там и Сурков наверняка руку приложил, и Дугин, хотя их главный недостаток не в том, что они вне любой западной интеллектуальной школы (это как раз в глазах новой аристократии достоинство), а в том, что живые. Живой мыслитель (как и живой святой) - это всегда скверно. Но я помню, как в 2011 году гостил в Киеве у российского посла Зурабова. Он пригласил нас с Венедиктовым провести эдакий журфикс для киевской элиты. И я помню, как он в конце взял слово и заговорил, что мир скоро изменится так, что мы его не узнаем. И потом я сидел у Зурабова в его резиденции - а это дворец посреди 30-гектарного парка со статуями, фонтанами, теннисными кортами, прудами и павлинами, которых Зурабов разводил. И вдруг Зурабов ударил кулаком по столу и сказал: "Украина мечтает жить в статусе страны-транзитера! Но мы ей этого никогда не позволим!" И лицо его так исказилось, что я не решился спросить элементарное: а почему, собственно? А затем он заговорил о Вадиме Цымбургском, о его тексте "Остров Россия", и что это очень важная для понимания исторического направления России вещь. И я по возвращении кинулся "Остров" читать и пришел в полный ужас. Это была хрень и хтонь, что-то типа теории негритюда, которой африканские мыслители тешили себя в 1930-х: ну да, что негро-африканская цивилизация самая крутая в мире. А Цымбурский утверждал, что Русский Мир и есть подлинная Европа.

Вот я и думаю, что из трупа Цымбургского и приправы евразийства они свою идеологию и сварганили по принципу: "Ах, вы считаете нас Азией - но мы тогда прижмем к ногтю вашу жалкую, лишенную воли к имперскости Европу!"

И вот теперь это довольно убогое месиво - империя, империя, империя любой ценой! - и является и топливом, и смазкой для войны. Напоминает, конечно, попытку динозавров создать великий Парк Юрского периода в ту эпоху, когда уже появились шустрые млекопитающие, а динозавры стали вымирать.

Или попытку Леонида Ильича с товарищами поиграть в коммунизм во всем мире. И ведь что характерно: когда любой человек с мозгами над коммунизмом в СССР уже вовсю смеялся, Леонид Ильич в свою великую коммунистическую миссию верил искренне, безо всяких дураков.

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