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ЕСПЧ обязал Россию выплатить 285 тысяч евро компенсации морального ущерба по 17 искам, поданным родственниками погибших в бойне, которую федералы устроили в феврале 2000 года в ауле Новые Алды под Грозным. Решение опубликовано на сайте суда.

По 16 искам ЕСПЧ присудил заявителям по 15 тысяч евро. Еще по одному иску суд обязал выплатить по 15 тысяч евро каждому из трех заявителей.

Кроме того, Россия обязана компенсировать каждому из истцов по 2,5 тысячи евро судебных издержек.

Россия признана виновной в нарушении статьи 2 (право на жизнь) Европейской конвенции. Ряд заявителей обвинял Россию также в нарушении статьи 13 (право на эффективное средство правовой защиты), указывая, что преступления в Новых Алдах расследованы не были. Однако ЕСПЧ счел излишним исследовать это обвинение.

При этом 12 заявителей в 2015 году сообщили суду, что получили от России компенсации за гибель родственников в сумме 1-1,4 миллиона рублей. Они просили судей принять это обстоятельство во внимание при рассмотрении дела.

Интересы всех заявителей с апреля 2015-го представлял адвокат Докка Ицлаев, председатель чеченского отделения "Мемориала". В 2015-2016 годах он защищал в Грозном фигуранта дела УНА-УНСО Николая Карпюка, а позже - также Станислава Клыха.

Нынешнее решение ЕСПЧ - не первое по делу об убийствах в Новых Алдах. В октябре 2006 года Страсбургский суд обязал Россию выплатить 220 тысяч евро семье Эстамировых, пятеро членов которой погибли в бойне. В июле 2007-го еще пятерым заявителям присудили компенсацию 143 тысячи евро.

5 февраля 2000 года, в разгар второй чеченской войны, петербургские и рязанские омоновцы провели в Новых Алдах "зачистку", в ходе которой врывались в дома, требуя денег и драгоценностей, и расстреливали гражданских лиц. По данным "Мемориала", жертвами бойни стали 56 человек; по данным Human Rights Watch - 60 человек. Сами жители аула заявляли о 82 погибших.

Расследовано преступление не было.