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статья Россия убивает и празднует

18.03.2022

Грандиозный фашистский праздник в Лужниках в годовщину аннексии Крыма. Торжества во всех регионах, Z-свастика на всех углах.

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18.03.2022
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