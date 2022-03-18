Россия убивает и празднует
Грандиозный фашистский праздник в Лужниках в годовщину аннексии Крыма. Торжества во всех регионах, Z-свастика на всех углах.
Россия празднует. Убивает и празднует. Гордится военными преступлениями. Благодарит своего фюрера. Давайте опять пожалеем несчастных оболваненных бюджетников? pic.twitter.com/1QUBfhbKwL— Грани.Ру (@GraniTweet) March 18, 2022
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