

Коллаж из инстаграма Минобороны РФ

Еще недавно сравнение Владимира Путина с Адольфом Гитлером выглядело некой фигурой речи, метафорой, преувеличением, попыткой оскорбить - и не более того. Конечно, в политическом багаже российского президента уже были и бомбардировки Тбилиси и Алеппо, и обстрелы Донецка и Луганска, и травля (в смысле отравления химическим оружием) политических оппонентов - но все же на Гитлера с его военными преступлениями Путин, несмотря на все сходство режимов, явно не тянул. На начинающего Муссолини, отрицающего убийство Маттеотти, - да, конечно. Но Гитлер с его бомбардировками мирных городов, с его концлагерями, с Холокостом и прочими кошмарами - это за гранью добра и зла.

Если бы Путин исчез 23 февраля 2022 года, он так бы и остался в истории серым автократом с преступными наклонностями, антизападной риторикой и стремлением превратить соседние страны в государства-инвалиды. Вернее всего, вообще бы в истории не остался - о пустых путинских десятилетиях просто со стыдом забыли бы, будто этого национального помешательства вовсе и не было.

Но три недели изменили все. Теперь место в истории Путину гарантировано и его не забудут уже никогда. Бессмысленные бомбардировки жилых кварталов, детских больниц и роддомов, измученный Киев, горящий Харьков, исчезнувший в руинах Мариуполь, разбомбленные Сумы, стертые с лица земли Ахтырка и Буча, расстрелы российскими солдатами мирных жителей, которые пытаются спастись от вооруженных варваров, грабежи, поджоги, утилизация оружия на территории атомных электростанций... Я даже не знаю, Гитлер это еще или уже Батый. Думаю, этой ночью в бомбоубежище еще будет возможность подумать об аналогиях - после бессонных ночей в подвалах я не так хорошо соображаю, как мне хотелось бы.

Ну и, конечно, стилизованная полусвастика, в которую теперь выстраиваются россияне, - даже пресловутая георгиевская ленточка теперь в форме этой свастики. И - "национал-предатели"! Только этого нам и не хватало для полноты картины. Хайль Путин!

Иначе, между прочим, и быть не могло. Отрицающая на словах коммунистическую идеологию путинская Россия, коррумпированная, циничная и бездушная плутократия, просто обязана была вооружиться хотя бы какой-нибудь имитационной идеологией для оправдания своего нападения на Украину. И ничего более привлекательного, чем нацизм, просто не нашлось, потому что нацизм - это вершина любой диктатуры, позволяющая оправдать "интересами национальной безопасности" или "жизненного пространства" любые, даже самые гнусные преступления.

То, что памятливые зрители находят знакомые теперь каждому литеры Z и V на кадрах из "Семнадцати мгновений весны", тоже никого не должно удивлять. Главным военным консультантом этого знаменитого сериала был заместитель председателя КГБ СССР Семен Цвигун. И вообще это, конечно, кино не об эсэсовцах, это кино о Лубянке. Просто чекисты всегда втайне - думаю, это ни для кого не сенсация - завидовали ведомству Генриха Гиммлера. Завидовали красивым мундирам, абсолютной власти, перед которой отступал даже всесильный партаппарат, и абсолютной безнаказанности зла.

Что ж, у них все получилось. Мундиры, власть, преступления в духе Рейха, но с новыми технологиями, позволяющими осуществлять геноцид украинцев с помощью ракетных обстрелов. Штирлиц, глядя на движение руки Кальтенбруннера, замечал, что все нацистские бонзы хотели быть похожими на фюрера. Слова оказались пророческими - на фюрера хотят быть похожими отнюдь не только нацистские бонзы, но и дети, и внуки тех, кто воевал с нацизмом. Они возродили эти мрачные практики через 77 лет после поражения Рейха.