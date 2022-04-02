



От редакции

"Никто не угрожает России и не желает ей зла", "мы все европейцы", давайте вместе остановим войну и приблизим "тот долгожданный день, когда мы сможем объединиться". Опубликованное в пятницу обращение лидеров основных фракций Европарламента к россиянам воспроизводит печально знакомую и сегодня вопиюще неуместную риторику.



Россияне, считающие себя "жертвами оккупационного путинского режима", с восторгом делятся этим текстом в соцсетях - такая возможность у них еще есть благодаря VPN или поспешной эмиграции. Но сами же с грустью замечают, что евроизбранники "проповедуют хору", а до "целевой аудитории" не достучаться. Более того, целевой аудитории не существует.



Но текст действительно важный - это беспощадный рентгеновский снимок "беспрецедентно сплоченной" Европы в момент исторической трагедии.



Европа не готова признать, что очень долго потворствовала агрессору и даже сейчас неспособна окончательно обрубить связи с людоедской путинской системой.



Европа привычно оправдывается: мы не хотели и не собираемся на вас нападать, натовских ракет нет в Украине - этот путинский нарратив лишает западный оборонный альянс воли к обороне.



Европа мыслит в категориях локальной войны, которой "быть не должно", "ее надо остановить" - в то время как мировая война бушует в центре континента и от нее не получится уклониться.

"Ни одна армия НАТО, ни американская, ни европейская, не вошла и не войдет в Россию" - это просто квинтэссенция пораженчества.

А вот главный пассаж, бальзам на душу всем "хорошим россиянам": "Мы все европейцы, от Дублина до Владивостока, потому что наши судьбы всегда переплетались и ваши писатели - Толстой и Достоевский, Чехов и Булгаков - принадлежат нашему общему наследию. Мы все европейцы, потому что черпаем нашу общую культуру из греческой философии, римского права, Ветхого и Нового Заветов, Просвещения и афинской и древнеримской демократии, переосмысленной Английской и Французской революциями... Так что давайте действовать сообща, чтобы без промедления завершить этот мрачный период нашей жизни, чтобы наступил день, когда ваша Федерация и наш Союз, с его нынешними и будущими членами, найдут пути взаимопонимания и сотрудничества, которые так необходимы Европе и всему миру".

Нет, путинская орда вряд ли черпает что-то из римского права и штудирует Евангелие. Нет, "вашей Федерации" никогда не сойтись с "нашим Союзом". Эта кровавая Федерация, этот злокачественный Карфаген должен быть разрушен.

Дорогие евродепутаты, ваше воззвание - образцовое проявление исторической слепоты, прекраснодушия, трусости и лицемерия. Всего того, что сделало возможным триумфальное геополитическое шествие Путина и сегодняшнюю войну.

Увы, европейский антипутинец заканчивается на русском вопросе.