"Давайте жить дружно"
От редакции
"Никто не угрожает России и не желает ей зла", "мы все европейцы", давайте вместе остановим войну и приблизим "тот долгожданный день, когда мы сможем объединиться". Опубликованное в пятницу обращение лидеров основных фракций Европарламента к россиянам воспроизводит печально знакомую и сегодня вопиюще неуместную риторику.
Россияне, считающие себя "жертвами оккупационного путинского режима", с восторгом делятся этим текстом в соцсетях - такая возможность у них еще есть благодаря VPN или поспешной эмиграции. Но сами же с грустью замечают, что евроизбранники "проповедуют хору", а до "целевой аудитории" не достучаться. Более того, целевой аудитории не существует.
Но текст действительно важный - это беспощадный рентгеновский снимок "беспрецедентно сплоченной" Европы в момент исторической трагедии.
Европа не готова признать, что очень долго потворствовала агрессору и даже сейчас неспособна окончательно обрубить связи с людоедской путинской системой.
Европа привычно оправдывается: мы не хотели и не собираемся на вас нападать, натовских ракет нет в Украине - этот путинский нарратив лишает западный оборонный альянс воли к обороне.
Европа мыслит в категориях локальной войны, которой "быть не должно", "ее надо остановить" - в то время как мировая война бушует в центре континента и от нее не получится уклониться.
"Ни одна армия НАТО, ни американская, ни европейская, не вошла и не войдет в Россию" - это просто квинтэссенция пораженчества.
А вот главный пассаж, бальзам на душу всем "хорошим россиянам": "Мы все европейцы, от Дублина до Владивостока, потому что наши судьбы всегда переплетались и ваши писатели - Толстой и Достоевский, Чехов и Булгаков - принадлежат нашему общему наследию. Мы все европейцы, потому что черпаем нашу общую культуру из греческой философии, римского права, Ветхого и Нового Заветов, Просвещения и афинской и древнеримской демократии, переосмысленной Английской и Французской революциями... Так что давайте действовать сообща, чтобы без промедления завершить этот мрачный период нашей жизни, чтобы наступил день, когда ваша Федерация и наш Союз, с его нынешними и будущими членами, найдут пути взаимопонимания и сотрудничества, которые так необходимы Европе и всему миру".
Нет, путинская орда вряд ли черпает что-то из римского права и штудирует Евангелие. Нет, "вашей Федерации" никогда не сойтись с "нашим Союзом". Эта кровавая Федерация, этот злокачественный Карфаген должен быть разрушен.
Дорогие евродепутаты, ваше воззвание - образцовое проявление исторической слепоты, прекраснодушия, трусости и лицемерия. Всего того, что сделало возможным триумфальное геополитическое шествие Путина и сегодняшнюю войну.
Увы, европейский антипутинец заканчивается на русском вопросе.
Статьи по теме
За войну до победы
Третья мировая уже началась. Путин сознательно ведет дело к прямому вооруженному столкновению с силами НАТО. Он готов применить ядерное оружие. Сохранить либеральную демократию на своем тихом островке, откупившись от Путина половиной мира, не получится.
Уклонение смерти подобно
Джо Байден назвал Владимира Путина "кровавым диктатором" и "отъявленным бандитом". Но Штаты уклоняются от решительных военных мер, а Европа продолжает покупать российский газ. Неужели на Западе еще надеются на успех переговоров о "нейтральном статусе" Украины? Комментарий Бориса Соколова.
В режиме отжима
Нейтральный статус Украины не может гарантировать безопасность. Франция и Германия должны покончить с трусливым соглашательством. У Североатлантического альянса есть все возможности и правовые основания для более активных действий, пишет французский геополитический эксперт Жан-Сильвестр Монгренье.
Путинский рейх и его перспективы
"Бандеровцы и наркоманы" - это для плебса. У путинских "новых аристократов" есть своя идеология "для служебного пользования", ничуть не хуже разработанная, чем национал-социалистическая. Новый Гитлер строит Великую империю. Публикуем текстовую версию видеоколонки Дмитрия Губина.
Между нами - бездна
Владимир Зеленский дал первое интервью российским журналистам после начала войны. Его искренний полуторачасовой монолог произвел огромное впечатление на российскую аудиторию. Интервьюеры же стали живым воплощением моральной катастрофы.
Россия убивает и празднует
Грандиозный фашистский праздник в Лужниках в годовщину аннексии Крыма. Торжества во всех регионах, Z-свастика на всех углах. Россия гордится военными преступлениями. Благодарит своего фюрера. Давайте опять пожалеем несчастных оболваненных бюджетников?
Смерть российским захватчикам!
Я призываю российских генералов жахнуть ракетой по бункеру - это им зачтется на Трибунале. Но не надеюсь, что они это сделают. Сегодня спасает мир от новой фашистской чумы героическая украинская армия. И героические граждане Украины. Спасают, уничтожая российских интервентов.
Новый мировой порядок
Путин ведет войну за "новый мировой порядок", за право диктовать свою волю под грохот бомбардировок жилых кварталов, больниц и роддомов. И если Запад будет продолжать уклоняться от военного отпора агрессору под капитулянтские разговоры о мире любой ценой - он действительно уйдет из истории.
Обращение к общественным деятелям в эмиграции и в России
Если Свободный мир будет безучастно наблюдать, как истекающая кровью Украина в одиночку сражается за него, это будет означать моральный и политический крах Запада. Сегодня Путина может остановить только военное поражение. Александр Скобов предлагает влиятельным политэмигрантам и тем, кто остался в России, подписать коллективное воззвание к западным лидерам.