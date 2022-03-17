Говорят, Фейсбук опять запретил пожелания смерти Путину и Лукашенко. А некоторые прекраснодушные либералы, которые вроде как тоже против войны, пишут о недопустимости "языка ненависти". Ведь людям нужен мир. Я хочу этим прекрасным людям ответить. "За всю масть", как говорили в кругах, к которым я много лет был не по своей воле близок.

Моя семилетняя мама чудом выжила под бомбежкой. Разбомбили эшелон, в котором детей эвакуировали из Ленинграда. Пряталась в воронке. Потом видела, как на пустыре, который сегодня стал Площадью Калинина, вешали генералов, руководивших блокадой Ленинграда.

Моя недобомбленная мама всю жизнь ненавидела мое диссидентство. За обыски КГБ в нашей квартире. За передачки, которые она потом мне носила. Она была мирным советским обывателем. Учителем русского и литературы. И она никогда не ругалась матом. Сегодня нет таких матов, которые она не складывала бы на Путина.

Сегодня это чмо шантажирует мир ядерной войной. Если мир не примет его "нового мирового порядка". "Порядка", который легитимизирует право реваншистской империи расчленять своих соседей и устанавливать у них режим протектората.

Я не знаю, до какого Дюнкерка и Перл-Харбора должна откатиться Западная цивилизация, для того чтобы наконец мобилизоваться и начать "откручивать Земллю" в правильную сторону. Но я уверен в том, что если Путин решится где-то бросить ядерную бомбу, он получит две в ответ.

Возможен ли будет переворот в России хотя бы тогда? Я всегда относился крайне скептически ко всевозможным теориям "раскола элит". Дерьмо не раскалывается. Кто из ближайшего окружения диктатора способен на переворот? Вот эта жрущая и размножающаяся протоплазма из Совета безопасности. Вот эти нарышкины, шойгу, матвиенки? Или, может быть, обделавшийся на заседании Политбюро Патрушев? Его смелости хватает только на то, чтобы взрывать дома со спящими гражданами да продвигать доктрину ограниченной ядерной войны.

Кроме того, у этих людей просто нет силового ресурса для совершения переворота. Такой ресурс есть у высшего генералитета. Но для военного переворота нужна консолидированная позиция Генштаба, командующих родами войск. Сомневаюсь, что наш генералитет способен сформировать такую консолидированную позицию. Ведь он по сути такая же протоплазма.

И все же я продолжаю призывать российских генералов: сделайте это. Или просто его убейте. Придушите подушкой. Или жахните всего одной ракетой по его бункеру. Вы избавите мир от страшной чумы. И, кстати, спасете Россию. Это вам зачтется на Трибунале. Хотя бы избавит от петли. Потому что, если вы этого не сделаете, вам будет петля. Как Кейтелю и Йодлю. На том месте, где был Драматический театр в Мариуполе.

Я не надеюсь, что они это сделают. Сегодня спасает мир от новой фашистской чумы героическая украинская армия. И героические граждане Украины, вставшие в ряды Территориальной обороны. Спасают, уничтожая российских интервентов. Можно ли пожалеть "наших мальчиков", которых новый Гитлер погнал на убой в Украину? Наверное, можно. Как можно было пожалеть немецких мальчиков, которых погнал на убой старый Гитлер. У них тоже были матери, были девушки. Их можно пожалеть. И передернуть затвор. И помнить, что сегодня они - всего лишь "живая сила противника".

По выжженной равнине,

За метром метр,

Идут по Украине

Солдаты группы "Центр".

Это они бомбили эшелон с моей семилетней мамой. Это Путин, Патрушев, Нарышкин, Шойгу, Матвиенко его бомбили. А сегодня они бомбят насквозь русский Харьков, в котором уже разрушено более шестисот домов.

Вставай, страна огромная,

Вставай на смертный бой.

С фашистской силой темною,

С проклятою ордой.

Да, это Орда против Киевской Руси. И не только против Киевской Руси. Против всего мира. Против человечества. Это отребье человечества.

Гнилой фашистской нечисти

Загоним пулю в лоб.

Отребью человечества

Сколотим крепкий гроб.

Слава Украине!

Смерть российским захватчикам!