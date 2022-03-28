...Живой человек там был один. Он готов был встретиться с журналистами страны-агрессора и говорить с ними по-русски, говорить не только как осведомленный и умный президент, но и главное - как Человек. И говорил о людях. Но у него не оказалось собеседников. У русских журналистов, которым выпала честь взять такое интервью, пока их самоназначенный микро-президент отдает приказы уничтожать города, не нашлось ни одного человеческого слова или хотя бы вопроса для настоящего избранного президента, чья страна стонет и горит. Ничего, кроме российской повестки, их по сути вообще не интересовало. Кажется, только у Тихона Дзядко было слегка потерянно-сокрушенное лицо.

Что это? Нарциссизм? Глобальное отсутствие эмпатии, замаскированное под профессионализм? Русский мужской мир? Холеный, самодовольный и сытый? Не другая ли это оконечность той же самой имперской мачо-ментальности, которая и породила эту войну?

...Лощеная самоозабоченность. Местечковость империи. Искажающие до неузнаваемости картину мира. Ею отравлены и они, оппозиционеры, столпы "свободной" журналистики. Быть "независимым" журналистом на фоне "прямых линий" с Пу - оказывается, тоже развращает. Даже после разгрома их станций и каналов, даже после падения "очага папы Карло", даже переехав сейчас вынужденно в другие страны, они так ничего и не поняли.

Перед ними президент свободной страны. Он говорит как свободный человек с живыми людьми. Он через слово извиняется перед собеседниками за то или другое выражение, хотя, казалось бы, может себе позволить не церемониться. У них же не находится элементарной вежливости и такта - для начала хотя бы тоже извиниться: простите, что мы для вас представители страны, которая на вас напала, мол, вынуждены говорить с вами по-русски (он совершенно не обязан говорить с ними на этом языке), спасибо вам, что нашли время и возможность (что само по себе жест неслыханной щедрости в военное время для журналистов - представителей, как ни крути, страны-агрессора). Но нет. Они полны собой, козыряют Нобелевской премией в первой же фразе, перебивают. Извинения, воспитание, сочувствие - это для слабаков.

Окоченелость. Вечная мерзлота.

Он пытался объяснить несколько раз: "Ты не можешь ощутить эту боль, которую ощущаем мы..." "Бойкотирование - именно для того, чтобы поняли, что когда там умирают, вам должно быть хотя бы дискомфортно". "...Потому что трагедия у нас, и я пытаюсь это объяснить".

Но каждый следующий вопрос все больше обнажал несостоятельность его задающих. Кажется, стремительная инфляция затронула не только и не столько рубль.

Хотелось только одного - чтоб они, раз уж не могут найти слов и хоть каких-то соразмерных вопросов, хотя бы отпустили его поспать.

https://www.facebook.com/katia.margolis/posts/4931938296854096