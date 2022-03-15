

Кадр ARTE

Один из основополагающих принципов ялтинско-потсдамского международного порядка - недопустимость применения силы и угрозы ее применения в межгосударственных спорах. Этот принцип многократно зафиксирован в документах ООН, многосторонних и двусторонних международных договорах.

Возможность споров, противоречий, соперничества между государствами признается. Одному государству может не нравиться внутреннее устройство, законодательство или политика международных союзов другого государства. Одно государство может выражать свое отношение к внутренней и внешней политике другого государства и пытаться повлиять на эту политику в желательную для него сторону. Может убеждать народ и правительство этого другого государства, может соблазнять их какими-то выгодами или, напротив, отказать им в дружбе и выгодном сотрудничестве.

Но если какое-то государство начинает добиваться изменения политики своего соседа бомбардировками его городов или посылкой своих танков на его территорию - это есть акт агрессии и международный разбой. Это как и в отношениях между людьми. Ты можешь поругаться с соседом и перестать с ним разговаривать. Но ты не имеешь права распускать руки.

В отличие от принципа недопустимости аннексий, строго соблюдавшегося даже в условиях развязанной Советским Союзом Первой холодной войны, принцип недопустимости применения силы переступали неоднократно. В том числе и две главные соперничавшие "сверхдержавы". Однако они всегда старались увести свои интервенционистские акции в "серую зону" гибридных войн, маскировали под "поддержку освободительных движений" или, напротив, под "помощь законному правительству по его просьбе".

Вопреки устоявшимся мифам, случаев неприкрытого попрания международного права, когда драпировки выглядели совсем уж смехотворно, было сравнительно немного. На счету СССР, участвовавшего в десятках "региональных конфликтов", таких эпизодов всего три: Венгрия 1956 года, Чехословакия 1968 года и Афганистан 1979 года. На счету американцев - вообще один. При Рейгане американские десантники свергли "марксистско-ленинскую" диктатуру на крошечном островке Гренада. Кстати, у нее совсем не оказалось защитников. Не было ни сопротивления, ни репрессий против свергнутой партии. Ее даже не запретили и дали участвовать в выборах, на которых она получила 5 процентов голосов. После этого интервенты быстро ушли.

А вот каждая советская интервенция порождала серьезный международный кризис. Последний из них закончился хотя и мягкой, но - будем называть вещи своими именами - геополитической капитуляцией СССР. В целом можно сказать, что, несмотря на отдельные отступления, принцип недопустимости применения силы в межгосударственных отношениях был важным сдерживающим фактором, не позволившим человечеству скатиться от Холодной войны к термоядерному кошмару.

Война, развязанная Путиным против Украины, - это лишь часть его глобальной войны против базовых принципов цивилизованных отношений между государствами. Путин ведет войну за разрушение мирового порядка, основанного на выработанных Западной цивилизацией правовых ограничениях насилия. Путин ведет войну за "новый мировой порядок", который узаконит его "право" диктовать свою волю соседним странам и всему международному сообществу под грохот бомбардировок жилых кварталов, больниц и роддомов.

"Я буду бомбить роддома, но вы все равно придете ко мне договариваться о новом балансе сил", - говорит Путин всему миру. Аналитики наперебой перечисляют его просчеты и провалы. Но сам Путин уверен, что он близок к своей цели как никогда. Что цель - на расстоянии вытянутой руки. Его "план" - бомбежками и блокадами принудить Украину, которая спасает тысячи жизней своих граждан, подписать некое подобие "Брестского мира" с обещанием выполнить его политические требования.

Список этих требований может варьироваться. И, разумеется, такой договор будет юридически ничтожен с момента подписания. Это будет ничего не значащая филькина грамота. Но дело в том, что если такой документ все же будет подписан, если мир допустит подписание документа, включающего хотя бы одно политическое требование Путина, в такую же филькину грамоту обратится любой международный договор, в том числе и Североатлантический.

Это будет означать, что "право" Путина диктовать другим странам изменение их внутренней и внешней политики, а также их границ с помощью массовых убийств их граждан - теперь узаконено. Это будет означать, что мир, и в первую очередь Западный мир, оказался неспособен обуздать агрессора и военного преступника. Это будет означать окончательную гибель нынешнего мирового порядка и утверждение "нового мирового порядка". Путинского порядка.

Путин последовательно стремится унизить Запад, продемонстрировав его неспособность обуздать агрессора и военного преступника. Это и будет означать "уход Запада из мировой истории". Уход вместе со всеми его глобальными гуманистическими проектами мира, основанного на верховенстве права и приоритете прав человека. И если Запад будет продолжать уклоняться от военного отпора агрессору под предательские и капитулянтские разговоры о мире любой ценой, о компромиссе и учете нового баланса сил - он действительно уйдет из истории.

Запад не уйдет из истории только в том случае, если прямо сейчас признает: мировая война уже идет, и она должна быть доведена до победы. До полной и безоговорочной капитуляции имперской России. До ее денацификации (депутинизации) и демилитаризации, включая полную денуклеаризацию. А еще - до ликвидации российской имперской государственности, насаженной на "вертикаль" самодержавной власти.

Огромная насильственно объединенная территория в сочетании с ядерным оружием всегда будет воспроизводить правящий класс, преисполненный стремления к неограниченной власти, мании величия и чувства абсолютной безнаказанности. Такая Россия всегда будет источником опасности новой войны. Источник угрозы миру должен быть устранен.

А новый мировой порядок безусловно нужен. Ведь старый мировой порядок уже фактически разрушен и вряд ли подлежит восстановлению. Нужен мировой порядок, который окончательно закрепит монополию на легитимное международное насилие за международным сообществом и создаст эффективный механизм воздействия на нарушителей. Но таковым может стать лишь мировой порядок, который поставит вне закона диктатуры, попирающие права и свободы граждан. Право на свободное получение и распространение информации, на свободное выражение взглядов. Право на свободные, честные, конкурентные выборы. Право на независимый суд.

"Новый авторитаризм" и "новый тоталитаризм" должны уйти из истории.