Страны Запада продолжают изо всех сил уклоняться от прямого военного столкновения с фашистской Россией в надежде избежать Третьей мировой войны. Продолжают внушать себе и другим, что что война, начатая кремлевским Гитлером против Украины, - это всего лишь "региональный конфликт", втягивания в который другие страны могут избежать. Они боятся признаться себе и другим в страшной правде: Третья мировая война уже идет.

Нападение фашистской России на Украину было именно началом Третьей мировой войны. Прежде всего потому, что путинская клика изначально ставила в этой войне глобальные цели, далеко выходящие за рамки задачи покорения Украины. Как бы "украинский вопрос" ни был болезнен для российского диктатора лично, его война против Украины - это лишь часть глобальной войны, которую он ведет против мира свободы. Войны за сокрушение мирового порядка, основанного на правовых принципах, предложенных западной цивилизацией. За утверждение "нового мирового порядка".

Об этом уже открытым текстом говорит путинский Риббентроп. И не надо обольщаться тем, что путинский блицкриг провалился, а потери российских интервентов в Украине за месяц приблизились к потерям СССР в Афганистане за 10 лет, что военные ресурсы путинского рейха близки к исчерпанию. Не стоит из этого заключать, что у Кремля нет ни плана, ни стратегии, а его действия лишены смысла. Его глобальная цель никуда не делась, и в ее достижении у Кремля есть и план, и стратегия.

Сегодняшней актуальной ближайшей целью путинской клики является принуждение Украины к подписанию такого договора, по которому она уступала бы российскому рейху значительную часть своего суверенитета. Своей международно признанной территории. Своего права выбирать себе друзей и союзников. Права иметь средства для собственной защиты. Права определять, что должно быть разрешено, а что запрещено в своей стране.

Все это вместе и составляет понятие государственного суверенитета. И каждое (еще раз - каждое!) требование, предъявленное российским рейхом Украине, является требованием отказа в пользу российского рейха от какой-то части суверенитета.

Абсолютного суверенитета нет и не может быть ни у кого. Он всегда кем-то или чем-то ограничен. И изнутри, и извне. Национальный (государственный) суверенитет может и должен быть ограничен коллективной волей международного сообщества. Он может ограничиваться межгосударственными договорами (как двусторонними, так и многосторонними), заключенными добровольно и без принуждения. Но весь современный мировой порядок стоит на том, что никакое государство не может в одностороннем порядке требовать уступки в свою пользу суверенитета от другого государства. И принуждать другое государство к этому, применяя против него военную силу или угрожая ее применением.

Именно этот фундамент международных отношений и международной безопасности кремлевский Гитлер разносит сейчас своими ракетами и бомбами. У него заведомо не хватит сил для оккупации всей Украины, а тем более - для удержания контроля над ней. Наличных сил едва хватает на поддержание весьма эфемерного контроля над теми 12-15 процентами украинской территории, которые удалось захватить. Но даже этих сильно поубавившихся военных сил Путину хватит на то, чтобы продолжать убивать тысячи украинских граждан и причинять невыносимые страдания сотням тысяч других.

Вот в этом и заключается стратегия Путина. Причинить украинскому обществу и руководству такие страдания, которых они не вынесут. И капитулируют. Чтобы прекратить все это на любых условиях. Это стратегия террориста. И она основана на холодном расчете. Расчете на то, что человек постиндустриального постмодерна разучился выносить боль. И это с лихвой компенсирует путинскому рейху его ресурсную слабость.

Это стратегия победы над коллективным Западом в Третьей мировой войне. Мешаете мне выбивать из Украины капитуляцию бомбами и ракетами? А если я нанесу одиночный, очень точечный ядерный удар по какой-нибудь Варшаве и погибнут сотни тысяч ее жителей, вы вытерпите эту боль? Вы, так долго строившие общество всеобщей анестезии! Вот какое послание содержится в путинском ядерном шантаже. Путин уверен, что такой боли они не вынесут. И приползут к нему договариваться на его условиях, убоявшись, что их города будут гореть еще и еще.

Путину нужен "новый мировой порядок", при котором он может отбирать у соседей суверенитета столько, сколько пожелает, а неповинующихся вбамбливать в землю. В основе такого "порядка" - не связанная никакими ограничениями свобода государственного насилия внутри и вовне. Естественно, не для всех. Для тех, кто сильнее и у кого сильнее воля свою силу применять. Воля к насилию. К доминированию.

Этот порядок основан на принципиальном неравенстве между странами и народами. Одни обладают полным суверенитетом, суверенитет других ущербен. Этот порядок основан на чисто нацистской идее исключительности, превосходства одних и неполноценности других. На нацистских "геополитических" концепциях основаны все исторические теории Путина. Путин - прямой продолжатель Гитлера. Путин - новый Гитлер.

Путин сознательно ведет дело к прямому вооруженному столкновению с силами НАТО. Он провоцирует, "задирает" НАТО. И весьма вероятно, что он готов доводить эскалацию до демонстрационного разового применения ядерного оружия. Хотя бы потому, что кроме как атомной бомбой Путину нечем больше пугать НАТО. Нечем принуждать его к принятию "нового мирового порядка". Армия фашистской России нескоро оправится от увеселительной прогулки по Украине.

И тут надо понимать: если Путин решил применять ядерное оружие, он сделает это, как бы ни пытались страны НАТО избежать "втягивания в конфликт". Рано или поздно им придется делать жесткий выбор, который и навязывает им Путин: или силой лишить его возможности выбамбливать из Украины капитуляцию, или отказаться от любой военной помощи Украине, закрыть глаза на уже совершенные там военные преступления и принять путинскую концепцию "ограниченного суверенитета".

Последнее и будет означать торжество путинского "нового мирового порядка". Оно приведет не только к развалу всей системы международной безопасности. Оно поставит под вопрос существование правовой либеральной демократии в странах Свободного мира. Демократия будет дискредитирована в глазах массы их собственных граждан. Как неспособная отвечать на внешние вызовы и обеспечивать безопасность. И обязательно поднимутся новые популистские движения, предлагающие безопасность в обмен на отказ от правовых стандартов и демократических институтов. Сохранить права человека на своем тихом островке, откупившись от Путина половиной мира, не получится.

Уничтожение либеральной демократии и является наиболее глубинной глобальной целью Путина. Именно ненависть к свободе, к правам человека лежит в подоплеке его имперско-реваншистских комплексов. Мир должен осознать, что он вновь столкнулся с абсолютным Zлом, компромисс с которым невозможен. И быть готовым вести с этим Zлом войну до победы. До полной и безоговорочной капитуляции фашистской России. До ее денацификации (депутинизации), демилитаризации (включая полную денуклеаризацию) и девертикализации. То есть до ликвидации российской имперской государственности. Впоследствии на построссийском пространстве может быть создана новая добровольная конфедерация из тех, кто пожелает в нее войти.