Обращение к общественным деятелям в эмиграции и в России
Я обращаюсь ко всем публичным общественным фигурам в эмиграции и в России, обладающим авторитетом и влиянием. Я предлагаю составить и подписать коллективное воззвание к лидерам стран Запада, в котором так или иначе были бы отражены следующие тезисы:
1. Путин хочет поставить на колени не только Украину. Он стремится поставить на колени весь цивилизованный мир. Он хочет навязать "новый мировой порядок" без правовых ограничений на насилие. Основанный на диктате и произволе хищника. В этом мире гарантий свободы и безопасности не будет ни у кого.
2. Это тот же "мировой порядок", который пытался утвердить Гитлер. И угроза человеческой цивилизации, исходящая от Путина, как минимум не меньше угрозы, исходившей от Гитлера.
3. Точно так же, как невозможно было остановить Гитлера политикой "умиротворения", уступок и компромиссов, этим невозможно остановить Путина. Дипломатия, увещевания, призывы к миру здесь бессмысленны. Путин будет неуклонно идти к своей цели, а попытки стран НАТО любой ценой избежать прямого военного столкновения с ним приведут лишь к росту его аппетитов и дальнейшему повышению ставок, к дальнейшей эскалации.
4. Если Свободный мир будет безучастно наблюдать, как истекающая кровью Украина в одиночку сражается за его свободу, безопасность и благополучие, это будет означать моральный и политический крах Западного сообщества, утверждение путинского "нового мирового порядка". С другой стороны, продолжающаяся кровавая бойня в центре Европы все равно рано или поздно втянет в прямой конфликт страны НАТО, но в еще худших для них условиях.
5. Сегодня Путина может остановить только военное поражение в Украине. Его могут остановить неприемлемые для него боевые потери в Украине. Мы призываем лидеров Свободного мира
– перейти от политики санкций к политике полной экономической блокады РФ;
– установить полную дипломатическую блокаду РФ, отказаться от каких бы то ни было переговоров с Путиным;
– прямо назвать Путина новым Гитлером, вспомнить о том, что нынешнее Западное сообщество выросло из Антигитлеровской коалиции;
– немедленно оказать Украине масштабную помощь оружием, современными системами ПВО, боевыми самолетами, добровольцами;
– и наконец, если эти меры не возымеют действия, объявить над Украиной бесполетную зону.
Обращаясь не только к политэмигантам, но и к остающимся в России, я отдаю себе отчет в том, что для этих последних подпись под подобным воззванием может означать тюрьму. Но "семеро смелых", вышедших на Красную площадь протестовать против вторжения в Чехословакию, знали, что им грозит тюрьма. Взвесьте, чем вы можете пожертвовать ради того, чтобы остановить новую фашистскую чуму. Идет война. А на войне иногда приходится вызывать огонь на себя.
Александр Скобов, советский политзаключенный, учитель истории, публицист
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