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новость Роскомнадзору хотят дать доступ к информации о родственниках владельцев СМИ

14.11.2017
Алексей Волин. Фото: разумныйинтернет.рф
Алексей Волин. Фото: разумныйинтернет.рф
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Минкомсвязи предлагает с 1 января 2018 года открыть Роскомнадзору доступ к единому реестру записей гражданского состояния для получения информации о родственниках владельцев СМИ. Об этом сообщает РБК со ссылкой на подготовленный министерством проект поправок в закон "Об актах гражданского состояния".

В пояснительной записке к документу Минкомсвязи напоминает, что с января прошлого года иностранным гражданам запрещено контролировать учредителя любого российского СМИ, причем не только прямо, но и косвенно. Между тем статья 105.1 Налогового кодекса устанавливает, что "формальным критерием контроля и управления может являться родственных отношений".

Замглавы министерства Алексей Волин в комментарии РБК признал, что наличие у владельца массмедиа близких родственников с иностранным гражданством не является 100-процентным свидетельством косвенного контроля СМИ иностранцами. Однако, добавил он, нельзя и полностью исключить возможность контроля, а потому каждый случай должен рассматриваться отдельно.

Закон, упомянутый ведомством в пояснительной записке, был принят осенью 2014 года. Он лишил иностранцев, лиц без гражданства, а также россиян, одновременно имеющих гражданство другой страны, права выступать учредителями СМИ. Допустимую долю иностранного капитала в российских массмедиа этот же закон снизил с 50 до 20 процентов.

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14.11.2017
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