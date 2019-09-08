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статья Двадцать лет на войне

08.09.2019
Теракт 9 сентября на улице Гурьянова.
Теракт 9 сентября на улице Гурьянова.
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В сентябре 1999-го страна задыхалась от ужаса: Буйнайкск, Москва, Волгодонск, "рязанский сахар".

Вечером 4 сентября 1999 года в Буйнакске (Дагестан) грузовик ГАЗ-52 с взрывчаткой из алюминиевого порошка и аммиачной селитры был взорван рядом с пятиэтажным жилым домом №3 на улице Леваневского (Шихсаидова), где проживали семьи военнослужащих 136-й мотострелковой бригады. 64 человека погибли, из них 23 - дети, 146 человек были ранены.

8 сентября 1999 года за 2 секунды до полуночи прогремел взрыв на первом этаже 9-этажного жилого дома №19 на улице Гурьянова в Москве. Погибли 106 человек, 690 человек получили ранения различной тяжести или психологические травмы.

13 сентября рано утром был взорван корпус 3 жилого дома №6 на Каширском шоссе. 124 жильца погибли, 7 человек пострадали.

16 сентября, также рано утром, в Волгодонске рядом с девятиэтажным жилым домом №35 по Октябрьскому шоссе взорвался грузовик ГАЗ-53 со взрывчаткой. Погибли 19 человек, 89 были госпитализированы. Председатель Госдумы Геннадий Селезнев объявил о взрыве в Волгодонске за два часа до того, как сообщения появились на лентах информагентств.

Во всех трех случаях в качестве взрывчатки использовался гексоген в смеси с сахарным песком.

22 сентября 1999 года около 21 часа житель дома №14/16 по улице Новоселов в Рязани Алексей Картофельников заметил трех незнакомцев, двух мужчин и женщину, переносивших мешки из легковой машины в подвал. Картофельников вызвал милицию. В подвале были найдены три мешка со смесью гексогена и сахара и часовым механизмом, установленным на 5:30 утра. Мешки вывезли, чтобы взорвать на полигоне, но попытка не удалась: предположительно террористы неправильно рассчитали пропорцию гексогена и сахара. Позднее ФСБ объявила, что в Рязани проводились антитеррористические учения и взрывчатка была ненастоящей.

По официальной версии, все взрывы были осуществлены северокавказским исламистским подпольем. В Москве и Волгодонске теракты якобы устроила карачаевская группировка во главе с Ачимезом Гочияевым. Исполнители Юсуф Крымшамхалов и Адам Деккушев в 2004 году были приговорены к пожизненному заключению. Трое других исполнителей, Денис Сайтаков, Хаким Абаев и Равиль Ахмяров, по официальной версии, были убиты в Чечне и Ингушетии. На свободе остается только Гочияев, объявленный в международный розыск и скрывающийся за пределами России. Фигуранты дела о взрыве в Буйнакске, Иса Зайнутдинов и Алисултан Салихов, были приговорены в 2001 году к пожизненному заключению. Зайнутдинов отрицал свою вину и утверждал, что дал признательные показания только под давлением следствия. По взрыву в Волгодонске были осуждены Деккушев и Крымшамхалов.

Взрывы домов переломили общественное мнение России в пользу войны в Чечне и обеспечили воцарение Владимира Путина. Двадцать лет спустя общество не знает и не желает знать правды о трагедии.

Ниже - подборка наших материалов по теме.

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08.09.2019
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Елена Санникова 31.12.2013
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Александр Гольдфарб 16.09.2014
в блоге 10 вопросов к Латыниной
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Подсчет по осени

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Александр Гольдфарб

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Прошло десять лет после страшных событий осени 1999 года. На вопрос о том, кто организовал и осуществил взрывы жилых домов, ответа до сих пор нет. Говорят Сергей Ковалев, Павел Фельгенгауэр, Михаил Трепашкин.
Илья Мильштейн

Диагностика теракта

Илья Мильштейн, 18.10.2018

Теракт в Крыму с дальнейшим спешным разоблачением во всем сознавшихся извергов, приехавших мстить за освобожденный полуостров, и немедленный ответ, контртеррористическая операция против Украины - это ведь простая двухходовочка. В его стиле, как тогда, в Чечне, где за взорванные в России дома мятежную провинцию утюжили ковровыми бомбардировками... В итоге обманулись все - и яростные оппоненты Кремля, и разъяренные его сторонники. Иногда массовое убийство - это просто массовое убийство.
Илья Мильштейн. Courtesy photo

Нет дома без огня

Илья Мильштейн, 13.09.2017

Бывшая крымская прокурорша выступает в поход против порнографии и святотатства - власть не реагирует. В каких-то пещерах самозарождаются движения типа "Царский крест", чьи представители обещают взрывать кинотеатры, в которых будут показывать крамольный фильм, - а начальству плевать.
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Путь погибели

Илья Мильштейн, 26.12.2016

Упавший на взлете "Ту" - бесконечно печальный, но и героический, не так ли, символ этой войны, этой победы, этой геополитики, этой Сирии, откуда не следует уходить. А то ведь непонятно станет, зачем туда входили и что забыли там, за тысячи километров от родного дома. Возникнут вопросы, явно ненужные и даже вредные.
Илья Мильштейн. Courtesy photo

Гексогенетическая травма

Илья Мильштейн, 14.10.2015

Владельцем нехорошей квартиры оказался сотрудник Минобороны, а жена его дала там "пожить" знакомым мужа, кавказцам, одного из которых считала полковником ГРУ. Приравнивая его к Патрушеву, умная хозяйка даже высказывает предположение, что "Саид мог сам спланировать" подготовку преступления, "чтобы потом это все раскрыть и получить повышение по службе".
Андрей Пионтковский

Тайны зачатия

Андрей Пионтковский, 03.10.2009

До последнего времени общество предпочитало не обсуждать поход Басаева в Дагестан и сентябрьские взрывы домов в России. Даже не доверяя предложенным ему официальным версиям, оно как бы инстинктивно отшатывалось от этой темы. Но на исходе путинского режима обществу придется вернуться к тайнам его зачатия.
Плакат с митинга "День недоверия". Фото А.Карпюк/Грани.Ру

День недоверия

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Предыдущая операция "Преемник" началась с серии страшных терактов - взрывов жилых домов. Потом была более чем странная история с "учениями ФСБ" в Рязани, когда власть и спецслужбы путались в показаниях. Через восемь лет правозащитники провели в Москве "день недоверия". Смотрите наш фоторепортаж.

Сергей Ковалев. Съемки НТВ http://grani.ru/treason/articles/kovalyov/

Сергей Ковалев: Наши приставания к властям тщетны

Ольга Черненькая, 10.09.2002

Спустя три года после взрывов жилых домов в Москве Сергей Ковалев рассказывает, что тормозит работу Общественной комиссии по расследованию терактов и почему он опасается выдачи Ачемеза Гочияева следователям ФСБ.
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07.08.2018 Вынесен новый приговор фигурантам дела о взрывах домов в 1999 году →
22.03.2018 Фильм "Покушение на Россию" о взрывах домов в 1999 году объявлен экстремистским →
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