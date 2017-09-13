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Перед первым сроком взрывали дома, а перед последним решили взрывать кинотеатры. Хлесткой фразой легко привлечь читателя, но реальность ею не опишешь, она ускользает, выламываясь из любых схем, даже вроде и достоверных, хотя бы отчасти. Хлесткая фраза слишком упрощает реальность, при том что облегчает жизнь. Когда наблюдаешь события дикие и блуждаешь во тьме сложных толкований.

Простое объяснение сводится к тому, что управляемый процесс одичания в российском обществе был запущен лет 18 назад, как раз теми не расследованными до сих пор терактами, и ныне как бы закольцовывается. Тогда надо было насмерть напугать, но и защитить граждан, и это сработало - и в народной гуще, и в интеллигентской среде. Многие из тех, кто сегодня проклинает ельцинского преемника, в те дни и годы охотно его поддерживали, надеялись на него, верно служили ему и цинично зарабатывали на нем. Теперь защищать никого не надо, большинство россиян и так ощущает себя победителями во всех минувших и грядущих войнах, что же касается верных и циничных, то они пребывают в растерянности.

Ибо задача решена, социум доведен до ручки, люди проголосуют в марте как велено, причем совершенно свободно, и верные да циничные вообще не нужны. Например, режиссер Учитель не нужен, и даже в услугах Говорухина, бывшего председателя путинского штаба, начальство не нуждается, не говоря уж о Серебренникове. Сбылась мечта Достоевского, царь напрямую взаимодействует со своим добрым народом, с мужиками и бабами типа Залдостанова или Поклонской, и самые проницательные из умников, типа Шахназарова, стремительно опрощаются, и не надо больше взрывать дома - пришла пора взрывать кинотеатры.

Отсюда, мол, и все эти происшествия с "Матильдой", поражающие воображение людей верных, циничных, вменяемых. Бывшая крымская прокурорша выступает в поход против порнографии и святотатства -власть не реагирует. В каких-то пещерах, где чудятся голые люди возле костра и портреты царя Николая на стенах, самозарождаются движения типа "Царский крест", чьи представители обещают взрывать кинотеатры, в которых будут показывать крамольный фильм, - а начальству плевать. Здание "Лендока", где находится студия режиссера "Матильды", неизвестные забрасывают коктейлями Молотова - преступников, похоже, и не ищут. Чувак, два года назад пропавший без вести, садится за руль УАЗа, ломает дверь кинотеатра и поджигает автомобиль - его ловят и лечат. Другие неизвестные предают огню машины возле офиса Константина Добрынина, бывшего сенатора, адвоката Учителя, и разбрасывают листовки с текстом "За Матильду гореть" - правоохранители не чешутся.

Доходит до того, что крупнейшая наша сеть кинотеатров, боясь за зрителей, отказывается от проката страшно разрекламированного блокбастера, Говорухин корит Поклонскую за то, что она "разбудила мракобесные силы", министр Мединский, витринный патриот, ходячая наша скрепа, говорит, что "чаша его терпения переполнена", но в Кремле реагируют хладнокровно. Как некогда сам Владимир Владимирович отреагировал, равнодушно выслушав Учителя. Разве что Песков осуждает "уродливые проявления... дискуссии", но против самой дискуссии ничего не имеет.

Простое объяснение заключается в том, что проблема решена, власть захвачена навеки и гори они огнем, эти режиссеры с их царями и балеринами. Иное дело мракобесное воинство, готовое буквально на все: и убивать за царя в Москве, и умирать за царя в Новороссии, и мелкой кустарной работой воины тоже не брезгуют, свинчивая неположенную табличку. Так что Владимиру Владимировичу можно и отстраниться от дел, почивая на лаврах. Он начал закошмаривать и доводить публику до кондиции, указывая на исламский терроризм, кончил православным - процесс пошел и пришел к своему логическому завершению.

Но это все-таки простое объяснение. Не учитывающее реальности во всем ее цветущем разнообразии и абсолютной непредсказуемости, особенно в России. Той беспросветной реальности, которой свойственно взрываться по тьме по завершении исторического цикла, а творцов ее заставляет сходиться в смертельных схватках, гибельных и для государства, выстроенного ими, и для целой страны. Опыт показывает, что ставка на совсем уж отмороженных эффективна на относительно малом отрезке времени. А дальше в замысле обнаруживаются досадные ошибки и так называемая система пожирает сама себя. Это неизбежно, поскольку одичавшими гражданами невозможно долго управлять - они рано или поздно отбиваются от рук, круша памятники, церкви, дворцы. В чем прослеживается не только историческая закономерность, но и несправедливость в отношении законопослушных граждан, жертв проигранной войны, внешней или гражданской. После чего проигравшие каются, а дальнейшее зависит от того, кто проиграл.

Сегодня проигрывают практически все, за исключением того, кто идет на четвертый срок, и его обслуги. И системная оппозиция терпит урон, и внесистемная, и победоносное большинство, и наиболее яркие, пассионарные его представители с их бензиновыми канистрами скоро окажутся лишними на празднике жизни. Давно уже, при раннем Путине вдруг выяснилось, что не нужна ликующая гопота; скоро откроется, что и мрачная уголовная гопота с иконами и дубьем тоже не очень востребована. Надо полагать, сразу после выборов это и станет очевидным. Когда пошедший на четвертый срок брезгливо поморщится, глядя на добрый свой народ, и, призадумавшись о вечности, поймет, что ему вообще никто не нужен.