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Российские телеканалы отказались от рекламы фильма "Матильда"
13.10.2017
Кадр из трейлера фильма "Матильда"
Кадр из трейлера фильма "Матильда"
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Российские телеканалы отказались от показа рекламы фильма "Матильда" и вернули деньги, уже взятые за прокат 15-секундного рекламного ролика. Об этом сообщает Би-Би-Си со ссылкой на режиссера картины Алексея Учителя и источник, знакомый с переговорами о прокате фильма.

По какой причине рекламная кампания была отменена, Учитель не знает. "На мои вопросы, почему, мы так ответа и не получили. Получается, что частичная, но победа каких-то сил существует. Получается, что людей запугали до того, что нельзя показывать рекламу по телевидению, нельзя нас упоминать", - сказал он.

Конкретных телеканалов, отказавшихся показывать рекламу фильма, Учитель не назвал. Однако он подтвердил, что среди них были "Первый канал", ВГТРК и НТВ. Знакомый со сделкой источник Би-Би-Си рассказал, что основной массив рекламы планировалось разместить на "Первом канале" и "Пятнице".

При этом в ВГТРК отрицают отказ в показе рекламы фильма. "Никаких официальных обращений о размещении рекламного ролика "Матильды" не поступало ни к нам, ни к нашему селлеру", - заявили Интерфаксу в пресс-службе телекомпании.

Между тем объединенная сеть кинотеатров "Синема парк" и "Формула кино" вернула "Матильду" в план своего проката, сообщает RNS со ссылкой на пресс-службу сети. "Мы благодарны правоохранительным органам и спецслужбам за все, что они сделали за последний месяц, чтобы мы могли быть уверены в безопасности наших зрителей. Мы стремимся предоставлять своему зрителю самый широкий выбор репертуара, поэтому принятое месяц назад решение о невозможности показа фильма "Матильда" далось нам нелегко. Мы рады, что ситуация стабилизировалась, и мы все-таки сможем показать картину в своих кинотеатрах", - отметил генеральный директор объединенной киносети Роман Линин.

12 сентября в объединенной сети заявили, что отказываются от показа фильма "Матильда" из-за "неправомерных действий" противников фильма и поступивших в адрес руководства сети угроз.

Премьера "Матильды" должна состояться 26 октября. Против фильма развязала ожесточенную кампанию депутат Госдумы Наталья Поклонская. Она подала на режиссера целый ряд доносов, в которых заявляла, что "Россия представлена в фильме как страна виселиц, пьянства и блуда", а кроме того, картина оскорбляет "лиц, официально канонизированных", в том числе Николая II. В этой связи Поклонская требовала проверить законность расходования бюджетных средств, выделенных на съемку "Матильды", а также отозвать у фильма прокатное удостоверение.

Группировка "Христианское государство" разослала кинопрокатчикам письма с угрозами. Ее члены совершили ряд поджогов. 20 сентября лидер ХГ Дмитрий Калинин и трое членов организации были задержаны. Брат Калинина Юрий и двое активистов арестованы по делу о поджогах. Самому лидеру ХГ вменяют статью 179 УК (принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения) за угрозы прокатчикам. Кроме того, в четверг стало известно, что в отношении Калинина возбуждено уголовное дело об экстремизме. Ему вменяются оскорбления мусульман, которые звучат в видеороликах с участием Калинина.

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