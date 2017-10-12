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В отношении лидера "Христианского государства" Александра Калинина возбуждено уголовное дело об экстремизме. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на информированный источник.

По словам источника, дело было открыто по статье 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) после изучения следствием размещенных Калининым в интернете видеороликов со своим участием. В них звучали оскорбления в адрес мусульман.

20 сентября в городе Грязи Липецкой области Калинин был задержан у себя дома по делу об угрозах прокатчикам фильма "Матильда". Одновременно в Грязях задержали его брата Юрия Калинина и их знакомого Александра Баянова, а в Москве - Дениса Манталуцу.

На другой день Юрий Калинин, Баянов и Манталуца были арестованы в Москве по делу о поджоге (часть 2 статьи 167 УК). Сообщалось, что им вменяется поджог машин в Петербурге у офиса адвоката Константина Добрынина, который представляет интересы режиссера "Матильды" Алексея Учителя. Также известно, что Баянов признал вину по эпизодам атаки с коктейлями Молотова на киностудию Учителя "Рок" в Петербурге и поджога кинотеатра "Нефть" в Ярославле.

Между тем лидеру ХГ поджоги вменены не были. 23 сентября МВД сообщило, что он подозревается по статье 179 УК (принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения). В тот же день Таганский райсуд Москвы арестовал Калинина до 22 ноября. Часть 1 статьи 179 предусматривает лишь до двух лет колонии, поэтому заключение в СИЗО по ней невозможно. Вероятно, Калинину вменена часть 2 этой статьи, устанавливающая наказание до 10 лет при наличии квалифицирующих признаков "с применением насилия" или "в составе организованной группы".

В ходе судебных заседаний стало известно, что в 2003 году Калинин был осужден к восьми с половиной годам строгого режима по статьям об убийстве и разбое. Калинина обвинили в убийстве соседки , у которой он с сообщниками забрал 75 тысяч рублей. В январе 2003-го, находясь в СИЗО, Калинин получил два года условно по обвинению в подделке документов.