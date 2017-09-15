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Также: Портников, Госдума, Кино, Украина, История, Право, Президент, Телевидение, Колонки, Парламент, Культура, Европа, Общество, Россия, СМИ, Мир, Политика | Персоны: Виталий Портников, Владимир Путин, Наталья Поклонская, Станислав Говорухин, Владимир Бортко, Владимир Соловьев, Владимир Мединский, Иосиф Сталин

статья Поклонский уклон

Виталий Портников, 15.09.2017
Виталий Портников. Courtesy photo
Виталий Портников. Courtesy photo
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статья Статья

Нет дома без огня

Бывшая крымская прокурорша выступает в поход против порнографии и святотатства - власть не реагирует. В каких-то пещерах самозарождаются движения типа "Царский крест", чьи представители обещают взрывать кинотеатры, в которых будут показывать крамольный фильм, - а начальству плевать.

Илья Мильштейн
13.09.2017
статья Статья

Поклонский крест

Разумеется, в Кремле не хотят выглядеть совсем уж идиотами и средневековыми кликушами. Поэтому периодически Кремль шипит на Поклонскую и ей подобных. Но Кремлю симпатичен политический проект "партии православного ИГИЛа" и до зарезу нужен законодательный инструментарий реализации этого проекта.

Александр Скобов
19.04.2017

"Украинизация" российской политики. Это сказал не я, а один из главных шутов путинской пропаганды Владимир Соловьев, одним из первых учуявших небывалое: депутаты Государственной думы, призванные как один - по крайней мере после "Крымнаша" - сплачиваться под знаменем патриотизма и единомыслия, - оскорбляют друг друга и спорят. И о чем! О "Матильде"!

Фрагменты заседания думского комитета по культуре с отповедью бывшему крымскому прокурору Наталье Поклонской я перечитывал с таким же искренним изумлением, с каким в школьные годы читал стенографические отчеты партийных съездов, посвященных борьбе с оппозицией. У меня не вызвали симпатий ни Зиновьев, ни Каменев, ни их оппоненты, но в пылу противостояния недавние большевистские вожди, низвергнутые с Олимпа, вдруг оказывались страстными и честными, их критики легко переходили от идеологических инвектив к личным оскорблениям, а самое главное - оказывалось, что вся эта публика, еще недавно сплотившаяся в едином бандитском порыве, точно знает, что на самом деле происходит в стране.

Так и тут. Режиссеры Говорухин и Бортко, еще вчера соревновавшиеся в подобострастии и защите любого путинского безумия, вдруг заговорили о цензуре, антисемитизме, мракобесии и даже о том, каким "авторитетом" пользуется на самом деле Государственная дума в народе, - оказывается, они все знают, разделяют и понимают. И это всего лишь реакция на какую-то там "Матильду" и Поклонскую. Страшно представить себе, что скажут российские мастера культуры в день, когда по телевизору сообщат об отставке Путина. Впрочем, теперь уже примерно понятно что.

Но к раздражению и ненависти примешивается и искреннее недоумение. Они искренне не понимают, почему отставная прокурорша, которая до оккупации Крыма была в буквальном смысле слова никем, а после аннексии получила популярность, кабинет и должность, так себя ведет. И это показывает, что они в самом деле не понимают, что они присоединили. Не понимают ни Говорухин с Бортко, ни Мединский, ни, наверное, Путин.

Путин тащит Россию в Советский Союз - мелкими шажками, но так, чтобы не вырвалась. Отсюда и восстановление советского гимна, и цитаты про Сталина в метро, и возвращение красного знамени, и стилистика пропаганды. И вся его братия - от Мединского до Говорухина с Драпеко - выстроилась под реставрацию этого мифа. А в Крыму - в тех кругах, где вращалась Поклонская и куда она вернулась, - был другой миф, имперский. Путин ведь отдал Крым не старой советской номенклатуре, не "донецким", а команде шовиниста Аксенова. Эти люди всегда противопоставляли Украине именно Российскую империю, а не СССР - так им проще было воспринимать себя графьями, а всех этих украинцев - мужиками беспородными. Памятник Николаю ІІ в Новом Свете появился до аннексии Крыма, а памятник Сталину в Ливадии - после. Но в Москве предпочли ничего такого не замечать: кому интересны туземные предрассудки.

А Поклонская - дитя этих предрассудков. Понятно, что, как любая конъюнктурщица, она играет и переигрывает, но она может быть искренне уверена, что это беспроигрышная партия - потому что до сих пор именно нарочитое мракобесие помогало ее карьере и, как это ни удивительно, самоощущению. Поклонская - прокурор из Таврической губернии, а Говорухин с Бортко - советские кинорежиссеры. Как эти люди вообще могут понять друг друга?

И она там не одна такая. Единственная коллега Поклонской, которая на комитете ее поддержала и говорила о ее "православности", тоже была из Крыма. Да, вот на такой Крым и смог опереться Путин. Другого Крыма у него нет. И у Говорухина и Бортко нет. Нормальные люди, смотревшие их собственные фильмы во времена, когда депутаты еще были режиссерами, не поддерживают авантюр. Крым, который Россия приобрела, - это Крым "Черной кошки" и православных Шариковых. И одна - вернее, не одна - такая Шарикова стала депутатом Государственной думы.

Так что Соловьев не вполне прав. Это не совсем "украинизация" российской политики - хотя в своем стремлении сокрушить оппонентов Поклонская действует с вполне понятной ей самой украинской инициативностью и нахрапистостью, а не с российской покорностью и извечным страхом перед начальством. И все же это - "крымизация" российской политики. Крым же ваш.

И в этом нет ничего нового. Вначале была "чеченизация", теперь "крымизация". В своем стремлении покорить метрополию колония нередко навязывает ей свои правила игры.

Комментарии 48 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
Виталий Портников, 15.09.2017
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Илья Мильштейн

Страх и смех

Илья Мильштейн, 19.04.2017

Выступать они должны под одним куполом - и Поклонская с экспертами, и Кадыров с богословами. Одно без другого немыслимо, да и не бывает так, чтобы на местах требовали уважать эксклюзивные чувства верующих, а в центре не требовали. И вот цирковые новости из Грозного и из Москвы. В Чечне нет геев, а царя обнесли любовницей.
Илья Мильштейн

На что заточен бюст

Илья Мильштейн, 06.03.2017

Вот и теперь, когда в Симферополе внезапно замироточил бюст царя Николая, невольно берешь и устанавливаешь мистическую связь этого чуда с фильмом "Он вам не Димон". В самом деле, про Навального и латифундии Медведева уже мало кто помнит, и весь Рунет обсуждает бюст, воспетый Натальей Поклонской.
Илья Мильштейн

Романов с балериной

Илья Мильштейн, 03.02.2017

Суть спора в том, что, по мнению режиссера, у царя все должно быть прекрасно: и ум, и менеджмент, и та, которую он любил в годы молодые, пусть она и не стала царицей. Бывшая прокурорша сочла оскорбительными многие сюжетные ходы фильма. Ну, не мог святой спать с балериной и вообще предаваться страстям, не дозволенным страстотерпцу.
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