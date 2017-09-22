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Ксению Собчак опять обручили с Кремлем. Ксения Собчак опять уклонилась от прямого ответа на вопрос, будет она конкурировать с дядей Володей или не будет. То есть интрига сохраняется, хотя сам по себе данный вопрос мало кого в России волнует. Намерена Ксения Анатольевна баллотироваться в президенты или не станет выдвигаться.

Любопытство возбуждает нестандартное спецмероприятие, в рамках которого некие анонимные источники, связанные с администрацией Путина, чуть не насильно вовлекают Собчак в свои предвыборные игры. Соблазняя вовлеченную безбожной лестью: дескать, и умная она, и яркая, и интересная, и как было бы славно, если бы она согласилась поучаствовать в гонке. Достоин упоминания и тот факт, что вполне пристойная пресса поначалу вообще не считает нужным обращаться к потерпевшей за разъяснениями. Как говорится, в погоне за сенсацией. Что вызывает понятный гнев у жертвы манипуляций. И чувство недоумения у той политизированной части публики, которая отслеживает предвыборные сюжеты.

Например, у автора этих строк возникают разные мысли чисто психологического свойства. Применительно к Собчак в частности и к явлению под названием "Путин" в целом. Мыслями не терпится поделиться.

Во-первых, заметно, что Ксения Анатольевна очень хочет идти на выборы, чем и следует объяснять ее резкие отповеди неразборчивым журналистам и уклончивые ответы. С одной стороны, обидно, что какие-то анонимные источники треплют всуе славное имя и бессовестно троллят знаменитую телеведущую. С другой стороны, строка про участие в президентских выборах - это важная строка в биографии амбициозной дамы. Отсюда и метания, и злость, и лихорадочные, но безуспешные, если верить BBC, поиски руководителя предвыборного штаба, и встречное желание поизмываться над сплетниками, не подтверждая, но и не отрицая правдивость сплетен.

В конечном счете имитация одобренной наверху конкурентной борьбы с обреченным на победу национальным лидером - штука дорогостоящая. У Прохорова, которого для этих целей использовали в прошлый раз, дабы повысить явку, денег хватало. У Собчак с финансами дела обстоят похуже, а для того чтобы помочь ей средствами из казны или дозволить кому-нибудь из равноудаленных олигархов поучаствовать в ее кампании, нужна отмашка от самого Путина. И тут загадка: нравится ему идея закольцевать свою карьеру триумфом в поединке с дочерью бывшего начальника или не нравится. Едва ли кто-либо из подчиненных осмелится подойти к нему с таким вопросом.

Во-вторых, Владимир Владимирович идти на выборы, вероятно, не очень хочет. Осознает, что надо и что стремно рисковать второй раз, усаживая на трон кого-нибудь беззаветно преданного, хоть бы даже и Медведева. Но за 18 лет практически беспрерывного мелькания в мировых новостях, после всех аннексий и контрибуций в виде санкций он подустал, и не исключено, что потому и отмалчивается насчет своих завтрашних планов, что ничего еще не решил. Оттого и ведет себя подобно Ксении Собчак, что, как все знают, не уступает чужому давлению. А давят на него, насколько можно понять, ежедневно и ежечасно.

Кроме того, Путин любит удивлять. Совершать поступки, которых от него никто не ожидает. Сегодня вроде бы всем ясно, что он идет на четвертый (ежели не путаю) срок, и это ввергает в соблазн того, без которого нет России. Взять и снова переиграть их всех: западных лидеров и восточных, так называемых друзей из ближнего круга и тайных недругов из кругов дальних, непримиримую оппозицию и системную, а заодно и народ. Выйти к ним ко всем, ведя под руку слегка заробевшего, но уже и строго поглядывающего на притихшую публику Андрея Семенова, и сообщить: вот он, мой избранник, молодой, проверенный, генерал-губернатор подземных войск ФСО, спасший меня от медведя и стаи волков. А я устал, я ухожу, и пусть из честного поединка с Жириновским, Зюгановым, Мироновым, Богдановым, Борисом, понимаете ли, Якеменко, Ксенией Собчак и тенью Анатолия Собчака он выйдет победителем.

Тому, кстати, способствуют и обстоятельства - решению Путина, которое должно всех изумить. Вот эти его встречи со школотой в Сочи и с молодежью в Ярославле, в ходе которой юноша, обдумывавший грядущее житье в Силиконовой долине, от планов своих отказался и захотел остаться дома. Вот этот вчерашний визит гаранта в московский офис "Яндекса", увенчавшийся беседой с электронной девушкой Алисой и очередным сеансом массовой вербовки в закрытой аудитории. После которого людей спешно эвакуируют, дабы закрепить пройденное: дескать, пока Путин был с вами, даже телефонные террористы не позволяли себе наглых выходок.

Политологи в массе своей убеждены, что таким образом президент отбирает последние голоса у Навального, а он и не думает ни о каком Навальном. Он, быть может, думает о том, какая это была бы классная финальная разводка. Напоследок, когда народ и партия будут уже, изнывая, считать минуты до того мига, когда он наконец объявит о согласии избираться и быть избранным, круто развернуться и уйти неразгаданным. Так и оставив россиян и иностранцев с носом и с вопросом Who is Mr. Putin? Типа мир ловил его, но не поймал.

Тому способствует и нагнетание бреда сравнительно незадолго до того, как Путин все-таки скажет, баллотируется он или нет. История с "Матильдой" и поджогами. История с телефонными террористами, неизвестно откуда взявшимися и для чего сеющими панику по всей стране. История с Ксенией Собчак. История творится буквально на глазах, и это чувство живой причастности к ней должно сильно нас воодушевлять. А если не воодушевляет и ввергает в тоску, то оттого наверное, что разучились удивляться и не испытаем потрясения в любом случае. Пойдет Собчак в президенты или не пойдет, уйдет Путин или не уйдет. Он о том догадывается, огорчается и потому уходить, пожалуй, не станет.