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Также: Тюрьма, Пытки, Общество, Россия, Политика | Персоны: Игорь Каляпин

новость К мандатам почтения нету

ФСИН отказалась пустить членов СПЧ в колонию в Сегеже
03.02.2017
ИК-7 в Сегеже. Фото: vnevole.ucoz.ru
ИК-7 в Сегеже. Фото: vnevole.ucoz.ru

Федеральная служба исполнения наказаний не согласовала посещение членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека исправительной колонию №7 в карельской Сегеже. Об этом сообщается на сайте СПЧ.

В ответе на запрос совета замдиректора ФСИН Валерий Бояринец заявил, что члены СПЧ "не относятся к категории лиц имеющих право посещать учреждения, исполняющие наказание, и следственные изоляторы для осуществления контроля".

В истории СПЧ еще не было случаев, чтобы его членов не пускали в колонии и СИЗО, отметил правозащитник Игорь Каляпин. "Безусловно, подобный запрет - это явка с повинной, и там не все в порядке. Мы ездили в ИК-7 в ноябре. Изначально они рассчитывали, что мы будем у них на подтанцовке, а мы предпринимали попытку разобраться. В итоге нам сразу же запретили пользоваться записывающей техникой и изучать дела осужденных, чтобы понять, за что сидят в ШИЗО", - сказал Каляпин. По словам замдиректора ФСИН Валерия Максименко, ранее ведомство предоставило членам СПЧ возможность посещения ИК-7. "Однако в ходе последнего визита Каляпин обратил внимание на то, что, с его точки зрения, в колонии есть какие-то нарушения. После этого глава государства дал указание прокуратуре проверить ФСИН, она сейчас идет", - сказал Максименко.

Как заявил замглавы ФСИН, в законе прописан четкий перечень лиц, кто имеет право посещать исправительные заведения. "Членов Совета по правам человека при президенте в этом перечне нет. Если СПЧ показывает, что надо жить в строжайшем соответствии с законом, то именно в соответствии с законом ФСИН в данном случае и действует", - отметил Максименко.

8 февраля в Петрозаводске в рамках трехдневного выездного заседания СПЧ пройдет специальное совещание по теме "Актуальные вопросы соблюдения прав человека в местах принудительного содержания".

О пытках, которым подвергаются в ИК-7 заключенные, рассказал осужденный по статье о неоднократных нарушениях на митингах Ильдар Дадин. После этого колонию посетили члены СПЧ Каляпин и Павел Чиков. 7 ноября во время их визита заключенные провели акцию протеста. Зэки из 3-го ОСУОНа (отряда строгих условий отбывания наказания) поднялись на крышу своего барака с плакатом "Люди, помогите", рассчитывая привлечь внимание правозащитников. Однако фсиновцы пресекли акцию еще до того, как визитеры увидели протестующих. Вечером того же дня всех шестерых протестовавших вывезли в ИК-1.

На другой день правозащитники узнали об акции от одного из заключенных и обратились с сопровождавшему их замначальника регионального УФСИН полковнику Алексею Федотову (бывшему начальнику ИК-7) с просьбой организовать встречу с протестовавшими. Фсиновец ответил отказом. Обращение к председателю СПЧ Михаилу Федотову результата также не дало.

Позже еще несколько заключенных карельских колоний заявили о пытках.

8 декабря на встрече Владимира Путина с членами СПЧ Каляпин рассказал президенту о препятствиях, с которыми правозащитникам приходится сталкиваться в ходе осуществления общественного контроля в местах лишения свободы. В частности, по словам Каляпина, во время поездки в ИК-7 членам СПЧ не разрешали записывать беседы с заключенными, а также не давали ознакомиться с документами.

Президент обещал поручить прокуратуре провести проверку приказов ФСИН, касающихся посещения правозащитниками исправительных колоний. "Несмотря на то, что у нас в целом в правоохранительной сфере много проблем, но это поручение эффективно, в соответствии с законом, может исполнить только прокуратура. Я так и сделаю, я поручу провести такую работу", - заявил Путин.

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03.02.2017
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Обсуждение по мукам

28.11.2016

Бывшие зэки карельской ИК-7 и родственники заключенных рассказали о пытках в колонии. Подчеркивалось, что фсиновцы не боятся жалоб, поскольку уверены в своей безнаказанности. К Сахаровскому центру, где проходила конференция "Сегежа. ИК-7. Концлагерь", явились боевики НОД и SERB, однако внутрь их не допустили. В сегежской ИК-7 заключен Ильдар Дадин. ВИДЕО.

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