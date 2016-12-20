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Руководство ФСИН может подать иск к политзеку Ильдару Дадину. Как передает Интерфакс, об этом сообщил замглавы ведомства Валерий Максименко.

По его словам, ведомство оценило ущерб от "шумихи", поднятой заявлением Дадина о пытках в карельской колонии, примерно в 1 миллион рублей. Максименко уточнил, что после окончательного подсчета ФСИН примет решение о подаче иска.

"Мы можем подать иск к Дадину о возмещении материального ущерба: вызов медкомиссий, перемещение его в Петрозаводск (на медобследование. - Ред.) и обратно, медицинские обследования - все это оценивается от полумиллиона до миллиона рублей", - сказал Максименко.

Как дополняет РИА "Новости", Максименко не исключил, что иск о клевете к Дадину может подать и начальник сегежской колонии, хотя он, по словам замглавы ФСИН, "пока не собирается этого делать".

С сентября нынешнего года Дадин отбывал срок в карельской ИК-7 в городе Сегежа. В начале ноября стало известно о жестоких пытках, которым в колонии подвергали как политзека, так и других осужденных. Был инициирован ряд проверок и инспекций; в частности, доследственную проверку начал СКР. Однако в итоге следственное ведомство заявило, что не усматривает нарушений в действиях фсиновцев.

2 декабря Дадина вывезли из колонии и 4-го числа доставили в СИЗО-2 в Вологде. Оттуда в ночь на 5 декабря политзека должны были забрать дальше на этап. Более свежих сведений о местонахождении политзека не поступало. По некоторым данным, его должны отправить в одну из колоний Кировской области.

Во ФСИН заявили, что Дадин переведен из Сегежи "в целях обеспечения его личной безопасности". При этом тюремное ведомство уверяло, что какому бы то ни было насилию со стороны фсиновцев политзек в ИК-7 не подвергался.