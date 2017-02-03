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Также: Политзеки, Тюрьма, Право, Россия, Общество, Политика | Персоны: Ильдар Дадин

новость Суд отклонил ходатайство Дадина о переводе в колонию в Подмосковье

03.02.2017
Ильдар Дадин в карельской ИК-7, 01.11.2016. Фото: ФСИН, источник: mk.ru
Ильдар Дадин в карельской ИК-7, 01.11.2016. Фото: ФСИН, источник: mk.ru
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Замоскворецкий суд Москвы отклонил административный иск политзека Ильдара Дадина на его перевод из карельской колонии в ИК-5 в Алтайском крае, передает ТАСС. "Суд постановил отказать в удовлетворении заявленных требований Дадина", - огласила решение судья Нелли Рубцова.

В начале разбирательства представитель ФСИН просил закрыть заседание от слушателей и СМИ, мотивируя это имеющимися в деле документами служебного пользования.

Защита Дадина и его жена выступили против закрытия процесса. "Считаю, что процесс должен быть гласным, так как он затрагивает не только Дадина и его близких, но и других осужденных, которых этапируют по непонятным причинам далеко от места проживания. Пусть ФСИН разъяснит, зачем это делает", - сказала жена активиста Анастасия Зотова. В итоге суд данное ходатайство ФСИН отклонил.

В ходе заседания защита Дадина настаивала на незаконности его перевода в алтайскую колонию и просила перевести в колонию по месту его прописки и прописки его родственников. "Перевод так далеко от места его жительства мы можем расценивать как месть, за то, что он заявил о пытках. Я думаю, что ФСИН могла бы этапировать Дадина ближе к месту проживания его родственников для осуществления положенных свиданий", - сказала Зотова.

Представитель ФСИН в свою очередь отметил, что в управлении ведомства по Карелии была проведена проверка, которая установила, что Дадину угрожает опасность. Именно поэтому было принято решение о направлении Дадина в колонию Алтайского края, добавил он.

"Мы считаем, что решение не противоречит законодательству, учитывая режим отбывания возможны и свидания и посылки", - отметил представитель ведомства, добавив, что на территории Московской области есть только одно исправительное учреждение общего режима, однако в 2014 году там был начат ремонт и количество мест резко сократилось.

В своем иске Дадин просил признать решение ФСИН о его этапировании в Алтайский край, не соответствующим Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Дадин стал первым осужденным по статье 212.1 УК (неоднократные нарушения на митингах). 7 декабря 2015 года судья Басманного райсуда Москвы Наталия Дударь приговорила его по к трем годам общего режима ( Видео ВИДЕО). 31 марта 2016-го судья Мосгорсуда Наталья Борисова, рассмотрев апелляционную жалобу Дадина, сократила ему срок до двух с половиной лет ( Видео ВИДЕО).

2 декабря 2016 года Дадина вывезли из карельской ИК-7 в городе Сегежа. Утром 4 декабря его доставили в СИЗО-2 в Вологде. Оттуда в следующую же ночь политзека должны были забрать дальше на этап. С тех пор каких бы то ни было определенных сведений о местонахождении Дадина не поступало в течение месяца.

Только 8 января Дадин позвонил Зотовой из ИК-5 в Рубцовске Алтайского края. Политзек рассказал, что здоров и чувствует себя нормально. После этапирования из ИК-7 около месяца он провел на пересыльном пункте в Тюмени.

Комментарии 1 комментарий | Оставить комментарий Обсудить
03.02.2017
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7
Дмитрий Борко 25.01.2017
в блоге Болотная глазами ОМОНа
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Дарья Костромина 25.01.2017
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Отыскался след Ильдаров

Илья Мильштейн, 09.01.2017

В итоге вышло очередное позорище для начальства - во всех отношениях. В отношениях с Ильдаром Дадиным, который выглядит абсолютным победителем и героем. В отношениях с гражданским обществом, которое совершенно законными методами призывало власти к порядку и своего добилось: заключенный позвонил жене и успел много чего порассказать.

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