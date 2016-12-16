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Также: Политзеки, Тюрьма, Россия, Политика | Персоны: Ильдар Дадин

новость ФСИН: Дадина перевели в другую колонию для "обеспечения личной безопасности"

16.12.2016
Апелляция Ильдара Дадина. Фото Дмитрия Борко
Апелляция Ильдара Дадина. Фото Дмитрия Борко
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Федеральная служба исполнения наказаний объяснила перевод политзека Ильдара Дадина из карельской ИК-7 необходимостью обеспечения его личной безопасности. Об этом говорится в ответе директора ФСИН Геннадия Корниенко, направленном председателю президентского Совета по правам человека Михаилу Федотову.

"В связи с возникшей конфликтной ситуацией и в соответствии с частью 2 статьи 81 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации принято решение о переводе осужденного Дадина И.И. из ИК-7 в другое исправительное учреждение в целях обеспечения его личной безопасности», - говорится в документе, копия которого опубликована на сайте СПЧ.

При этом в ответе ФСИН отмечается, что слова Дадина о применении к нему насилия со стороны сотрудников ИК не подтвердились, а медики не зафиксировали у него следов истязаний и побоев.

Накануне пресс-секретарь службы Виталий Фефелов заявил, что управление ФСИН по Карелии пока не будет подавать встречный иск к Дадину. По словам Фефелова, такое решение основывается на постановлении карельского управления Следственного комитета, отказавшегося возбуждать уголовное дело в отношении сотрудников колонии.

Кроме того, следователи отказались возбуждать уголовное дело по части 2 статьи 306 УК (заведомо ложный донос) в отношении самого политзека "в связи с отсутствием состава преступления".

"Заявления от самого Дадина не было. Проверка проводилась после сообщений в СМИ", - добавил Фефелов.

С сентября Дадин отбывал срок в карельской ИК-7 в городе Сегежа. В начале ноября стало известно о жестоких пытках, которым в колонии подвергали как политзека, так и других осужденных. Был инициирован ряд проверок и инспекций; в частности, доследственную проверку начал СКР. Однако в итоге следственное ведомство заявило, что не усматривает нарушений в действиях фсиновцев.

2 декабря Дадина вывезли из колонии и 4-го числа доставили в СИЗО-2 в Вологде. Оттуда в ночь на 5 декабря политзека должны были забрать дальше на этап. Более свежих сведений о местонахождении политзека не поступало. По некоторым данным, его должны отправить в одну из колоний Кировской области.

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16.12.2016

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