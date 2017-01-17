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Политзаключенный Ильдар Дадин попросил Общественную наблюдательную комиссию Алтайского края о содействии в переводе для отбытия наказания назад в Карелию. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на председателя региональной ОНК Алексея Белоуса.

"Он полагает, что там остались заключенные, в отношении которых применяются пытки, и его присутствие в той колонии, повышенное внимание к его делу позволило бы положительным образом повлиять на ситуацию. Кроме того, он хочет привлечь к ответственности сотрудников ФСИН, которые переводом на Алтай разорвали его связь с родными и близкими. Это обращение он передал нам, и мы его обнародуем", - сказал Белоус.

По словам представителя ОНК, в алтайской ИК-5 Дадин читает и готовит тексты с описанием своей ситуации. Трудоустроить политзаключенного администрация не может - в колонии Рубцовска работают только 64 заключенных из 1200.

"Мы попросили Ильдара в письменном виде изложить всю свою ситуацию, его видение на пытки и положение заключенных, процесс этапирования. Он готовит такую письменную информацию, пока мы будем заниматься судебными тяжбами с ФСИН. В целом, по его словам, в колонии существующие условия содержания его удовлетворяют, он доволен и заявляет об уважительном отношении между заключенными и сотрудниками колонии. С нашей точки зрения, в данный момент его жизни и здоровью в колонии ничего не угрожает", - рассказал Белоус.

В ИК-5 Дадин находится в помещении камерного типа. Режим политзаключенному ужесточили еще в карельской колонии. В связи с этим администрация рубцовской колонии не разрешила жене политзека Анастасии Зотовой краткосрочное свидание с ним.

2 декабря Дадина вывезли из карельской ИК-7 в городе Сегежа. Утром 4 декабря его доставили в СИЗО-2 в Вологде. Оттуда в следующую же ночь политзека должны были забрать дальше на этап. С тех пор каких бы то ни было определенных сведений о местонахождении Дадина не поступало в течение месяца.

Только 8 января Дадинпозвонил Зотовой из ИК-5 в Рубцовске Алтайского края. Политзек рассказал, что здоров и чувствует себя нормально. После этапирования из ИК-7 около месяца он провел на пересыльном пункте в Тюмени.

В карельской колонии, рассказал Дадин, после публикации его рассказа о пытках ситуация практически не изменилась, либо "стала еще хуже". При этом политзек отметил, что заключенных перестали избивать, а также убрали музыку группы "Любэ", которая звучала при избиениях. В целом Дадин охарактеризовал происходящее в ИК-7 как "невыносимые фашистские условия".

Дадин стал первым осужденным по статье 212.1 УК (неоднократные нарушения на митингах). 7 декабря 2015 года судья Басманного райсуда Москвы Наталия Дударь приговорила его по к трем годам общего режима ( ВИДЕО). 31 марта 2016-го судья Мосгорсуда Наталья Борисова, рассмотрев апелляционную жалобу Дадина, сократила ему срок до двух с половиной лет ( ВИДЕО).

30 сентября Мосгорсуд отказал в удовлетворении кассационной жалобы Дадина. Документ, составленный адвокатами политзека Ксенией Костроминой и Алексеем Липцером, поддержала омбудсмен Татьяна Москалькова.

19 декабря Верховный суд отклонил повторную кассационную жалобу на приговор политзеку. Судья, в производство которого попала жалоба, отказался передать ее на рассмотрение коллегии.

15 декабря стало известно, что Конституционный суд со второго раза принял к рассмотрению жалобу Дадина, Костроминой и Липцера на статью 212.1 УК.